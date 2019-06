Saludando a Donald Trump

Estaba el doctor don Sánchez sentadito y preocupado, cuando, a traición, el tío Donald a su espalda se ha arrimado. «Hola Donald, buenas Trump», el muchacho ha saludado, obsequioso y pelotudo porque es zagal educado, y levantándose presto a pegar la hebra ha intentado, que es importante la foto con el vice-dios hablando y ya Iván se encargará, de redondearla contando, que el tío Donald Tump a Pedro graves temas le ha encargado.

Más las cosas se torcieron, ¡ay! que el yanqui no tragó, ¡ay! que el yanqui se ha coscado, ¡ay! que aunque parezca un bruto, es largo el americano y mirando displicente el cartel de «Spain» marcado, ha murmurado entre dientes: «Ya recuerdo, que eres Sánchez, el niño de los recados de los chicos de Maduro. Vete a fotografiar si quieres con Mohamed Bin Salman, que a Khashoggi ha asesinado, más ni te acerques a mí que de largo te he calado, conque siéntate y sonríe que no tengo yo hoy la cosa, para besos ni arrumacos. Siéntate ¡pardiez! ¡ahora!, y dile a tus amiguitos que ni podemos ni gaitas, que dos y dos aún son cuatro, y mientras mi persona siga en el Oval decretando, ni Pablito, ni Montero, ni Errejón ni Monedero, ni aún la pertinaz Carmena van a retorcerme el brazo. ¡A sentar y calladito!». Y con gesto incontinente al muchacho ha acoquinado, tornando a sentarse el hombre, modosito y arrugado más, como es norma de la casa, sonriendo y disimulando.

Sacó pecho al día siguiente el equipo habitual y a los fieles explicaron la versión justa y cabal: pues resultó que el tal Trump estaba jugando al teto y así jugando, jugando le dijo al amado líder: siéntate Pedrito Sánchez, no me guardes protocolo, siéntate que te la. glup. Es así el Trump de gracioso, de ocurrente y divertido, pero, claro, por si acaso, el líder ha obedecido, que este es muy capaz de todo, y Pedro es hombre medido. «Celaá, qué majadería» clamó la hija de Calviño. «Hay que decir que, admirado, Trump le dijo al president: I love you mi colega, aunque Spain is different». «Pues esta es mejor aún». «Y decidme cerebritos, decidme ¿ahora qué se haría? Porque esta mañana he dicho que en julio a mucho tardar, quiero que me solemnicen de presidente real, y aunque Iglesias me bordee, Rivera mire a otro lado y Casado ni aparezca, quiero al menos conservar la imagen enaltecida de plantarle cara al Trump. Más si hasta el americano me riñe como a un muchacho ¿A quién voy a convencer? Que aunque no sean muy agudos los bonzos del catalán, hay cosas que «malparecen» y esta «malparecerá». Dime algo Iván Redondo, dime que ruta tomar que a Monago descrismaste y a mí me descrismarás». Y aquí faló el buen Redondo diciendo con parquedad: «Pedrosánchez no me culpes; de esto no me culparás, que uno hace lo que puede pero milagros ni hablar. Pero tienes un camino que estimo te ayudará: di que es secreto de estado; y no lo puedes contar; como los gastos del Falcon, o el precio que pagarás a los independentistas por su apoyo y nada más». Secreto. Chin pun. Y a otra. Goodbye Donald. A callar.