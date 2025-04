Natividad Sánchez es médico desde 1987 y, tras pasar por muchos pueblos, ejerce de médico de familia en Villanueva de la Serena desde marzo de ... 2020. Cree que lo ideal sería atender a 30 pacientes cada mañana, este lunes atendió a 52 personas en su consulta y está segura de que en cuanto llegue diciembre la cifra subirá. Según explica, esta sobrecarga se debe a bajas y jubilaciones que no se cubren. Pero lo peor, dice, es que además de su consulta de 8 a 15 horas, debe hacer guardias que comienzan a las 22 horas y fines de semana en el Punto de Atención Continuada (PAC). «Unas veces es uno de cada cuatro y otras veces cada más, según los médicos que tenga el PAC. Pero como el SES los renueva cada mes, pues no podemos organizarnos, trabajamos en la incertidumbre», expone.

Admite que las guardias sirven para completar el sueldo de los médicos, pero en su opinión tienen que hacer demasiadas y Natividad lo que quiere es tiempo para ella. «Como no hay médicos ya no ha exenciones de guardias a partir de los 55 años, yo tengo 61 y por edad surgen patologías y necesitamos descansos. Por mi salud necesito que me quiten horas, pero es que ni estando pachuchos o con fiebre dejamos de ir porque entonces nuestro trabajo recae sobre otro compañero», afirma.

Los MIR no quieren quedarse

En el sistema sanitario esto último es habitual. Natividad atiende su consulta durante la mañana, pero si debe salir otro compañero se encarga de sus pacientes. El lunes tuvo que ir repentinamente a atender un ictus en un domicilio, el martes a un accidente de tráfico y el miércoles la avisaron para un código suicida. «Estas salidas de urgencia duran unos 45 minutos. Se les informa de la situación a los pacientes de la sala de espera y algunos se molestan, pero no son muchas las reclamaciones porque aquí nos conocemos todos y terminan entendiéndolo».

Otra novedad reciente tras el covid son los pacientes administrativos, la mayoría personas que necesitan una analítica, una receta o un documento. «Se les atiende por teléfono, pero a mí no me gusta mucho y a algunos prefiero verlos. Además, hay que revisar historias médicas, altas,... lleva su tiempo y yo esta tarea prefiero dejarla para las dos de la tarde a última hora. Otros compañeros lo hacen a primera hora».

Natividad además es tutora de residentes, jóvenes médicos a los que acompaña en su formación y al final de esta etapa les anima a que se queden a cubrir alguna de las jubilaciones que se van a producir. «Ninguno quiere. Ven cómo se trabaja y prefieren irse a otros lugares donde cobran el doble».