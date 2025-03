Salud eleva en cuatro millones de euros el gasto en peonadas para reducir las listas de espera

La Consejería de Salud ha aumentado de manera notable en este año el gasto destinado a la actividad sanitaria en horario de tarde, las ... llamadas peonadas, para tratar de reducir las listas de espera tanto quirúrgica como de consultas y pruebas diagnósticas.

Según los datos facilitados por el departamento que dirige Sara García Espada, este 2024 son 11.081.576 euros los dedicados al pago de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas en horario de tarde. Un mecanismo del que han venido echando mano los diferentes responsables de la sanidad pública extremeña, para reducir tanto el número de pacientes en espera como el tiempo que lo hacen para ser atendidos, que pasa por que los propios facultativos del SES extiendan su jornada fuera del horario habitual.

La cantidad dedicada a las peonadas en este 2024 es notablemente superior a la del pasado año si se tiene en cuenta que el presupuesto para la actividad en horario de tarde durante 2023 se situó en 7.271.981 euros, también según los datos facilitados por Salud.

En cuanto a las derivaciones a la sanidad concertada, la otra fórmula habilitada para reducir listas de espera en la región, la información detallada por el SES muestra que este año se han realizado más derivaciones que en 2023 pero han supuesto un menor gasto para las arcas públicas.

El periodo que centra la comparación va desde el 1 de enero de 2024 hasta el pasado 30 de noviembre. En 2023, durante estos meses, se derivó a la concertada la realización de 64.740 pruebas diagnósticas y 2.757 intervenciones quirúrgicas, que supusieron un desembolso de 9.154.213,95 euros en el primer caso y 7.309.327,26 euros en el segundo. El gasto total ascendió a 16.463.541,21 euros.

Por el contrario, durante el mismo periodo de este año, el número de derivaciones ha crecido ligeramente. Han sido 64.756 pruebas diagnósticas y 2.868 intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, su coste ha sido inferior. A las operaciones se han destinado 7.279.312,89 euros y a las pruebas, 8.113.656,26 euros, lo que hace un gasto total de 15.392.969,15 euros y supone un ahorro de algo más de un millón de euros en un año.

Precisamente el control del gasto en las derivaciones a la sanidad privada fue una de las malas prácticas detectadas por el Tribunal de Cuentas con respecto a la gestión del PSOE al frente de la entonces llamada Consejería de Sanidad. El informe emitido por este órgano se centró en el Complejo Universitario de Badajoz con datos referentes al año 2022 y detectó dos deficiencias principalmente. Por un lado, el incumplimiento de los plazos para atender a los pacientes y la poca transparencia en la gestión de las listas de espera y, por otro, un control deficitario en el gasto destinado a las derivaciones a la concertada.

En cuanto a la asistencia sanitaria con medios ajenos, el órgano fiscalizador aclaró que el análisis se centró solo en los contratos que pudo supervisar, «porque hay expedientes tramitados por los servicios centrales para los que no es posible desglosar por áreas de salud el importe facturado». Asunto que reprochó al SES: «La falta de información de facturación segregada constituye una deficiencia en la gestión, ya que condiciona la medición de la eficiencia de los hospitales y dificulta la llevanza de una contabilidad de costes adecuada». E indicó que de los contratos desglosados, aparecían gastos en asistencias sanitarias prestadas con medios ajenos por 6.509.831 euros, de los que 5.526.417 se encuadraban en contratos que ya habían finalizado, «que se han extendido en el tiempo de forma indebida», y 443.931 euros sin que mediara contrato alguno.

Medios propios

Además, censuró que antes de que se llevaran a cabo estos gastos no se efectuara «un análisis global y específico sobre las posibles carencias de medios humanos y materiales», que justificasen acudir a la privada. Y criticó que no existiera en los servicios centrales del SES ni tampoco en el área de salud de Badajoz un sistema de control de las facturas remitidas por los centros privados. «La inexistencia de unas pautas claras y establecidas por escrito sobre los extremos a comprobar, distinguiendo por un lado la adecuación del servicio con la propuesta médica de derivación y, por otro lado, la verificación de la factura respecto de la tarifa establecida, constituye un riesgo de control interno al no estar estandarizadas las fases del procedimiento y definidas las responsabilidades».

El gerente del SES, Jesús Vilés, criticó, tras hacerse público el informe, que «ni siquiera haya un control de lo que puede realizar el SES con sus propios medios» y adelantó que ya se estaba trabajando para corregir las deficiencias detectadas y, en concreto, «llevar a cabo un análisis exhaustivo de los medios propios que tiene el SES para, antes de derivar a la privada, hacerlo nosotros».

En ese control del gasto, durante este año Salud ha aumentado las peonadas pero ha reducido el presupuesto destinado a las derivaciones, tanto en pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas, a pesar de haber incrementado el número de unas y otras que se han hecho en clínicas concertadas.