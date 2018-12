«Salir a correr siendo mujer debe dar libertad, no miedo» Una mujer con un niño y una pancarta en la concentración en la Plaza de España de Badajoz | En Cáceres, la entidad Crazyrunners leyó un manifiesto / JV ANRELAS LORENZO CORDERO Cientos de corredores participaron ayer en dos carreras en Cáceres y Badajoz en repulsa por el asesinato de Laura Luelmo NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Viernes, 21 diciembre 2018, 07:51

Alicia Rodríguez Vázquez tiene 45 años y comenzó a correr hace tres. Le gusta más la montaña que el asfalto, pero tiene un problema. «Las mujeres no podemos salir por el campo solas. Te puede salir un tonto...». Su marido, también corredor, sí hace ciertas rutas en solitario, pero ella no se atreve. Por eso decidió apuntarse a un grupo de mujeres creado por el Club Maratón Badajoz. El objetivo es motivarse las unas a las otras y también contar con mayor seguridad. Ayer, este colectivo, junto con otros cientos de 'runners', se lanzaron a las calles de Extremadura para recordar a Laura Luelmo, una de los suyos, una deportista.

Una de las hipótesis es que Laura Luelmo salía a correr cuando fue interceptada por su asesino. Ese relato ha hecho que muchas corredoras, a nivel nacional, se sientan identificadas y convoquen carreras en recuerdo de la docente y en repulsa por lo que le ha ocurrido. Ayer en Extremadura se celebraron estas carreras con mensaje en Cáceres y Badajoz bajo el lema 'Correr sin miedo y no correr por miedo'.

En Badajoz la carrera se convirtió en una manifestación porque, además de los corredores, había personas mayores y familias que también quisieron unirse al movimiento. Un millar de asistentes recorrieron la distancia entre el Ayuntamiento de Badajoz y la Delegación del Gobierno en Extremadura. El evento fue convocado por el Club Maratón Badajoz y la Asociación Atlética Ciudad de Badajoz (AACB). La presidenta de este último colectivo, Toni Hurtado, fue la promotora de la idea. «Laura Luelmo salió a correr. Como corredores nos sentimos identificados y muchas compañeras sienten que nos puede pasar». Lo mismo indicó ayer el presidente del Club Maratón, José Manuel Mateos. «La gente del deporte ha reaccionado tras saber lo que le ocurrió. Querían hacer algo».

Hoy habrá una nueva carrera en Plasencia y mañana se sumará Mérida a este movimiento

En el caso de Toni Hurtado, lleva ocho años corriendo y dice que nunca ha dejado de salir sin compañía. «Prefiero no pensarlo. Yo creo que soy valiente por salir a correr sola, pero lo que me gustaría es no tener que pensarlo. Es algo que está en el ambiente, pero que muchas veces no se comenta entre las corredoras», dice la presidenta de la AACB. Hurtado, tras varios días de reflexión, resumió ayer el sentir general en una frase: «Que ponernos las zapatillas no dé miedo, sino sensación de libertad».

«Te sientes desprotegida»

Alicia Rodríguez, del Club Maratón, añadió por su parte que ella prefiere correr en grupo. «Yo no soy nada miedosa, pero te sientes desprotegida». Debido al trabajo y el cuidado de los niños, la mayor parte de los corredores salen a primera hora de la mañana o por la noche, momentos en los que las calles están poco transitadas y se sienten más solos. «Cuando no puedo ir en grupo, por ejemplo, suelo ir por la carretera de Caya porque suelen pasar coches y el tráfico da más seguridad».

En Cáceres, uno de los momentos más emocionantes fue la lectura de un manifiesto de la entidad deportiva Crazyrunners, organizadora de la ruta, que salió del Paseo de Cánovas. En el Quiosco de la Música, Guadalupe Morcillo, una de las corredoras de esta agrupación, pidió poder correr sin miedo. «No pienso dejar de hacer algo que me gusta, no quiero que el miedo me paralice», dijo esta deportista de 48 años.

Morcillo también suele correr en grupo con su club, aunque asegura que no se trata de seguridad, sino de sentirse más motivados. «Pero si un día no puedo salir con ellos, me marchó sola. Ni lo pienso. No quiero que esto me paralice», indicó ayer.

Hoy habrá una nueva convocatoria en Plasencia. La salida será a las 20.15 horas de Los Pinos y la carrera llegará hasta la Plaza Mayor por Juan Carlos I y la calle del Rey. Mérida también se sumará a esta movimiento mañana. En su caso será una carrera de día, desde las 12.00 horas. El recorrido consistirá en una vuelta a la isla y la salida partirá junto al ferial.