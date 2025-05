Sale con ochenta minutos de retraso el Alvia de Madrid a Badajoz

Salvador Vallejo Caballero Martes, 16 de julio 2024, 18:56 | Actualizado 21:33h. Comenta Compartir

El Alvia 194 Madrid-Badajoz, que tenía su salida prevista a las 16.17 horas desde la estación de Chamartín-Clara Campoamor, ha partido con 80 minutos de retraso debido a una avería en la electrificación de las vías en los talleres de Fuencarral.

Según confirma Renfe, el tren no presenta ninguna avería, por lo que puede hacer su recorrido «con total normalidad». No obstante, aunque esperaba reducir la demora a lo largo del viaje, aún no ha podido acortar el retraso al haberse cruzado con otros trenes a lo largo del trayecto. Cabe recordar que la llegada a la capital pacense estaba prevista para las 21.01 horas.

El pasado jueves, 11 de julio, los pasajeros de un tren de Sevilla a Plasencia sufrían un retraso de tres horas. El viaje comenzaba a las 16.50 horas y debía finalizar a las 20.30 en la ciudad de Mérida para continuar después hasta Plasencia. Sin embargo, se alargó para desgracia de los 88 afectados.

El fallo se producía sobre las 18.20 de la tarde, poco después de comenzar el viaje. Tras 15 minutos, un operario les informó que intentarían reparar la incidencia técnica pero los mecánicos no lo lograron. El tren se paró y no podían arrancarlo y se quedaron sin luz.

El convoy se detuvo en una zona de difícil acceso y con cierto peligro, ya que era una zona con bastante pendiente y pedregosa. Por ello, el revisor aconsejó a los pasajeros que no salieran fuera.

Sin embargo, en el interior del tren no había cobertura por lo que algunas personas prefirieron salir, bajo su responsabilidad, con el fin de informar a sus familiares o incluso, conseguir agua ya que el tren no disponía de ella ni de comida. Las máquinas expendedoras no funcionaban al no disponer de electricidad, al igual que dejó de funcionar el aire acondicionado y tuvieron que abrir las puertas.

Los viajeros veían a los funcionarios «ir de un lado para otro» pero no les proporcionaban suficiente información lo que provocó intranquilidad entre los afectados, lo cual hizo que el revisor les confirmara que llegaría otro tren desde Zafra o Mérida, pero tardaría entre una y dos horas, confirma uno de los viajeros.

«Íbamos a esperar la llegada de dicho tren para rescatarnos, pero no llegó» recuerda el afectado. Una hora más tarde, pudieron poner en marcha de nuevo el convoy y llegar al siguiente pueblo, donde le dieron el agua. Posteriormente, hicieron transbordo en Guadalcanal. Finalmente, llegó a Mérida sobre las 23.45 horas.