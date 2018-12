¿Salchichas o tofu?

En la facultad de Filosofía y Letras de Cáceres hay unos carteles en los que se pide el voto para la Coordinadora Estudiantil en las elecciones para elegir la Junta de Facultad. Debajo de la lista de candidatos aparecen algunas de las propuestas de esta Coordinadora. Piden un paso de peatones frente a la parada del bus, fuentes de agua fría en los pasillos, mejoras en la biblioteca (horarios, servicio de préstamo), más dotación para los seminarios y una petición que me ha llamado la atención: comida saludable en las máquinas expendedoras.

¿Se han fijado alguna vez en la comida que se puede comprar en esas máquinas automáticas? Solo hay chocolatinas, galletas, patatas fritas y otros aperitivos semejantes, hamburguesas y todo cuanto puedan ustedes imaginarse del amplio abanico que engloba el apartado 'comida basura'. Viendo la oferta de esas máquinas, que usan sobre todo los jóvenes y muy especialmente los estudiantes, no extraña que el colesterol y la diabetes aparezcan cada vez a una edad más temprana.

Cuando uno lleva tres horas estudiando en la biblioteca, no le ha dado tiempo de ir a casa a comer y tiene 20 años, en el rato de descanso, te comes lo que sea. Y allí están esperándote las máquinas expendedoras con su tentación de refrescos súper azucarados, de sándwiches rellenos de cremas misteriosas, de palmeritas de chocolate elaboradas con una antología de grasas nefastas. Pero el hambre azuza, no hay tiempo y comes lo primero que encuentras.

Si en esas máquinas hay hamburguesas calientes, supongo que también podría haber ensaladas o bocadillos sencillos de queso, sin necesidad de que las lonchas de bacon y las salsas contundentes completen el bocata. No debe de ser fácil llevar adelante la medida que propone la Coordinadora Estudiantil, es más puede ser que les haga perder votos, no muchos porque los estudiantes universitarios son muy abstencionistas en sus propios comicios y quienes votan lo hace bastante concienciados, pero me temo que eso de la comida sana acabe pareciendo muy aburrido y deba imponerse un despotismo nutricional ilustrado: todo para los estudiantes, aunque no les guste a los estudiantes. Así que fuera bollitos de cacao y perritos calientes (llevan ahí cuatro días) y dentro el gazpacho natural, la saludable crema de espinacas y el bocadillo de pan de masa madre relleno de pescado azul: atún, por ejemplo.

Servidor es como uno de esos estudiantes que, si los dejaran, estarían todo el día comiendo pizzas y patatas fritas con filetes rusos de dudosa calidad, pero en casa también se ha impuesto el despotismo ilustrado alimenticio, como deberían hacer los de la Coordinadora si ganan. El otro día me entusiasmé ante la perspectiva de que iba a tomar unos espaguetis a la boloñesa. Me imaginaba la pasta envuelta en una salsa de tomate frito con mucha carne picada, sin importarme ni su dudosa calidad ni la cantidad de grasa que llevara. Pero mi gozo en un pozo: la Coordinadora de mi casa me anunció que esos espaguetis tenían truco: no llevaban carne sino textura de soja, es decir, algo parecido a la carne al masticarlo y con tantas o más proteínas, pero soja.

Y cuando a la hora de cenar huelo a tomate frito e imagino que acompañará a unos huevos fritos con patatas o a un arroz a la cubana con salchicha, resulta que no, que lo voy a tomar con tofu, otra proteína vegetal sanísima. Bromas aparte, la realidad es que el tofu entomatado está muy rico y la textura de soja, si no te fijas mucho, pasa por carne de salsa boloñesa. Eres lo que comes y, afortunadamente, en casa y en la facultad, tenemos una Coordinadora que vela por nuestra buena salud.