El AVE, por Salamanca

El Lusitania Exprés o, mejor, su heredero, se fue a Salamanca. Hace ya tiempo que dejó de escucharse en Cáceres, entre las tres y las cuatro de la mañana, el silbido doméstico, antiguo y repetido de su locomotora al partir de la estación. Era un sonido que reconfortaba a los insomnes porque les recordaba que, aunque no pudieran dormir por una preocupación, por estar cuidando a un familiar o por desvelo, las cosas seguían estando en su sitio porque el Lusitania pasaba por la capital entre las tres y las cuatro de la madrugada.

Desde que el Lusitania se fue por Salamanca, las noches cacereñas están desangeladas. Falta algo, echamos de menos aquel chacachá de canción facilona, el chirriar de frenos de las películas de espías, la cantina abierta hasta el amanecer de las canciones canallas. Sin el Lusitania, Cáceres ha perdido gracia y cosmopolitismo y uno se marcha a casa sin escuchar pitidos ni traqueteos, sin argumentos para imaginar que vive en una ciudad donde pueden pasar cosas de noche.

El Lusitania lo perdimos como hemos perdido casi todo: no era rentable. Daba más dinero yendo enganchado al Sur Exprés hasta Medina del Campo y dividiéndose allí, una composición a Madrid y la otra, a Hendaya, que circulando por Cáceres. Puestos a buscar rentabilidad, deberían cerrar Extremadura porque aquí no rentan ni los hospitales, ni las escuelas, ni los pisos tutelados... Esas son nuestras tres gracias, en lo que destacamos: la sanidad, la educación y la ayuda a la dependencia en los pueblos. En lo demás seremos los últimos, pero en eso lideramos. Aunque si no resultan rentables, deberían llevarse a los enfermos, a los mayores y a los niños a Salamanca, que seguro que salen más baratos.

Sin el silbido del Lusitania en la duermevela, nos hemos quedado sin certezas domésticas en la madrugada, pero al menos nos quedaba la ilusión que nos embargaba desde que se anunció en la prensa, allá por 1985, que pronto habría un tren de alta velocidad que uniría Badajoz con Budapest. ¡Nada menos que Budapest! Ahora, de pronto, resulta que no solo no podremos ir en tren vertiginoso a Hungría, es que igual ni tan siquiera podremos viajar deprisa a Lisboa porque el gobierno portugués planea que el AVE salga por Guarda y Salamanca hacia Francia y, ya si eso, te bajas en Medina y coges uno a Madrid.

El problema de esa opción es que cuadra mejor con el retorcido imaginario colectivo portugués nacionalista, que hace 15 años prefería invertir en un nuevo aeropuerto en Portela antes que en el AVE a Madrid por Badajoz porque en avión se podía viajar a Europa sin pisar España. El AVE por Salamanca también halaga el imaginario nacionalista de la derecha portuguesa: permite ir de Lisboa y Oporto a Europa sin pasar por Madrid.

Perder el Lusitania era perder una metáfora, una balada triste, un jirón desgarrado de la historia. Pero dejar de estar en el eje Lisboa-Madrid es quedarnos sin una de las pocas posibilidades que nos quedaban para provocar el progreso. Se rechaza el AVE por sus precios, aunque sus ofertas sean gangas, pero su valor no está en los viajes de placer o de fin de semana para ver a la familia o ir a estudiar, sino en los viajes de trabajo. La alta velocidad dinamiza la economía y estar en medio de la línea Madrid-Lisboa nos devolvía a los mejores tiempos de Extremadura, que siempre han coincidido con la buena sintonía y unión entre los dos países.

Perdimos el Lusitania porque no era rentable y podemos perder el AVE porque en Portugal es un tema polémico y tabú, pero si la línea no toca Madrid, sino que escapa hacia Europa por Castilla, deja de ser un tabú nacionalista portugués y facilita el consenso luso. La lucha no puede cesar. No podemos conformarnos con el eufemismo «tren de altas prestaciones» porque eso significa volver a quedarnos atrás. La lucha es por el AVE y si va por Salamanca, habremos perdido mucho más que una metáfora.