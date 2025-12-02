HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Junta destinará casi dos millones para adecuar el Palacio de Congresos de Badajoz como centro sanitario

Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

El municipio de Aceuchal acoge 'El arte de maquetar el tiempo'

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

El patrimonio de Aceuchal podrá disfrutarse, además de en vivo y en directo, también en miniatura a partir del próximo 22 de diciembre. Durante estas Navidades, el municipio acogerá la exposición de maquetas 'El arte de maquetar el tiempo', que estará disponible hasta el 9 de enero de 2026.

Qué veremos en la exposición y dónde puede visitarse

Organizada por la Asociación Centro de Estudios del Patrimonio (CEP) del Guadajira y el Ayuntamiento de la localidad, la muestra recoge las obras realizadas en los últimos años por Isidoro Noriego, en las que recrea los edificios más emblemáticos del municipio. Carpintero de profesión, Isidoro sufrió en 2022 un ictus que le limitó la movilidad de las manos y le obligó a abandonar su oficio y la tradición familiar. Desde entonces, se especializó en el arte de reducir a miniatura el patrimonio monumental de su localidad.

Se expondrán 24 piezas que abarcan distintas temáticas: fachadas, ermitas, fuentes, etc. y, especialmente, dos molinos hidráulicos que el autor ha «reconstruido» partiendo de sus ruinas y de los recuerdos de quienes los conocieron en mejor estado.

Las obras cuentan con tal calidad que el CEP Guadajira decidió organizar una muestra para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ellas y apreciar su trabajo.

La exposición se podrá visitar entre el 22 de diciembre y el 9 de enero en la Casa de la Cultura de Aceuchal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  9. 9

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  10. 10

    La menor juzgada por el asesinato de Belén Cortés saldrá el libertad este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad