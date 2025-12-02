Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad El municipio de Aceuchal acoge 'El arte de maquetar el tiempo'

Irene Toribio Martes, 2 de diciembre 2025, 12:01 | Actualizado 12:12h.

El patrimonio de Aceuchal podrá disfrutarse, además de en vivo y en directo, también en miniatura a partir del próximo 22 de diciembre. Durante estas Navidades, el municipio acogerá la exposición de maquetas 'El arte de maquetar el tiempo', que estará disponible hasta el 9 de enero de 2026.

Qué veremos en la exposición y dónde puede visitarse

Organizada por la Asociación Centro de Estudios del Patrimonio (CEP) del Guadajira y el Ayuntamiento de la localidad, la muestra recoge las obras realizadas en los últimos años por Isidoro Noriego, en las que recrea los edificios más emblemáticos del municipio. Carpintero de profesión, Isidoro sufrió en 2022 un ictus que le limitó la movilidad de las manos y le obligó a abandonar su oficio y la tradición familiar. Desde entonces, se especializó en el arte de reducir a miniatura el patrimonio monumental de su localidad.

Se expondrán 24 piezas que abarcan distintas temáticas: fachadas, ermitas, fuentes, etc. y, especialmente, dos molinos hidráulicos que el autor ha «reconstruido» partiendo de sus ruinas y de los recuerdos de quienes los conocieron en mejor estado.

Las obras cuentan con tal calidad que el CEP Guadajira decidió organizar una muestra para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ellas y apreciar su trabajo.

La exposición se podrá visitar entre el 22 de diciembre y el 9 de enero en la Casa de la Cultura de Aceuchal.

