Del sabotaje al vandalismo, cronología Un neumático ardiendo obligó al tren a pararse en Villanueva el pasado 2 de enero. ROCÍO ROMERO Badajoz Sábado, 19 enero 2019, 08:49

2 de enero Neumático ardiendo en Villanueva

El tren de la línea Madrid-Badajoz queda parado 14 minutos en las inmediaciones de Villanueva de la Serena porque existe un neumático ardiendo en la vía. El maquinista se ve obligado a bajarse y apagar el fuego con un extintor para poder continuar. La Policía Local identifica a tres menores por este incidente.

3 de enero Niños pillados cerca de la vía

La Policía Local de Villanueva de la Serena pilla a un grupo niños, la mayoría de 14 años, en las inmediaciones de la vía. Les incautan varios neumáticos y líquido inflamable. La identificación de los once menores se completó el día 9. La Policía Local asegura que informó a la Policía Nacional el mismo día 3.

3 de enero Incidentes en Carmonita y Aldea del Cano

El 3 de enero hay dos denuncias por incidentes similares en las localidades de Carmonita (Badajoz) y Aldea del Cano (Cáceres). En uno de esos lugares, el tren acumuló un retraso de 40 minutos.

7 de enero Incidente en Torrijos

Incidente en Torrijos (Toledo), por el que Adif puso otra denuncia. Detectaron un trozo de vía y objetos metálicos que pudieron retirar antes de que el tren se viera obligado a frenar.

8 de enero Otro incidente

El día 8 de enero se produce otro incidente similar para obstaculizar las vías del tren en Extremadura.

El tren Zafra-Madrid descarriló en Torrijos el 14 de enero.

14 de enero El tren descarrila en Torrijos

El tren que cubría el trayecto Zafra-Madrid descarrila en Torrijos a más de 150 kilómetros por hora debido a la existencia de un fragmento de carril de 70 centímetros en la vía. El incidente causó retraso en otros tres trenes. Ese mismo día se comienza a hablar de sabotajes en la línea Madrid-Badajoz.

Día 15 de enero La delegada habla de seis boicots en la vía

La delegada del Gobierno, Yolanda García-Seco, habla de seis boicots en la vía que une Badajoz y Madrid. Cuatro de esos incidentes han sido en Extremadura y dos de ellos son los de Villanueva. Se extiende la teoría de la conspiración para llamar la atención sobre la conexión Badajoz-Madrid. Explica, además, que en 2018 no se habían registrado incidentes similares. «Si hay alguien interesado en que estos trenes no funcionen bien vamos a tratar de impedirlo porque están poniendo en peligro la vida de los viajeros», manifestó. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, escribe en Twitter: «Y si hay dudas de que esté habiendo conductas vandálicas y posibles comportamientos de sabotaje en relación con algunos de los incidentes ferroviarios, hay que contarlos. La alarma social exige máxima información y transparencia». Plantea que si Adif y Renfe no pueden garantizar la seguridad, deben cerrar el servicio. El ministro Ábalos también se refiere a los supuestos boicots. Dice no saber si «buscan llamar la atención o agravar el problema» y que espera «que no busquen que haya ninguna desgracia y sobre todo ninguna desgracia que endosar a otros», por lo que ha apelado a la «responsabilidad».

Día 16 de enero La Guardia Civil conoce la denuncia de Adif

La Guardia Civil, que está investigando todos los incidentes del tren, se entera de que la Policía Local de Villanueva de la Serena ha realizado diligencias y que las pasó a la Policía Nacional gracias a la denuncia de Adif. La Policía Local envía un comunicado a la prensa. La Delegación del Gobierno se entera en ese momento.