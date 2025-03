«Ya sabes cómo es tu querida nuera»

Mis sobrinos se han ido a Londres con sus padres y otra familia de amigos. Llegaron con 40 grados y por primera vez vieron todas ... las ventanas de Londres abiertas. En el hotel, les dijeron que no sabían qué hacer para refrescarles la habitación porque allí no se estilaba eso del aire acondicionados. Al día siguiente, la temperatura era más soportable para un extremeño (28 grados), aunque los británicos seguían sofocados. Desayunaron, se fueron a ver museos, a cruzar puentes, a pasear por parques, a comprar en mercadillos, a subir en la noria gigante y a comer platos hindúes y griegos. Naturalmente, se hicieron fotos y las subieron al wasap familiar. En una aparecieron mis sobrinos, en el Museo de Cera, junto a la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias.

Mi suegra, al ver a los niños con aquella señora tan rara, me mostró el teléfono y me preguntó extrañada: «¿Quién es esta?». Yo estaba muy concentrado escribiendo y no tenía tiempo para explicárselo, así que atajé y le di una respuesta comprensible: «Es esa amiga de tu nuera que ha hecho el viaje con ellos». Mi suegra pareció conformarse con la explicación, aunque de vez en cuando manifestaba su mosqueo: «Pues qué rara es esa amiga que ha ido con ellos a Londres».

Un día de estos, le explicaré quién es la princesa de la foto. O que se lo explique mi cuñada. Con 90 años, sin ponerse las gafas y en el wasap, es lógico que mi suegra confunda a una princesa con una señora de Don Benito. Con la túnica, le habrá parecido un poco estrafalaria, pero mi suegra ya sabe que en Londres se ve de todo y supondrá que la de la foto ha seguido la norma de donde fueres haz lo que vieres.

Teníamos gazpacho y ensalada de garbanzos, pero ella apareció con una tortilla de patatas recién hecha y así es imposible adelgazar

Mi suegra conoce Londres. Un verano la llevé desde París en el tren que cruza bajo el Canal de la Mancha y ella no las tenía todas consigo: veía el agua condensada entre los dos cristales de su ventanilla y nos miraba preocupada hasta que no pudo callarse más y nos anunció que estaba entrando agua del mar en el tren. Fue un viaje chulo y divertido: ida y vuelta en el día, Buckingham Palace, Hyde Park, el puente de la torre de Londres, Westminster y vuelta al tren.

Comimos en un pub y comimos mal, pero bueno, era Londres. Aquí comemos mucho mejor, pero es peor porque engordas. Tengo varios kilos de más y la culpa es de mi suegra. Si me pongo a plan y tomo sopas depurativas de diente de león y apio, ella se enfada porque dice que no puede ser eso de preparar dos comidas diferentes y se va a su casa a comer. Como no podemos permitirlo, tengo que comer lo que ella y me zampo las pechugas rebozadas y mojadas en salsa agridulce, que es el mojo favorito de mi madre política, que en cuestión de salsas parece más de Shangái que de Aldea del Cano. Los filetes, en vez de a la plancha, los hacemos en escalope acompañados de patatatas fritas y claro, están más tiernos, más jugosos y más ricos. Mi suegra disfruta y yo también, pero me arrepiento cuando subo a la báscula.

El otro día, en un curso muy académico y entretenido sobre Saramago, una profesora de la UEx me dijo muy seria que estaba dignificando a las suegras extremeñas. Yo no sé si la dignifico a ella, pero sí tengo claro que ella me engorda a mí. Si es que va por libre y hace lo que le da la gana. Ayer teníamos gazpacho sin pan y ensalada de garbanzos, palmito y mango, un menú perfecto para mantenerse, y apareció con una tortilla de patatas y calabacín recién hecha. Me la comí, muy enfadado, pero me la comí. Así es imposible adelgazar y me vengo de ella con bromas tontas. «Mira que es rara la amiga de la nuera», me dice remirando a la princesa Leila. Y yo no la desengaño: «Ya sabes cómo es tu querida nuera».