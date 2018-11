Ya sabes cómo es tu padre

Mi mujer y mi hijo han creado un universo de complicidades en el que nunca podré entrar. Lo noto cuando los dejo charlando en la cocina. Los escucho hablar sin parar, contándose detalles y sucedidos trufados de silencios y risas que me están vedados.

Mi caso no es único. Todas las madres con todos los hijos tejen a lo largo de los años un tapiz de secretos y sonrisas que los padres jamás descifraremos. No es que ellos nos rehúyan, tampoco nos excluyen. Si nos acercamos a su mundo secreto y pretendemos participar de sus conversaciones codificadas, nos aceptan y siguen hablando de lo mismo, pero enseguida notas que ha cambiado el registro: ya no son madre e hijo a tumba abierta abriéndose rincones del alma el uno al otro, sino conversaciones sin misterios, abiertas para que el padre participe, pero cuidadosas para no entrar en un mundo privado que se ha ido amasando, esculpiendo, moldeando desde niños o, mejor, ya desde el vientre donde empezaron a conocerse.

La madre y el hijo nos tratan con cariño, nos miran con ternura, pero sonríen. No es que se rían de nosotros, pero sí que nos tratan con ironía, como si los padres estuviéramos un poco pirados, enredados en nuestras manías y nuestros delirios. Ella toma un café con leche, él bebe un té negro. Conversan, enlazan frases, ideas, ocurrencias... Ríen, bromean, gesticulan... Y llegas tú... Sí, claro, te admiten, de hecho, te quieren. Te ponen un café o te sirven un té, te sacan un dulce, te invitan sin decírtelo a que te unas a la charla, pero se acaba con tu llegada la complicidad suelta y desbocada.

Ahora hay autocontrol, es el padre, amado y respetado, pero no está en el ajo, es ajeno a los secretos de la madre y el hijo. Y apuras el café, y paladeas el dulce apresurado, y finges una ocupación para salir de aquel coto familiar en el que eres bienvenido, pero estorbas.

Discretamente, procurando no molestar ni herir, te apartas y dejas fluir la sedosa catarata confidencial de la sobremesa. A veces, cometes el error de querer ser gracioso y resultas pesado: el resultado te recuerda a los yerros de adolescencia, al tiempo en que eras inseguro y temeroso del ridículo. La diferencia es que ahora te quieren, pero no fuerces, sé consciente de tu limitación. Eres el padre, ni menos ni más... Sobre todo ni más...

El chiste, la broma y la risa fingida, a destiempo, como si te dijeran que los avises cuando tienen que reírse porque no lo captan. En realidad, quien no capta eres tú, que no entiendes tu sitio, no te has conformado con tu zona de confort, una reserva para todos los padres del mundo donde habita la armonía, siempre que no fuerces las reglas no escritas de ese entendimiento madre-hijo a base de miradas, gestos nimios y expresiones entrecortadas... No, si ya... Claro, claro... Es que si no... Ya te digo... Menuda... Bueno... Vaya... Ya, ya, ya...

Códigos indescifrables, creados naturalmente y perfeccionados en muchas sobremesas de madre con hijo, de hijo con madre... Y esa sensación agradable de que ellos conocen tus preocupaciones y las disculpan, que saben que te puede la hipocondria, te desazona la neurastenia, te abruma el agobio y sonríen cuando te ven así, en estado puro de padre desarbolado, pero al instante, reaccionan y, desde la extrema unión de intereses madre-hijo, dan con la tecla que te devuelve al estado razonable de bienestar.

Y así, a sabiendas de que en toda familia hay un fortín inexpugnable al que no debes intentar acceder, van pasando los días y va creciendo el poder de ese amor, que no precisa de gestos ni palabras para soportar la estructura de aquella historia que tú fraguaste con ella, pero que ahora manejan ellos, aguantando para que nada te desarbole, vigilantes, mimando, conduciendo, dirigiendo con firmeza, sabiendo que los necesitas. Ya sabes cómo es tu padre. Y tú sabes cómo son ellos: madre e hijo.