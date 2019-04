Para saber de qué somos He observado la desagradecida veleidad de los humanos, que sí me explicaría mucho mejor los comportamientos que casi siempre me sorprenden FELIPE SÁNCHEZ GAHETE Viernes, 5 abril 2019, 08:59

HACE días, con motivo de la presentación de un libro de Alfonso Guerra, alguien trajo a colación las frases que Jorge Semprún le dedicara en 'Federico Sánchez se despide de ustedes'. Y me fui al estante de mi modesta biblioteca, donde sabía que estaba, para refrescar la memoria.

Semprún, como sabemos y, si no, ya se encargaba él de recordarlo, estuvo en la Resistencia francesa, en el campo de concentración nazi de Buchenwald y, hasta 1964, en el PCE. Después, bastante más tarde, fue ministro de Cultura con González.

Leer a Semprún siempre me resultó interesante como, salvando las distancias, leer al bueno de Alfonso de Urquijo pero no sé, sin que quizá ellos lo pretendieran, leerlos me ha producido una sensación que no sé definir: escribían, no siempre por supuesto, desde cierta altura, al fin y al cabo eran de los Semprún, Maura, Urquijo o Landecho de toda la vida.

Seguro que sólo son suspicacias del que escribe, porque a D. Alfonso lo he releído con placer muchas veces y lo seguiré haciendo, pero noté esta sensación en, por ejemplo, los comentarios que hacía sobre D. Floro, el montero dombenitense al que citaba en uno de mis artículos -y lo noté aún más, por contraste, leyendo lo que escribe de D. Floro mi admirado Francisco García Sánchez en el magnífico libro prologado por Manuel Terrón-. Dicho lo anterior, volvamos a Federico. Federico lleva conmigo 26 años, desde 1993, por eso no ponía en pie lo de Guerra: «. pero no voy a discutir con Guerra. Su opinión sobre la derecha y la izquierda me deja frío. De todas maneras, ya estoy acostumbrado a ser tratado de derechas por toda suerte de imbéciles. Desde que Carrillo me hizo expulsar en 1964 del Partido Comunista por crimen de revisionismo, sé a qué atenerme. Sé que se considera de derechas ceñirse a la realidad, analizarla rigurosamente, condición preliminar a toda voluntad seria de reforma y de transformación. En cambio, ser de izquierda consiste en proclamar de manera voluntarista y dogmática -y demagógica, añadiría yo- la ruptura social, el salto adelante. O, mejor dicho, en el vacío». No es que yo deposite todos mis huevos en el nido de Semprún. En la página 47 del mismo libro afirma que millones de madrileños habían puesto una botella de champaña en la nevera «en fin, cuando digo champaña, entiéndase cava», otra vez Maura de toda la vida- y que se descorcharon al unísono cuando murió el general. No creo honradamente -ni él- que fuera así. Ceñirnos a la realidad es condición sine qua non recomendada por él para saber con qué mimbres contamos.

En cambio, he observado continuamente la desagradecida veleidad de los humanos, que sí me explicaría mucho mejor los comportamientos y resultados que casi siempre me sorprenden. Quizás por eso escribo porque me gusta, sin esperar convencer a nadie. Como decía mi abuelo, quien le lava la cabeza a un burro, pierde el jabón y el tiempo.