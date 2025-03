Sabemos de gazpachos, pero no de carpaccios

Los extremeños, por naturaleza, por costumbre y, supongo, por genética, somos expertos catadores de gazpacho. Luego están las especialidades: unos entendemos de ensaladilla, de tortillas ... de patata y de churros; otros, de croquetas, migas y embutidos; los de más allá, de quesos, de pan y de jamón... Servidor sabe algo de jamón, pero no me atrevería a presumir de esa destreza. Sin embargo, en Galicia, llegué a pasar por el más experto catador de jamones desde que el Alcalde de Santiago de Compostela invitó a comer a una docena de cronistas, nos pusieron un jamón que él dijo ser de Guijuelo y yo, con gran temeridad, me atreví a contradecirle y a sostener que ese jamón era extremeño de la provincia de Cáceres.

Yo creo que me aventuré a soltar tal bravata, porque era una bravata, por enredar y divertirme, pero el político, que era tan buen alcalde (el mejor que ha tenido Santiago) como orgulloso, disintió y, esperando humillarme, llamó al maître, le preguntó por el origen del jamón, el maestre sala fue a hablar con el cocinero y vino con la respuesta: «Señores, me informa el chef de que este jamón ibérico de bellota es de Montánchez, un pueblo de la provincia de Cáceres».

Me coroné como el más sabio jamonero de Galicia, la anécdota fue contada en artículos, columnas y magazines de radio y en Santiago aún recuerdan mi gran triunfo chacinero, que aprovechaba luego para llevar jamón de cebo, hacerlo pasar por ibérico bueno en los guateques y nadie se atrevía a ponerlo en duda. Pero ya digo, lo del alcalde fue pura filfa, temeridad, suerte y nada más. Sin embargo, en ensaladillas, tortillas, gazpachos y churros sí que me considero sabio. Como ven, es una sabiduría un poco garbancera, de andar por casa, poco sofisticada... Pero es lo que hay, o sea una infancia con mucho gazpacho, tortilla de patatas los días en que a mi madre le daba por ahí, churros algunos domingos y ensaladilla el día de mi cumpleaños.

El primer carpaccio extremeño lo hizo un cocinero italiano a finales del siglo XX en el restaurante Chiara de María Jesús Ortiz

Ser catador de esos platos, sobre todo de gazpacho, en Extremadura no da para mucho y, desde luego, no se me ocurre presumir de algo de lo que casi todo el mundo entiende a mi alrededor. Pero si sales de Extremadura y ponen gazpacho en un banquete o comida de trabajo, te das cuenta de que la gente no tiene ni idea y te la puedes dar de súper experto sentenciando si es bueno o malo, distinguiendo el de almendra del de poleo o si el de tomate lleva pan o no lo lleva. Algo fácil para uno de aquí, pero complicado para uno de allí.

De los churros no voy a escribir más porque ya aburro. La clave de la ensaladilla es que la patata no se corte en cuadraditos demasiado pequeños y esté en su punto de cocción, que el bonito y las aceitunas sean de calidad, que la mayonesa sea casera y que el pimiento, si es posible, lo haya asado tu madre, haya elaborado ella la conserva y eche también la salsa que ha soltado en el bote. En cuanto a la tortilla de patata, cada uno tiene su gusto: el mío es con cebolla y poco cuajada, al estilo de las tortillas gallegas de Betanzos, las más famosas de España, y también al estilo de mi madre.

Cuando un extranjero prueba un gazpacho, le pasa como a mí cuando pruebo un carpaccio: ponemos cara de tontos porque nos gusta, pero no sabemos si es bueno o es malo. No hay chef extremeño sin carpaccio y vale, tiene sus matices, pero no los pillo. Para eso hay que tener un paladar educado en esa finura. El primer carpaccio extremeño lo hizo un cocinero italiano en Cáceres, hace un cuarto de siglo, en el restaurante Chiara de Gran Vía, ya cerrado. Desde entonces, ha sido un no parar. Las nuevas generaciones puede ser que entiendan de carpaccios. El resto, gazpacho y gracias.