Una ruta para oxigenar

Hay quien imagina Extremadura como un secarral. Hectáreas de pasto que se aglutinan bajo un sol sahariano. Pero nada más lejos de la realidad, la ... región ofrece diversas posibilidades para todos los gustos en cuanto a vegetación, clima y temperaturas.

Un ejemplo claro es la Garganta de las Nogaledas (Navaconcejo), el rincón favorito del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. Se enamoró de este enclave hace ya más de veinte años, cuando un compañero de trabajo le habló de la ruta.

«Me lo enseñó un compañero de Educación Física que estaba preparando itinerarios para hacer en clase. La hice solo para ver si se podía adaptar al nivel de los alumnos, y desde esta primera vez me enamoré de la ruta».

Pizarro considera este punto como «un paraíso» que dice utilizar como válvula de escape. «Es una manera de oxigenarme», comenta. «Es un lugar al que acudo solo en las tardes de invierno, cuando necesito cambiar de aires o en verano los días que no hay nadie para poder bañarme solo. Pero también es un sitio al que me gusta mucho ir en buena compañía».

Es una ruta senderista circular, de dificultad baja y que puede hacerse en una hora y media aproximadamente. La bajada es entre cerezos, por lo que descender en primavera y durante la recolección de la cereza es toda una delicia visual. «Este camino lo he hecho solamente con gente a la que quiero mucho. Estos espacios tan singulares me gusta compartirlos solo con gente que es especial para mí. He hecho la ruta con amigos, con mi familia e incluso con alumnos cuando me dedicaba a la docencia. Aunque es una caminata que hago solo con frecuencia», explica Pizarro.

Dice sentirse atrapado por esta zona porque cada época del año la naturaleza ofrece una particularidad y porque hay rutas adaptadas para todas las capacidades. Algunas requieren más destreza; otras como esta se pueden hacer incluso con niños. «Es de fácil acceso pero es espectacular», comenta.

La garganta de las Nogaledas es uno de los afluentes que tiene el Valle del Jerte. Es de muy fácil acceso desde Navaconcejo, con un recorrido en sombra por la vegetación que finaliza con cinco cascadas

«En verano te puedes bañar en los charcos que se generan; en otoño es espectacular ver cómo fluye el agua por los saltos y en primavera, el deshielo y el verde intenso que inunda la zona atrapan a cualquiera. El cerezo en flor y su posterior recogida son momentos que hay que vivir».

Pizarro valora todas las cascadas por su majestuosidad y belleza singular, pero comenta que «la última tiene una particularidad que la hace especial». Frente a ella hay un puente por el que pasa la ruta y en época de lluvia, los senderistas pueden ver el inmenso salto de agua provocado por el deshielo y bañarse en aguas transparentes, frescas y prácticamente en soledad. «Es como un spa», comenta.

«Toda la zona es muy boscosa y aquí las estaciones parecen llegar más tarde. En verano las temperaturas no son tan extremas y es una forma de trasladarse a otro mundo».

La garganta se encuentra a tan solo veinte minutos en coche de Plasencia y hay transporte público al pueblo. «El Jerte tiene rincones te transportan a lugar en el que no existen elementos que atenten contra la paz y serenidad. Cuando alguien sale de la garganta después de verla y zambullirse en sus aguas, es una persona nueva. Es difícil encontrar algo tan especial que te de tanto y tan variado durante todo el año».