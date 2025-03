La Ruta de Cristóbal Colón

En una de las calles principales de Fuentes de León, se levanta un bonito monumento a los danzantes de las fiestas del Corpus Christi. Estos ... danzantes son varones, tocan castañuelas, llevan cascabeles en los tobillos y un clavel en la boca entre alucinógeno y generador de saliva. El caso es que ellos danzan y no paran en medio de una inacabable procesión de 16 imágenes, una cruz y el Santísimo. El rito viene de los tiempos de Carlos V y se baila la Danza Vieja, traída del reino de León por los frailes franciscanos, y la Danza Nueva, que se cree que llegó de América.

Atención: ¡América! Situémonos: viajamos por el sur de Badajoz y por el Alentejo, siempre entre 20 y 30 kilómetros al norte de la antigua calzada, hoy Nacional 433 de Sevilla a Lisboa a través de Aracena, Aroche y Beja. Es una comarca muy 'americana', muy colombina. Si la Danza Nueva de Fuentes de León llegó de América, no podemos olvidar que el personaje más famoso nacido en Fuentes fue el sacerdote Andrés Bernáldez, conocido como El Cura de Los Palacios. Escribió una historia de los Reyes Católicos de primerísima mano pues fue confesor de la reina. Además, tuvo estrecha amistad con Cristóbal Colón, que fue huésped suyo a la vuelta de su segundo viaje y le permitió consultar sus diarios de a bordo.

Hacia el este, a diez minutos por carretera de Fuentes de León, está Cabeza la Vaca, que también tiene relación con Cristóbal Colón en la figura de un vecino del pueblo, Diego María de la Tordoya, que embarcó con Colón en 1492 y fue uno de los codescubridores de América. Murió en el Nuevo Mundo, en el Fuerte Navidad.

Sevilla y la República Dominicana se disputan la tumba de Colón, pero en la pugna también participa Oliva de la Frontera, que es la única villa que apuesta a la vez por ser lugar de nacimiento y enterramiento del descubridor. Mientras que Cuba, en el Alentejo, se proclama solamente su patria chica.

En Portugal sostienen que Cristóbal Colón no era genovés ni catalán, ni tampoco hijo de una familia de judíos conversos de Plasencia, sino de la Cuba del Alentejo, a un paso de Beja, donde hay un dibujo del descubridor en la puerta de la mejor hamburguesería, una estatua suya en el patio del mejor restaurante, un centro de interpretación colombina y otra escultura en el centro del pueblo. Colón habría nacido en Cuba en 1448, hijo bastardo del infante Don Fernando duque de Beja y Viseu, y de Isabel Zarco, hija del navegante João Gonçalves Zarco. Su nombre verdadero habría sido Salvador Fernandes Zarco. Lo de Cristóbal Colón sería un seudónimo o código de guerra, CC, que significaría espía al servicio de Juan II. El descubridor llamó Cuba a la isla y empleó otros topónimos alentejanos para bautizar otros pueblos: Mourão, Guadiana, Santa Luzia.

Finalmente, está Oliva de la Frontera, donde enseñan a los visitantes la tumba del almirante en el santuario de la Virgen de Gracia y muestran la inscripción en una piedra que es la base de la teoría del Colón olivero. La inscripción dice así: «Cristobal de Henriques Sanchez. Aldea Valoliva. Nombrado jeneral de nabes almirante maior y gobernador nel oceano, jeneral gobernador de Indias i tierras no descubiertas y vixorrey, e nacio e murio aquy». En Oliva abrió un bar llamado Colón en la calle La Iglesia, pero por más que se ha hablado de ello, no se ha instalado ninguna estatua de don Cristóbal, que quizás hubiera servido para atraer a turistas ávidos de historias y leyendas, viajeros curiosos que disfrutarán de esta excursión sorprendente, que no aparece en ninguna guía ni bono descuento, por tierras cololombinas extremeñas y alentejanas.