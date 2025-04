La ruta del cabrito extremeño

J. R. ALONSO DE LA TORRE CÁCERES. Sábado, 19 de noviembre 2022, 10:50 Comenta Compartir

La carne de cabra, cabrito o chivo ha sido una carne de resistencia. Cuando en los pueblos del Tajo, el Salor y el Alagón no ... había ternera porque no llegaba a las carnicerías, se utilizaba la carne de chivo para hacer el cocido. Y no hablo del siglo XIX, sino de hace 15 años e incluso de hoy mismo. A la carne de cabra, cabrito o chivo se le ha sacado mucho partido. Y si lo dudan, prueben la morcilla, la chanfaina y la caldereta de cabrito que preparan en el restaurante fronterizo Brasería Portugal, en La Rabaza española, una aldea doble de La Codosera que se divide mitad para España, mitad para Portugal.

Las cabras extremeñas son de cuatro razas: verata, serrana, retinta y la jurdana, que estaba en peligro de extinción y la Diputación de Cáceres compró el último rebaño de 174 ejemplares. Esta riqueza cárnica extremeña y este sabor tan único se acaban de convertir en una Indicación Geográfica Protegida, la IGP Cabrito de Extremadura, que certifica la calidad de nuestras carnes de bovino, ovino, caprino e ibéricas, las cuatro amparadas por denominaciones de origen o indicaciones geográficas. La cabra es un animal simpático. Estar como una cabra es una manera de referirse con ternura a quienes consideramos locos con gracia, pirados divertidos, excéntricos con encanto. La vaca y la oveja son tranquilas, se mueven con parsimonia, son animales más o menos previsibles. La cabra, no. La cabra tiene un comportamiento impredecible, inesperado: se suben a los árboles y a los coches, se encaraman a las rocas y lo mismo están tranquilas triscando en la dehesa que empiezan a pelearse. Y los cabritos son animales de cuento a quienes intenta engañar el lobo, pero son muy listos y ganan siempre. Este carácter de animalito indefenso y listo a merced de lobos y alimañas humanas ha provocado cierto desapego animalista hacia esta nueva IGP. Se entiende que nos vamos a comer esos cabritos de Extremadura. Y zamparse a un animal bueno de cuento es siempre una tragedia. Pero qué le vamos a hacer, esta es una página de servicio y les queremos recomendar una ruta por el norte de Extremadura del cabrito asado, guisado, frito o elaborado. Empezamos en Valverde del Fresno, donde lo preparan al estilo tradicional en el Inocencio y a la brasa con ajo y aceite en A Velha Fábrica. En Los Portales de Gata, uno de los gastrobares más interesantes y castizos de la región, cocinan una rica caldereta de cabrito y en La Meancera de El Gasco, que ha reabierto tras ponerse sus dueños en forma, son tan originales que a veces tienen solomillo de cabrito y nunca faltan unas tiernas chuletillas ni un extraordinario paté de nuestro animal totémico y ya IGP. Hervás puede considerarse la capital gastronómica del cabrito extremeño. En El Almirez lo guisan al estilo tradicional con patatas fritas, en Nardi asan la paletilla con mano sabia y punto justo y en A Fuego Lento bordan la paletilla de cabrito lechal al horno. Si saltamos al Valle del Jerte, lo podemos tomar asado al horno de leña y en caldereta en Regino y en Petro (Casas del Castañar). Y también merecen la pena la caldereta y el cabrito asado en Garza Real de Valdastillas. Acabamos esta ruta del cabrito por el norte de Extremadura en Jerte, donde lo sirven a la brasa en parrilla de leña en Las Palomas y en caldereta en el Napoleón.

