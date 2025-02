Ruiz-Gallardón advierte de que los nacionalismos suponen un freno para la economía

Un empresario como Alfonso Jiménez que perdió su planta de envasado de capones y consiguió reconstruirla en pocos meses; un surfista como Álvaro Vizcaíno que ... pasó 48 horas luchando por su vida tras caer por un acantilado; una experta en alta dirección y estrategia como Pilar Gómez Acebo; y también un exministro como Alberto Ruiz nutrieron el panel de expertos que compartieron sus experiencias con los empresarios que participaron en el IV Congreso Regional de la Empresa Familiar.

Cada uno ofreció su punto de vista, aunque fue Ruiz-Gallardón el primero en intervenir con un discurso en el que criticó la estrechez de miras de los nacionalistas en un mundo cada vez más global.

En su opinión, no tienen sentido los discursos políticos contrarios a la unidad porque «territorios tan pequeños como Cataluña o el País Vasco» no tienen posibilidades de competir, como tampoco las tiene España si no se integra en una Europa fuerte que pueda hacer frente a China y EE UU. «España no puede subsistir sin Europa, si no acabaremos convertidos en un parque temático al que otros vengan a gastar el dinero que han ganado fuera», advirtió.

Insistió Ruiz Gallardón en que sin una Unión Europea fuerte, Europa acabará convertida «en un convidado de piedra ante América y Asia».