Rui Nabeiro y George Clooney

Cuando Nescafé lanzó las cápsulas Nespresso, hizo una campaña de publicidad con el bello George Clooney anunciando el invento. Aquí, en la Raya, en un pueblecito portugués de menos de 10.000 habitantes, un caballero llamado Rui Nabeiro, hecho a sí mismo y no ... tan guapo como Clooney, respondió al reto suizo desde Campo Maior sacando unas cápsulas llamadas Delta Q y anunciándolas sin complejo alguno.

Me llamó la atención la valentía del hombre que había convertido su pueblo fronterizo en la capital europea del café. Admirado, ironicé sobre su empeño quijotesco de luchar contra Clooney y Nespresso siendo más humilde y menos bello y publiqué un artículo sobre el tema en el HOY. La misma mañana en que salía aquella contraportada algo vacilona, a las ocho y media en punto, mientras desayunaba, sonó el timbre de la puerta, abrí sorprendido y me encontré con el delegado de cafés Delta en Cáceres que me traía de regalo una máquina Delta Q de parte de don Rui Nabeiro.

El padre y patrón de Campomayor era así: intuitivo, listo, capaz de reaccionar al instante y valiente, muy valiente. La semana pasada falleció y su entierro fue una manifestación de dolor como no se había conocido nunca en Campomayor, donde había conseguido que, en una villa de 10.000 habitantes, el café diera a empleo directo a 1.200 personas en diferentes empresas cafeteras: Camelo, Cubano, Cubana, Delta, Silveira, Camponesa y Nabeiro´s Coffee.

Excepto Cubana, el origen de las demás está en diferentes ramas de la familia Nabeiro. Además, Rui Nabeiro tenía otras empresas en el pueblo como el supermercado Alentejo, Toldi Confex, la industria Tecni Delta de máquinas de café, la compañía comercializadora Manuel Rui, etcétera. Estos y otros negocios, cada uno con su particular suerte y recorrido, han convertido a la familia Nabeiro en un elemento esencial para entender Campomayor y la Raya.

El 11 de marzo de 2008, la Radio Suisse Romande emitió un programa sobre Campomayor. En el reportaje, Cyril Dépraz, el locutor de la RSR, me preguntó: «¿Es-ce que les Nabeiro sont une mafia?». Mi respuesta y la de los vecinos entrevistados fueron parecidas: «No, los respetamos mucho y nadie habla mal de ellos. Los Nabeiro no son una mafia. Es, simplemente, O Senhor Rui, como un padre». El propio patriarca del clan, Rui Nabeiro, lo aclaraba en su biografía autorizada ('O homem. Uma obra', de Tereza Castro): «Soy un padrino, sí, de mis ahijados».

Los Nabeiro llegaron a controlar la vida social y política de Campo mayor, desde la alcaldía hasta la fiesta de las flores o el equipo de fútbol, al que ascendieron a Primera División. Incluso el líder de la oposición, el PSD, era otro Nabeiro (Manuel António) y tenía una industria cafetera competencia directa de Delta (Nabeiro's Coffee). Pero estas aventuras políticas y sociales se atemperaron para centrarse en el mundo empresarial y conseguir la mitad del mercado portugués del café, una cuota del 80% en la restauración en la ciudad de Badajoz y una presencia destacable en Cáceres, Málaga, Valencia y Madrid.

El comienzo de esta historia es una aventura tan digna de Netflix como la vida entera de Rui, el hijo de una humilde familia de agricultores que, en 1944, con 13 años, se unió a sus tíos Joaquín y Vitorino y a su padre para montar en una nave un tostadero de café que venderán a los españoles a través de su propia red de contrabandistas. En 1961, Rui se independizó, montó Delta y hasta hoy. El patriarca ha muerto, pero queda su obra y el ejemplo de un luchador que fue capaz de enfrentar su rostro curtido al cutis perfecto de Clooney.