Cuando ruge la marabunta

La selva se ha callado de pronto, silencio; a lo lejos como en un zumbido de agonía ruge la marabunta arrasando cuanto encuentra a su paso, plantas, animales y criaturas destrozadas en los tijeretazos infinitos de sus mandíbulas. En la plantación un joven y agresivo Charlton Heston intenta someter a la bella Eleanor Parker. Ruge la marabunta y la vida desaparece tras su paso, millones y millones de hormigas enloquecidas sin que nadie pueda hacer nada por escapar a su vesania criminal. Las buenas gentes se esconden, para no provocar a los bichos. Y acaban convertidos en esqueletos mondos y lirondos tendidos al sol. La gente-bien-de-toda-la-vida se tapa los ojos para no ver, pero tampoco les sirve y pronto miles de bichos saldrán por las cuencas vacías de sus ojos. La marabunta ruge y nadie se atreve a obstaculizar su paso. No hay nada que hacer, mejor sonreírles por si acaso. Dejarles hacer, porque al final ganaremos. Y la «gent bona» se resigna con su suerte, y cierra las ventanas para no oír. Ruge la marabunta. Pero Eleanor toca el piano y el galán atempera sus impulsos.

En los antiguos condados aragoneses los 'desgarramantas' de la guerrilla andan arrasando el mobiliario urbano, apedreando a los guardias e incendiando las calles, amparados en la ineficacia culpable de un gobierno que pretende justificarse balbuciendo sandeces tardo buenistas farfulladas por el buen juez y atroz ministro del interior, quizá Marlaska, nunca Grande. El casi-ya-no-presidente anda dando volatines europeos, sin atreverse a aparecer ni en la tele, no sea que ERC se cabree y el 11-N lo deje en la estacada, que estos catalanes son molt suspicaços.

Hay que hacer algo. La marabunta ruge y todo el mundo huye enloquecido. Pero Heston resiste y Eleanor le abraza al fin. El río los salvará, el agua hará de muralla. Y si no, el fuego. Sin embargo, la marabunta sigue rugiendo y se acerca inexorable. Alguien les conmina a huir, pero todo aquello lo ha construido él con sus manos y su sudor y no está dispuesto a perderlo. Y Eleonor no quiere perderle a él ahora que lo ha domado. Cada vez más cerca, ruge la marabunta.

La noche en Urquinaona y en Gracia y la Plaza de Cataluña y en… se ha convertido en fuego. Los «violentos» están ganando la partida, perfectamente coordinados, organizados y financiados. Los policías resisten, y cargan, y caen y están agotados, y cuando miran hacia arriba se dan cuenta, una vez más, de que están solos. Según el ministro todo está bien. En Andalucía lo definirían como un media-liebre: «escolta noi», eso son charnegadas. Y allá en Oviedo la Real Familia se sumerge en almíbar, chapotea en almíbar. Y no se habla de cosas molestas porque no es el día. España arde, pero no es el día. No es posible amargar el dulce momento. Lástima que la princesita no esté junto a su madre para que le haga carantoñas y le arregle el lacito. Y el Rey se muerde la lengua para no hablar, porque no es el día y hoy toca callar por prescripción gubernativa. Y la princesita de Gerona habla, encantadora, pero hoy no toca Gerona sino Asturias. Girona arde allá a lo lejos. Pero hoy toca almíbar.

Heston ha reventado la presa y el agua aniquila al fin a la odiada marabunta. Al fin salvó su hacienda. Todo lo demás ha sido arrasado. Ya no ruge la marabunta. Silencio.