«Rubiales no ha dado ni un paso bien en su estrategia»

Procede de Aldeacentenera, un pueblo cacereño cercano a Trujillo. Estudió Derecho y en 2014 fundó su consultoría Red Lines, dedicada a la comunicación política. A ... través de ella llevó la campaña del candidato Guillermo Fernández Vara en 2015, que concluyó con el PSOE recuperando el poder en la Junta de Extremadura frente a la estrategia de Iván Redondo, entonces asesor de Monago.

Red Lines acaba de ganar un Napolitan Victory Award como mejor Firma Consultora del Año en 2023 entre cinco nominados (dos brasileñas, una uruguaya y otra ecuatoriana), la primera empresa española que lo consigue. Spots, campañas electorales, campañas gubernamentales, de promoción de un lugar, estrategias o campañas digitales son solo algunas de las estatuillas que se han repartido entre decenas de nominados en lo que se consideran los Oscar de la comunicación. La gala fue el 26 de agosto en Washington DC.

–¿Qué han valorado de su candidatura?

Sobre Guardiola «La derecha dura no le perdonó sus declaraciones y la 'realpolitik' le pasó por encima»

–Por un lado el porcentaje de victorias electorales en 2023. Hemos dirigido 14 campañas y hemos ganado el 80% y en América latina dos presidenciales. En España también hemos trabajado para PP y PSOE en municipales y autonómicas, pero por contrato de confidencialidad no puede decir dónde. Además, han valorado el uso de Inteligencia Artificial

–¿Cómo se aplica la Inteligencia Artificial en este tipo de procesos electorales?

–Tiene dos vertientes, generación masiva de anuncios electorales para redes sociales segmentados. Esto significa que localizamos segmentos de posibles votantes tuyos o del rival y se les bombardean a unos para que voten y otros para que no usando elementos cualitativos que conoces. Esto era un proceso manual y había que crear entre 1 y 14 creatividades, segmentarlas correctamente y repetir el proceso. La otra vertiente de la IA es conseguir spots negativos para atacar al rival, por ejemplo vistiendo a líderes nacionalpopulistas como supervillanos, desde Maduro a Trump. Lo de la IA queda muy etéreo hasta que lo bajas a la realidad y ves que sirve para dos cosas: automatizar procesos y rebajar costes

–¿Feijóo quiere ralentizar su investidura, la cual es casi imposible, ¿esto es querer dominar el relato a costa de todo aunque los hechos sean tozudas, qué ventaja le ve?

–Sin duda está haciendo lo correcto. Es lo único que puede hacer, pasar primero a la investidura para estar un mes en el candelero con la vitola de presidente. Es un relato que la gente tangibiliza. Es su única posibilidad. Estamos en un 60% de posibilidades de que gobierne Sánchez, 30% de que haya repetición y 10% de Feijóo, todo está abierto.

–¿A quién favorecería la repetición electoral?

– En este caso, tras el último resultado, la previsible bajada dura de Vox y la vuelta del voto nacionalista prestado al PSOE por ineficiencia de ese voto, beneficiaría al PP. En estas elecciones ha habido un proceso especial. Mientras el PP se borraba de la campaña la última semana, el PSOE consiguió convertir a sus votantes en activistas, algo que se consigue muy pocas veces por el fantasma de Vox, que dejó de serlo porque se tangibilizó en gobiernos con el PP y entre Frankenstein y Godzilla, daba más miedo Godzilla. A Sánchez le conviene atar una investidura cuanto antes y no ir a elecciones.

–¿Qué le ha llamado la atención del caso Rubiales?

–Lo escasamente profesionalizada que está la comunicación en el mundo del fútbol. Cualquier Administración, partido político o empresa sabe que si hay abierto un proceso de crisis reputacional hay que seguir unos pasos estructurados en un modelo de gestión de crisis que no ha seguido ninguno. La gestión de crisis de la Real Federación de Fútbol Española ha dirigido un mono con una bolsa de granadas y dos pistolas. No sé si las decisiones las ha ido tomando Rubiales, pero si yo estoy en su equipo y no se hace nada de lo que yo digo presento la dimisión en diez minutos.

–¿Ha dado algún paso bien Rubiales en su estrategia comunicativa?

– Ni uno. Lo primero que se debe hacer es decir la verdad y encontrar cuándo hay que decirlo. Pero cuando se lanzan a echar órdagos a los órganos de control y a decir mentiras ya tienes dos problemas, uno por los hechos y otro por las mentiras.

–A finales de junio María Guardiola pasó de ser la política de moda en España por sus principios inquebrantables a una presidenta defenestrada por romper su palabra, ¿qué pasó ahí desde el punto de vista de la comunicación?

–Pasó básicamente que la derecha dura de nuestro país no perdonó a Guardiola sus declaraciones previas. Le pasó por encima el tren de la 'realpolitik' (política realista que defiende lo pragmático por encima de lo ideológico). Pero Extremadura es una región tremendamente social que buscaba nuevos referentes, como una mujer y joven. La batalla de la investidura la ganó Guardiola con algunas heridas. Ahora llega la batalla de la gestión y podría colocarse como una gran presidenta si vuelve a donde estaba antes siendo tremendamente reivindicativa frente al gobierno central que objetivamente tiene olvidada a la región.

–¿De manera general Extremadura comunica bien?

–No. Necesita proyectar mejor su imagen no solo para el turismo, también para el comercio y la industria. Lo de Marca Extremadura ya se ha quedado pequeño.

–Por qué tantos consultores españoles son contratados en América Latina

–Primero, por una razón económica. En España hacemos campañas con dos palos y una piedra. Y en América, desde Canadá hasta la Patagonia, se gastan un 300% más. Lo que se gastó el Partido Demócrata en cualquier estado de Nueva Inglaterra (los más pequeños de Estados Unidos), es lo que se gastan PP y PSOE juntos en unas elecciones generales. Y segundo, porque es más fácil hacer campañas electorales. No hay leyes eficientes. En Europa hay leyes que protegen al ciudadano y al votante como consumidor, pero en América no, aquello es el oeste y puedes hacer lo que quieras. Yo ya hace casi tres años que abrí una Oficina permanente en Santiago de Chile.