De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga Su sensibilidad, sus raíces jerezanas y su visión contemporánea lo convierten en una de las voces más prometedoras de la moda española. Ya ha vestido a rostros de la talla de 'Los Javis' y trabaja mano a mano con Eduardo Navarrete

Irene Toribio Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Se autodefine como una persona «tímida» y su sensibilidad puede sentirse incluso desde el otro lado de la pantalla. Cercano, sencillo y con un sueño: la moda. Rubén Murga promete ser la nueva voz de la creación española. Y extremeña.

Natural de Jerez de los Caballeros, este joven diseñador sabe que su personalidad y su trabajo nacen de dos mundos: la calma y humanidad de su tierra, y el ritmo y la libertad creativa de Madrid, ciudad donde vive y desarrolla su carrera profesional.

Su pueblo le ha enseñado a observar, a fijarse en los detalles y en cómo las pequeñas cosas pueden tener un gran significado. «Allí no había grandes referentes creativos a mi alrededor, pero sí un entorno que me permitió desarrollar otras habilidades: la paciencia, la cercanía con la gente, el entender la vida a través de lo cotidiano... Creo que todo eso influye en cómo concibo la moda: busco que cada prenda tenga un sentido, que comunique algo más allá de lo estético y que, aunque sea mínima, transmita intención y cuidado», explica Rubén.

Y es que, crecer en Jerez de los Caballeros fue hacerlo entre contrastes: «por un lado, un entorno donde la creatividad no tenía demasiado espacio; por otro, en un lugar que me enseñó el valor de la cercanía, de la amistad y de las cosas sencillas», confiesa Rubén, a quien su pueblo ha influido especialmente en su sensibilidad y forma de ver la moda.

Aunque no llegó a desarrollarse creativamente del todo en su pueblo, así lo lamenta él mismo, «quizá por vergüenza o porque no sentía que fuese el entorno para hacerlo», a los 18 años puso rumbo a Madrid para dar rienda suelta a todo lo que llevaba dentro desde pequeño.

Estudió Diseño y Gestión de Moda y, antes de terminar la carrera, ya estaba haciendo su primer trabajo para una firma. Su talento es innato e innegable. «Siempre me llamó la atención la ropa y cómo esta puede hablar de ti. Fue al empezar mi formación cuando descubrí todo lo que envuelve a la creación de colecciones y la posibilidad de contar historias a través de ellas», sentencia.

«Mi madre ha sido mi mayor referente» Rubén Murga Diseñador de moda

Hoy ambas cosas conviven en su trabajo: la parte creativa y la narrativa. Su moda se basa «en cortes limpios y una estética minimalista, pensada sin géneros», explica. Rubén Murga ha vestido a rostros de la talla de 'los Javis' o Ares Teixidó, y desde hace unos años trabaja mano a mano con Eduardo Navarrete. Pero más allá de los nombres más propios de la 'socialité', lo que más disfruta es vestir a los suyos. «Ahí es cuando realmente disfruto y siento que la moda tiene un significado más profundo que simplemente vestir».

Es más, su verdadera musa lleva su apellido. «Mi mayor referente ha sido mi madre, un motor de coraje y fuerza. Recuerdo que me enseñaba las piezas que hacía cuando era joven —bordados, croché, punto de cruz…— y me contaba cómo se inspiraba en lo que veía en los escaparates para crear sus propias versiones», confiesa.

Su madre fue la primera en apoyarle cuando decidió dedicar su vida a la moda, y es algo que Rubén lleva por bandera con cariño. «Esa forma de entender el esfuerzo y la creatividad me acompañará siempre. A veces me gusta pensar que, de alguna forma, estoy cumpliendo el sueño que a ella le habría encantado cumplir, y eso me satisface el doble». Su hermana también fue una pieza clave en su sueño, pues «equilibra mi lado más creativo».

Murga, una firma que combina estética urbana, minimalismo y exploración psicológica

Lanzarse a la industria de la moda supone saltar al vacío. Rubén lo sabía, pero se lanzó y creó Murga. Una firma que combina, en prendas unisex, la estética urbana con el minimalismo y una pincelada de exploración psicológica. «Me interesa mucho la psicología que hay detrás del desarrollo de una colección: entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo eso se traduce en una prenda», explica el diseñador.

Aunque la moda le generaba vértigo, Rubén Murga siguió su instinto y se lanzó sin pensarlo demasiado, convencido de que la vida es breve y que no todas las decisiones tienen la trascendencia que imaginamos. Hoy compagina su propia marca 'Murga', con el diseño para la firma de Eduardo Navarrete, trabaja como estilista freelance y es codirector de la agencia creativa 15'', desde donde impulsa proyectos de comunicación y branding. Además, colabora como diseñador gráfico, disfrutando de la diversidad de experiencias que le permiten aprender, experimentar y mantenerse siempre en movimiento.

Ampliar FOTOS CEDIDAS

Murga estará junto a Eduardo Navarrete presentando 'Musas' en El Faro

Desde el primer momento, Eduardo Navarrete supo que necesitaba al jerezano en su equipo. El joven comenzó haciendo sus prácticas con el diseñador y no tardó en ganarse su admiración. «Cuando terminaron mis prácticas, me ofreció quedarme; recuerdo que me dijo que me había convertido en una pieza esencial de su equipo», nos cuenta.

«Eduardo es un artista 360; yo soy bastante tímido y él todo lo contrario. La dinámica entre nosotros funciona porque nos enseñamos mutuamente: él me enseña su manera de mirar y de lanzarse a todo, y yo aporto mi visión y mi forma de entender la moda. De él he aprendido muchas cosas, pero sobre todo que hay que lanzarse sin miedo», explica.

Ha coordinado convocatorias para Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, diseñado el rebranding de varias marcas, trabajado como estilista para diferentes personalidades, y desarrollado photocalls para festivales. Pero si hay un proyecto que le ha marcado es la codirección creativa de la firma de Eduardo Navarrete. «Con Eduardo, cada proyecto es un reto que me saca de mi zona de confort, pero siempre conseguimos llevarlo a la realidad. Son experiencias que me han hecho aprender muchísimo y que me siguen motivando día a día», termina confesando.

Ambos estarán este sábado 15 de noviembre en el centro comercial El Faro, en Badajoz, con la colección 'Musas', un proyecto que involucra a personalidades como Rossy de Palma, Rosario Flores, Bibiana Fernández, Nieves Álvarez, La Terremoto de Alcorcón y Alaska.