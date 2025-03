Cuando RTVE olvidó a Extremadura

El desarrollo y expansión de Radio Televisión Española (RTVE) ha sido bastante desigual en España desde la creación de la radio en 1937 y, sobre ... todo, de la televisión en 1956.

Empezó emitiendo para apenas 600 televisores en su nacimiento, todos ellos en Madrid, y se expandió a los territorios más grandes del país en los siguientes cinco o seis años. De hecho, los primeros estudios de la televisión pública en Cataluña fueron los de Miramar en Barcelona, que desaparecieron en 1983 para dar paso a los actuales de Sant Cugat del Vallés.

Si en otras regiones la televisión estaba más desarrollada, en Extremadura tardó mucho más en tener su espacio. Un ejemplo es que esta región no solo no tuvo su propio Centro Territorial de TVE hasta 1989, sino que, durante muchos años, los extremeños no podían sintonizar la segunda cadena, antiguamente conocida como UHF, en la que se emitían otros contenidos que no se veían en la otra cadena, tal y como informó este diario en su edición del 3 agosto de 1977.

Tan preocupante fue el asunto que incluso fue portada de HOY ese mismo día. El periódico se puso en contacto con la televisión pública para saber cuándo empezarían a ver el UHF. La respuesta que recibieron fue que había dificultades con la torre de emisión y que en septiembre les volverían a avisar, a pesar de que ya estaba instalada.

Por lo que hubo más problemas burocráticos que técnicos a la hora de poner en marcha la emisión, que aumentó las dificultades de los pacenses a la hora de ver el estreno de la obra cultural 'Jacinta se marchó a la guerra', del también autor pacense Manuel Martínez Mediero. El propio autor mostró su estupefacción: «Es es para tirarle al televisor con el zapato. Si quiero ver la obra que me van a estrenar por UHF, tendré que irme a Madrid porque ya sabes lo que pasa aquí con la segunda cadena».

Además, también se quejó de que su obra no la estrenaban en la primera cadena: «Esta obra es de reflexión, pero también de momentos divertidos y eso rompe con la imagen de la primera cadena, que es completamente alineante»

Las televisiones autonómicas

En el relato de la evolución de la televisión en España y de su impulso fundamental al desarrollo de los pueblos, hay que hacer hincapié en el desenvolvimiento de las televisiones autonómicas. Las primeras televisiones regionales surgieron en los años 80, en pleno proceso de desarrollo de las autonomías. Y lo hicieron en las comunidades que han tenido un proceso histórico más importante para nuestro país.

En el caso de Canal Extremadura, sus emisiones empezaron en el año 2005 y en la actualidad apuesta por programas con raíces en la región, entre los que destaca el flamenco, la cultura, los toros y el conocimiento de las localidades de la región.

Con el canal autonómico en la región, queda atrás esa época en la que los españoles solo tenían la oportunidad de conectar la primera cadena, mientras que en la segunda aparecía durante buena parte de la jornada una carta de ajuste que desaparecía cuando comenzaban las emisiones.

Más tarde llegaron las televisiones privadas, con Telecinco y sus 'mamachichos', y también Antena 3. Tiempos muy distintos a los actuales, en los que ya no se busca una cadena sino un programa concreto al que se accede a través de una plataforma en la que se multiplican los contenidos.

Aunque siempre quedarán esos programas, como el 'Grand Prix' o los partidos de la selección, que reúnen a muchos españoles ante el televisor.

