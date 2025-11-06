HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardiola, durante el rodaje de su discurso navideño. HOY
Elecciones anticipadas en Extremadura

RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola

Lo emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para la región y para toda España a través de otros canales

A. B. Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Radiotelevisión Española (RTVE) celebrará y retransmitirá el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola ... , a participar en él. Así lo ha confirmado el ente público a través de un comunicado en el que encuadra el debate dentro de su apuesta «por una información independiente y plural y dada la relevancia de las próximas elecciones extremeñas del 21 de diciembre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  6. 6 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  7. 7 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  8. 8 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola

RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola