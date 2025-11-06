RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola

Radiotelevisión Española (RTVE) celebrará y retransmitirá el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola ... , a participar en él. Así lo ha confirmado el ente público a través de un comunicado en el que encuadra el debate dentro de su apuesta «por una información independiente y plural y dada la relevancia de las próximas elecciones extremeñas del 21 de diciembre».

Recuerda que ha invitado a los cuatro partidos con representación parlamentaria en la región (PP, PSOE, VOX y Unidas por Extremadura) a participar en este encuentro televisivo durante la próxima campaña, que PSOE, Vox y Unidas han confirmado la participación de sus candidatos, pero que el PP ha rechazado tomar parte del mismo, aunque «RTVE sigue abierta a su participación«.

La invitación ha sido cursada a los números 1 de cada lista y el debate, aún sin fecha fijada, «se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Extremadura y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, Rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play. La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten».

María Guardiola ha declinado participar en el debate propuesto por RTVE porque ya hay un canal autonómico en Extremadura y porque cree que detrás del ofrecimiento de la televisión pública hay una «estrategia política» de Moncloa para convertir las elecciones extremeñas en una «herramienta más de su campaña nacional».

Ante este argumento, RTVE expone que en la carta de invitación remitida la pasada semana a los partidos por el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, «RTVE se compromete a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía», indica también el ente público en su comunicado, en el que asegura que «La 1 es líder de audiencia en Extremadura con un 15,4% de cuota en octubre, más de tres puntos por encima del dato de la cadena a nivel nacional (12,3%)».

«Calla Guardiola»

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, criticó ayer el rechazo de Guardiola a participar en el debate y este jueves lo ha hecho el presidente del grupo parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

«La candidata del Partido Popular ha optado por esconderse para no rendir cuentas ante los extremeños. Pasamos del 'Habla Extremadura' al 'Calla Guardiola'», ha declarado Pelayo Gordillo, para quien la presidenta de la Junta «ha elegido las fechas navideñas para camuflar su campaña y ahora intenta hurtar a extremeños y españoles un debate televisado».

Pelayo ha vuelto a reprochar que Guardiola «no haya cumplido absolutamente nada de lo que prometió: ni ha traído el cambio, ni ha mejorado la vida de los extremeños, ni ha gobernado con honestidad. Ha fracasado en su intento de gobernar en minoría, ha incumplido su palabra sobre negociar hasta el final y ha convocado estas elecciones pensando solo en su interés personal«.

El dirigente de Vox en la región ha asegurado que su formación «acudirá a todos los debates, con cualquier formato y esté quien esté porque tenemos principios, coherencia y programa y queremos compartirlo con los extremeños. La señora Guardiola, en cambio, prefiere esconderse para disimular su fracaso».

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, durante una visita esta mañana a Jerez de los Caballeros ha señalado que Guardiola «no quiere debatir en la televisión pública, no quiere hablar de los problemas reales de Extremadura porque no tiene modelo ni alternativa que defender».

«Una campaña electoral sin debates es una falta de respeto a la ciudadanía», ha subrayado el lider socialista.