Hace unos días, don Rogelio Antúnez Trigo escribía una carta a la directora de HOY comentando su experiencia al conducir su automóvil por las rotondas ... portuguesas y me invitaba a opinar sobre el tema. Como servidor se debe a los lectores, pues hago caso a don Rogelio y opino encantado.

La cuestión que planteaba el señor Antúnez es que, cuando entra con su coche en una rotonda portuguesa, no puede comportarse como si hubiera accedido a una glorieta española, es decir, circulando por el carril de la derecha hasta tomar la salida pertinente. Le han confirmado conocidos portugueses que, en su país, las normas de tráfico exigen que se circule por el carril derecho cuando se desea tomar la primera salida de la rotonda, pero si se quiere tomar cualquier otra, se debe ir por los carriles interiores y cambiar al derecho de forma progresiva.

Los amigos portugueses de Rogelio Antúnez tienen toda la razón. En Portugal, existe una normativa clara sobre rotondas, en España solo existen recomendaciones. Aquí no hay problema en rodearlas por el carril derecho hasta llegar a la salida que convenga, aunque se recomienda no hacerlo porque te pueden dar un susto los automóviles que van «a la portuguesa» y salen de pronto desde un carril interior. En Portugal, si no se circula según la norma de las rotondas, además de soportar sonoras pitadas de claxon, la Guardia Nacional Republicana te puede multar con entre 60 y 300 euros si te pilla 'haciendo el español'.

Don Rogelio escribe que espera saber mi opinión al respecto y, bueno, yo me siento halagado, pero si le pregunta a mi mujer, le dirá que vaya consejero más impresentable se ha buscado. Ella conduce a la española, siempre por el carril derecho de las rotondas, que tiene preferencia. Y me pone de los nervios porque veo cómo se cruzan coches delante de nosotros para escapar por alguna salida sin darle al intermitente ni cedernos el paso como manda el reglamento. Yo soy un poco macarrilla 'portugués' y, si no voy a tomar la primera salida, conduzco por el lado interior, jugándomela, cambiando de carril y que sea lo que dios quiera. No es lo más correcto, pero me siento más seguro.

El tema puede parecer baladí, pero no lo es. En España, uno de cada tres accidentes de tráfico se produce en una rotonda. Ese porcentaje bastaría para fijar en el código una norma clara y no solo recomendaciones. Lo único rotundo, tanto en España como en Portugal, es que hay que ceder el paso a los vehículos que están circulando ya por ella. El resto, en España, son recomendaciones y en Portugal, norma clara y multa si no se accede por el carril derecho para tomar la primera salida y por los interiores si se toman las demás.

Según un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en el periodo 2015-2019 se produjeron en España 45.153 accidentes en rotondas, con un balance de 317 muertos y 58.581 heridos. Solo en 2019 hubo 59 accidentes mortales en rotondas españolas. Ese año se produjeron en las glorietas 3.349 de los 9.808 accidentes de tráfico que hubo en España.

Se despide cariñosamente el señor Antúnez en su carta a la directora diciendo que me quedará eternamente agradecido si opino sobre las rotondas portuguesas. Creo que he aportado poco salvo que prefiero tomar las rotondas como un portugués y que, la verdad, don Rogelio, un país como España en el que el 34% de los accidentes del año 2019 se produjeron en rotondas, es un país con un problema que la Dirección General de Tráfico debe solucionar, aunque sea a la portuguesa.