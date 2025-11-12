Rosalía y el pop católico

J. R. Alonso de La Torre CÁCERES. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Últimamente, me lo paso bien en las misas de difuntos. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo es posible que me lo pase mejor en una misa de difuntos que en algunas obras teatrales? Yo era uno de esos hombres que esperaban fuera en las misas de difuntos y solo entraba para dar la cabezada. Pero ahora, ya ven, en cuanto fallece algún conocido, me apunto a la misa sin quejarme ni poner pegas.

¿Será cosa de la edad o formaré parte de ese movimiento que recorre los medios de comunicación bajo el titular general de «El catolicismo ha vuelto»? Porque ha bastado un disco de Rosalía y una película para que todo el mundo se ponga a escribir artículos de opinión, crónicas y reportajes sobre el retorno del catolicismo y la conversión de los jóvenes.

En realidad, el disco tiene de católico algunas letras y que Rosalía aparece en portada disfrazada de monja o algo parecido, lo que no supone ninguna sorpresa porque Rosalía lleva toda su vida reinterpretando los talismanes y lugares comunes del imaginario colectivo. Y la película ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, aunque se centre en una joven que quiere ingresar en un convento, trata más bien de las relaciones en las familias que de la religión.

Una encuesta de Funcas en 2002, aportaba el dato de que el 60% de los jóvenes de entre 18 y 29 años era católico. 22 años después, en 2024, el porcentaje había bajado al 32%. Pero alguna encuesta reciente apunta que ese porcentaje ha subido una pizca, se han sumado Rosalía, la película y un par de triunfadores de la música pop católica y he aquí el resultado: el tema social del otoño es el renacimiento católico juvenil.

Esos triunfadores musicales son el grupo del Opus Hakuna, que está teniendo gran éxito en sus conciertos con canciones como ‘Dime padre’ («Hemos hecho tan libres (a tus hijos) que me duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal… Les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir») o el joven cantante pop coruñés Íñigo Quintero («Soy músico y soy cristiano», declaraba a ‘Diario de Sevilla’) con su tema ‘Si no estás’, que reivindica el amor a Dios. Suman también los misioneros digitales, los influencers católicos o la beatificación y canonización del primer santo millennial: el italiano Carlo Acutis.

No creo que el catolicismo haya vuelto porque no se había ido. Si en las misas de difuntos siento paz y estoy a gusto, es porque el catolicismo está en mi raíz cultural e histórica tras una infancia cacereña militando en la Cruzada de la Bondad, las Congregaciones Marianas y la Milicia de Santa María y con mis amigos participando en las actividades y campamentos del Padre Pacífico. Es verdad que luego, al llegar a la universidad e identificar la religión impuesta con la dictadura impuesta, muchos jóvenes españoles dimos el salto a un agnosticismo poco fundamentado teóricamente, pero asumido emocionalmente.

Ahora, sin imposiciones políticas ni religiosas, el catolicismo es libre, aunque la Iglesia conserve su poder institucional y educativo. Además, hay un retorno a la espiritualidad como forma de resistencia y salvación. La meditación, el yoga, el mindfulness y hasta el pilates y el ejercicio físico se han convertido en armas para combatir la angustia. Con ese panorama, nada mejor que volver a los orígenes y abrazar una forma de vida y meditación con 2.000 años de garantía. Una misa de difuntos me da paz sin pagar la cuota del gimnasio ni los honorarios del maestro yogui. Después, una película, una canción y lo siguiente será una misa de vivos. Suena frívolo, pero es muy serio. El catolicismo no ha vuelto. Estaba ahí.