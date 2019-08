Ropa para los niños más sensibles Laura Pizarro, creadora de la marca Bebo Baleno, en la tienda Bámbola. :: j.m. romero Una empresaria extremeña lanza una marca para los menores que sufren dermatitis atópica THAMIRIS MITTER BADAJOZ. Martes, 27 agosto 2019, 07:44

El 20% de los niños de hasta seis años desarrolla dermatitis atópica, según un estudio de la publicación 'British Journal of Nursing'. A pesar de ser una enfermedad incurable, no es grave y existen formas de prevenir sus brotes. Una de ellas son las innovadoras prendas de la empresa extremeña Bebo Balento, confeccionadas cuidadosamente para evitar dañar la piel de los pequeños.

La iniciativa de crear una marca pensada para los bebés con piel atópica surgió de Laura Pizarro, una emeritense que antes de adentrarse en el mundo de la moda infantil trabajaba en una productora audiovisual. Decidió empezar de cero tras el nacimiento de su hija en 2016. Buscaba un negocio en el cual pudiese conciliar el ámbito profesional con el familiar. Apostó por un negocio de producción local.

Las prendas destacan por ser hipoalergénicas, es decir, ayudan a disminuir el riesgo de provocar una reacción alérgica. Son confeccionadas con materiales libres de sustancias tóxicas, como etoxilatos de nonilfenol, metales pesados y alquilfones, que puedan perjudicar la piel de los niños.

Además, Pizarro cuida todos los detalles del diseño. «Todas las aperturas son frontales. En la espalda no llevan nunca nada que les puedan molestar», añade.

La dermatitis atópica causa picor, descamación, enrojecimiento e inflamación en la piel. Los brotes pueden ser provocados por el roce con muchos elementos de la ropa, como botones, elásticos o tintes.

«Las costuras, por ejemplo, le hacen daño a una persona que tiene la piel sensible. Para alguien que no la tiene igual le parece una exageración», cuenta Pizarro.

Hasta entonces la principal alternativa que se podía encontrar en el mercado eran prendas de algodón orgánico, que no tenían en cuenta las costuras y etiquetas o las sustancias químicas que son utilizadas en los botones y en los estampados.

Las etiquetas que indican la marca son impresas en la parte de atrás de la prenda y las de composición y cuidado, obligatorias por ley, están pensadas para que puedan ser cortadas fácilmente, sin que queden restos o estropee el producto.

El proceso de creación no fue fácil, lo más complicado fue encontrar proveedores adecuados, rememora Pizarro. Los que ofrecían tejidos sin componentes tóxicos no garantizaban que los demás procedimientos textiles, como la estampación, también sirvieran para los enfermos de piel atópica. «No sirve de nada usar algodón orgánico y que luego el elástico no sea hipoalergénico», dice esta emprendedora.

Tras muchos meses de búsqueda, en marzo encontró lo que quería en una feria del tejido en Oporto y pudo arrancar el negocio. Todos los materiales utilizados para confeccionar las prendas disponen de un certificado de calidad.

Bebo baleno en esperanto significa bebé ballena. El nombre elegido por Pizarro se debe al cuidado que tienen las ballenas azules con los ballenatos. «Me pareció que tenía unos valores de protección que yo quería transmitir con la marca», añade.

Pizarro se encarga sola de la página web, de la comunicación de la empresa y del diseño de las prendas. Únicamente cuenta con el apoyo de un taller de Mérida que confeccionan las vestimentas. «Mi objetivo era que la producción fuera local y de calidad», aclara.

Empezó a vender las prendas hace menos de un mes y admite estar muy contenta con el interés del público. «Hace 15 días me surgió la oportunidad de vender los productos en Bámbola, una tienda de ropa infantil en Mérida».

Por internet

La tienda online se inauguró hace un par de semanas y ha recibido muchos comentarios positivos de los consumidores. Además de exponer los productos en el comercio, también lo utiliza como punto de recogida de las ventas por internet. Las prendas llaman la atención no solo por sus características innovadoras, sino también por las estéticas. Ya que según Pizarro muchas marcas que se preocupan por el material de las prendas no lo hacen por el diseño.

«Bebo Baleno no solamente es para los bebés con dermatitis, sino que cualquier bebé necesita que le cuiden la piel. La dermatitis puede aparecer a cualquier edad», añade.

La idea de crear el negocio surgió en clases de emprendimiento en la Escuela de Organización Industrial, hablando con uno de los empresarios que impartían charlas. Le contó que uno de sus hijos tenía dermatitis atópica y que le hubiera gustado que existiese una marca de ropa que tuviera en cuenta esta enfermedad.

Pizarro cuenta que el coste de producción es más elevado que el de muchas marcas. Sin embargo, afirma que «hay empresas que no tienen este grado de especialización cuyo precio son iguales o superiores que los míos». En octubre espera sacar la nueva colección de otoño y pretende llevar su marca a diferentes ferias de moda. Ha recibido ya dos ofertas de distintas tiendas para vender sus piezas, pero confiesa que aún no se siente preparada. Sin embargo, no descarta expandir su negocio en el futuro.