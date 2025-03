Ellas rompen techos de cristal con uniforme

El pasado 13 de mayo, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó que 54 policías locales extremeños recibirán medallas por haber cumplido 20 o ... 30 años desarrollando su cometido profesional.

Como publicó HOY, los requisitos para optar a estas medallas son: tener reconocidas tres o dos décadas de servicio en el cuerpo, ya se como policía local o como auxiliar de este cuerpo; estar en situación de servicio activo, y tener una conducta y un expediente intachable.

De ese medio centenar largo de agentes que recibieron el reconocimiento, tres son mujeres: Raquel Fernández Ortiz, de Llerena; y María Antonia Díaz Gordillo, de Zafra; y María Minerva Pérez Muhlberger, de Oliva de la Frontera. A las tres se les entregarán la medalla de plata por haber pertenecido 20 años a sus respectivos cuerpos.

HOY ha tenido la oportunidad de hablar con las dos primeras. Aseguran que han tenido más problemas por el hecho de trabajar en un pueblo o en labores de emergencia que por su condición de mujer

Raquel Fernández Veinte años como policía en Llerena «En una ciudad no hay represalias contra ti, en un pueblo sí»

Raquel Fernández, natural de Berlanga, entró muy joven, con 24 años, a formar parte de la Policía Local de Llerena. Sin embargo, su vocación por la seguridad no comenzó ahí. Explica que su toma de contacto con esta profesión no vino por ningún antecedente familiar, sino «por un grupo de amigos del pueblo en la adolescencia». «Uno de ellos se incorporó a la Guardia Civil y entonces pude ver la dinámica interna de funcionamiento de la casa cuartel. Ahí me empezó a gustar», relata.

Antes de llegar a Llerena formó parte de las Fuerzas Armadas. Tras esa experiencia, inició su preparación para convertirse en agente municipal, una etapa que ya supera las dos décadas y en la que –asegura– no ha habido diferencias de trato por el hecho de ser mujer. «Ya había trabajado con un grupo similar. Te tienes que adaptar a un grupo de hombres y, aunque las competencias fueran diferentes, el funcionamiento es parecido. Me resultó sencillo por mi experiencia previa», expresa Raquel, que en la actualidad es la única mujer de la unidad.

Sin embargo, destaca cómo sufre las dificultades propias del policía en el ámbito rural. «Realizamos muchas actividades que están fuera de nuestra competencia. Además, en una ciudad donde la gente no se conoce, no se toman represalias individualmente contra ti, pero en un pueblo sí. Aquí convives con la gente y es un poco complicado», manifiesta. Incluso confiesa que han llegado a vandalizar su coche en alguna ocasión. «Eso va intrínseco en nuestra actividad y nosotros somos consecuentes. Tienes que realizar tu trabajo y educar al ciudadano. Eso conlleva ciertas consecuencias», añade.

La agente berlangueña agradece ahora la Medalla de Plata que le han concedido, reconocimiento que comparte junto con otros 27 policías de la región, uno de ellos colega en el municipio llerenense. «Me da la motivación para seguir desarrollándome y formándome en mi trabajo. Tenemos que ir adaptándonos, porque la sociedad va avanzando y nuestra labor es complicada», concluye.

Antonia María Díaz Veinte años como policía en Zafra «Es una profesión vocacional, la calle no es fácil muchas veces»

Antonia María Díaz Gordillo es la única agente de la Policía Local en Zafra, cuya plantilla cuenta con un subinspector jefe, tres oficiales, catorce agentes, un auxiliar de oficina y dos policías en segunda actividad. Pronto se ampliará el personal con dos nuevos agentes, por movilidad, y once del tribunal único.

Ella, aunque es natural y vive en Almendralejo, lleva prestando servicio en Zafra desde que consiguió la plaza el 5 de septiembre de 2003. Desde entonces asegura que siempre se ha sentido como cualquiera de sus compañeros masculinos, sin ningún tipo de distinción respecto a ellos, gracias –dice– a que antes hubo otra mujer en Zafra que le allanó el camino, su compañera Charo, ya jubilada.

Sus primeros estudios fueron para técnico especialista administrativa, pero tenía muy clara su vocación: ser policía local. Esta profesión es «ante todo vocacional, si no, no se podría con ella, la calle no es fácil muchas veces», asegura.

Ella es una apasionada de su profesión: «Ser policía local te brinda la oportunidad de servir y proteger a los ciudadanos; nos enfrentamos a desafíos cada día, y eso te hace crecer y superarte diariamente. Además proteges y brindas apoyo en situaciones de emergencia», valora Díaz

Confiesa que a veces lo que se encuentran en la calle «te puede quitar el sueño». Se refiere a accidentes de tráfico, peleas, violencia de género y, en general, muchas situaciones que no son agradables ni fáciles de enfrentar para nadie, «pero con el tiempo aprendes a desconectar cuando llegas a casa».

En lo que se refiere al trabajo diario también considera que ha evolucionado en estos 20 años, sobre todo a nivel de material y tecnología, aunque considera que «hay que seguir creciendo y estar mejor dotados».

Ahora, al recibir esta Medalla de Plata, le parece mentira que haya pasado tanto tiempo: «En un honor recibir este reconocimiento, por estos 20 años de servicio y tener un expediente limpio, pero también por haber estado tan a gusto durante todos estos años», finaliza Díaz, que también estudia Derecho.