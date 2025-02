Rodríguez Palop: «Sin unidad entre Sumar y Podemos no será posible otro Gobierno de coalición»

a eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (Llerena, 1970) lideró en 2019 la lista de Unidas Podemos Cambiar Europa como independiente. Desde la Universidad, donde es ... profesora titular de Filosofía del Derecho, en la Carlos III, se trasladó a Bruselas. Ahora, la llerenense continúa en Europa sin perder de vista lo que sucede en España y la formación de un nuevo proyecto político a la izquierda del PSOE: Sumar.

Rodríguez Palop, que está en el primer plano del proyecto político de su 'amiga' Yolanda Díaz, será relevante dentro de Sumar a tan solo unos meses de las elecciones generales, aunque antes Unidas Podemos tenga la parada del 28-M. Mientras tanto, reconoce que trata de mediar en el conflicto Podemos-Sumar como alguien que ha trabajado ampliamente con las dos partes implicadas.

–¿Cuál es su papel en Sumar?

–Desde que Pablo Iglesias designó a Yolanda Díaz, ella me pidió que estuviera a su lado y he sido leal a ese compromiso. En Sumar yo estoy en la parte del pensamiento, del diseño del programa, especialmente en las áreas que me competen. Formo parte del grupo inicial de apoyo a la conformación de la plataforma de una manera muy discreta, porque estoy en Europa y tengo otros compromisos también. Es el proyecto más interesante que podemos tener en este momento quienes nos situamos en ese espacio político y yo estoy dispuesta a empujar y trabajar para que sea lo más inclusivo posible.

–Le queda un año más en Bruselas, pero ¿podría dar el paso a la política nacional?

–Soy independiente, así me presenté a las elecciones europeas y así me mantengo, y no sé qué formato va a tener Sumar. Mi posición en este proyecto dependerá mucho de eso, porque tengo que pensar cómo equilibrar la independencia que siempre he tenido con la eventual incorporación a una herramienta política. Tampoco tengo tan claro que el Congreso de los Diputados fuera un espacio interesante para mí. Yo en Europa estoy muy contenta, tampoco sabía si lo iba a estar o no cuando llegué, pero ahí tenía más claro que iba a poder desarrollar lo que quería. Para hacer compatible esa identidad en la que me siento cómoda con nuevas actividades, tengo que estudiar bien dónde me sitúo, con quién, para qué... Hay otras personas que lo tienen muy claro. Yo no, no lo he tenido claro nunca, pero estoy abierta a todas las posibilidades.

–Quien también tenía dudas era Yolanda Díaz. ¿Por qué cree que le ha costado tanto dar el paso de anunciar su candidatura?

–Es un paso muy difícil con un enorme coste personal. Ella asume esa responsabilidad en solitario, sin el apoyo de un partido o una estructura identificada, porque lo ha decidido así. Ser independiente de un partido a nivel estatal es muy difícil. Nosotras le hemos animado desde el primer momento, pero ella quería llegar al lanzamiento con su proceso de escucha terminado y con su programa cerrado. Yo le preguntaba que por qué no anunciaba ya su intención de ser candidata y ella me decía que tiene una cultura política en la que no puede lanzarse a ser candidata sin tener un programa.

–Podemos no asistió al acto de presentación de Díaz y Sumar. Como alguien que ha trabajado muy estrechamente con ambas partes, ¿qué postura adopta?

–La diferencia entre Podemos y Sumar es estrictamente formal y Podemos ha decidido seguir negociando. Reeditar el Gobierno de coalición no es posible sin unidad entre ambos. Creo que se va a alcanzar un acuerdo, no solamente porque es necesario y nos conviene desde el punto de vista electoral, sino porque no hay mayores diferencias programáticas ni personales. Más que pensar en lo que pasó el 2 de abril, creo que nos debemos posicionar de cara a las autonómicas y municipales para amortiguar el impacto de este desencuentro. Es importante que ahí tengamos un buen resultado.

–¿Cómo valora su experiencia en el Parlamento Europeo?

–Muy positivamente. Que los españoles y extremeños estemos allí peleando por España y Extremadura (ellas es miembro entre otras comisiones de la de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se abordan asuntos como la nueva PAC) es importantísimo. Cuando entré en el Parlamento tenía menos confianza en las instituciones europeas de la que tengo ahora. Hemos superado con bastante solvencia tanto la pandemia como la guerra de Ucrania, dos cosas nunca vistas antes. Al principio hubo desajustes, sobre todo con la pandemia, pero finalmente se mancomunaron deudas, se han planteado impuestos conjuntos y se ha desarrollado una Europa social que antes no existía. Esto también es un buen motivo para creer en Europa.

–¿Cómo afectan las políticas de la UE a las zonas en riesgo de despoblación como Extremadura?

–Cuando legislamos, condicionamos el 70% de las normas de los estados miembros. Esto significa que Europa es muy importante para cualquier estado de la Unión. También para Extremadura, al menos por dos cuestiones. En primer lugar, la política energética. Nosotros producimos cuatro veces más energía de la que consumimos. Por tanto, exportamos energía y somos importantes para otras regiones en España y Europa. Desde Bruselas también se domina la política alimentaria y agraria. No quiero limitar a Extremadura a ser un productor agrícola o de energía porque es mucha más cosas, pero desde Europa se la ve como una región importante en estos dos sectores.