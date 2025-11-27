HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, y Antonio Rodríguez Osuna, de Mérida. HOY

Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres

Los primeros ediles de 69 localidades de la región no reciben ninguna cantidad por su labor al frente de sus ayuntamientos

Juan Soriano

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:13

El emeritense Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región con un total de 76.587,12 euros, ligeramente por delante ... el primer edil de Badajoz, Ignacio Gragera, con 76.474,74. En tercer lugar, a más distancia, se sitúa el cacereño Rafael Mateos, con 65.666,38 euros.

