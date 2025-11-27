Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres

El emeritense Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región con un total de 76.587,12 euros, ligeramente por delante ... el primer edil de Badajoz, Ignacio Gragera, con 76.474,74. En tercer lugar, a más distancia, se sitúa el cacereño Rafael Mateos, con 65.666,38 euros.

El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos relativos al 2024 de los salarios de las Administraciones Públicas, un sitio web con el que pretende facilitar a las entidades locales y las comunidades autónomas las obligaciones sobre suministro de información que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las que se pretende controlar el gasto en personal. Este portal recoge datos sobre las retribuciones propiamente dichas y el dinero recibido en concepto de asistencias a las reuniones de la corporación. Están excluidas las cantidades por dietas de viaje o conceptos análogos.

Junto a esto, hay que tener en cuenta que en algunos casos se trata de alcaldes que además son diputados provinciales, incluso con puestos de responsabilidad, algo que no se aclara en la publicación de Hacienda.

Según la relación publicada, después de los alcaldes de las tres mayores ciudades de la región aparecen al primer de Plasencia, Fernando Pizarro, con 62.997,05 euros. Tras él figuran los regidores de Villanueva de la Serena y Coria con, respectivamente 58.716 y 58.080,12 euros. También pasan de 50.000 euros los de San Vicente de Alcántara, Los Santos de Maimona, Olivenza y Trujillo.

Entre 40.000 y 50.000 euros se encuentran los pagos de Villafranca de los Barros, Madroñera, Azuaga, Talarrubias, Zalamea de la Serena, Valdecaballeros, Higuera la Real, La Coronada, Jaraíz de la Vera, Santa Amalia, Malpartida de Plasencia, Monesterio, Arroyo de la Luz y Monterrubio de la Serena.

Los alcaldes de todas las localidades citadas tienen dedicación exclusiva, según la información recabada por Hacienda. Sin embargo, cuentan con régimen parcial, lo que permite compatibilizar la labor municipal con otro trabajo (o bien que durante 2024 pasaron de la exclusividad a estar sin dedicación o viceversa), pero en una posición alta en el listado de Extremadura, los alcaldes de Montijo (46.126,09 euros) y Malpartida de Cáceres (43.259,11).

También destacan, por tratarse de grandes localidades que están lejos de las primeras posiciones, los alcaldes de Navalmoral de la Mata (36.900,41, dedicación parcial) y Don Benito (11.720 euros, sin dedicación al Ayuntamiento). Además de este último caso, hay otros 68 regidores que no tienen dedicación al Consistorio, aunque eso no quiere decir que no cobren, ya que pueden percibir pagos por asistencia a reuniones. Por ejemplo, los de Herrera del Duque y Zarza de Montánchez percibieron 19.225 y 12.000 euros, respectivamente.

En relación con el conjunto del país, Rodríguez Osuna y Gragera ocupan las posiciones 66 y 67 entre los mejor pagados, en un listado que encabeza el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, con 110.688,12 euros, seguido por los regidores de Bilbao y Barcelona, ambos por encima de 100.000.

La información ha sido facilitada por las propias entidades locales, pero también hay casos en los que aún no se han aportado la cifras del pasado ejercicio. Hacienda reseña que conforme se vayan recibiendo se actualizarán los datos.

En el caso de Extremadura, la publicación recoge cifras de 304 de los 388 municipios de la comunidad. Entre los 84 que no se encuentran en la relación figuran 39 municipios de menos de mil habitantes, que tienen más dificultades a la hora de recabar datos y que además no suelen tener grandes salarios. Pero también hay ciudades destacadas, como Almendralejo y Zafra.

Gallardo gana a Morales

En cuanto a las instituciones provinciales, la Diputación de Badajoz reseñó un salario de 84.023,24 para Miguel Ángel Gallardo durante el pasado año, mientras que la cacereña recoge 69.000,12 para Miguel Ángel Morales.

En comparación con el resto del país, el mandatario cacereño ocupa la novena posición por la cola de un total de 58 presidentes de diputaciones, consejos y cabildos insulares; mientras que el pacense está en el puesto 32. El primero de la lista es el responsable de la Diputación Foral de Vizcaya, con 122.650,78 euros.