Rodar gratis en Cáceres

En la plaza de San Jorge de Cáceres, han instalado una fuente de los leones que imita a la de la Alhambra. El martes pasado ... bajé a la plaza, que estaba muy animada: había turistas fotografiando, paseantes admirando y un grupo de alumnos universitarios sentados en las escaleras y atendiendo muy interesados a la clase al aire libre que les impartía el profesor Gabriel Moreno.

Me acerqué a la fuente y la toqué. Los leones eran de mármol y la base me pareció de piedra, pero la vigilante de seguridad me sacó del error. «La base es de madera», aclaró. Fue un alivio porque se la van a regalar a un conocido y su transporte hubiera sido penoso.

Lo que no está claro es que le regalen la fuente de mármol al Ayuntamiento porque parece ser que es multiseries y se usa para muchos rodajes. De estas cosas me enteré charlando con la chica que vigilaba el lugar. Hablamos del dinero que dejará en Cáceres este rodaje que acaba mañana. La joven aseguraba que mucho y yo coincidí con ella, a pesar de que el catering se ha contratado en Valencia y de que «los seguratas vienen de Andalucía».

Lo entrecomillado es frase literal mía y al leerla habrán reparado en que cometí dos errores: el más grave, llamar seguratas a los vigilantes de seguridad, les ofende y con razón, pero me dejé llevar por la costumbre y metí la pata. El segundo error fue hablar de oídas pues creía que la empresa de seguridad era andaluza por algún comentario o rumor, pero acerté.

La muchacha defendió a su empresa con pasión, argumentando que sería andaluza y a los vigilantes los habrían contratado en Sevilla o Cádiz, pero también en Badajoz. A la conversación se fueron incorporando otras personas que criticaban que en el rodaje se hubieran colocado unos cuantos cromas en los que aparecían imágenes inventadas en lugar de la parte antigua de Cáceres con lo que, en dichas escenas, lo único cacereño era el suelo. Había quien lamentaba que en ningún sitio de la serie aparecerá que se ha rodado en Cáceres salvo al final, en los títulos de crédito y en letritas pequeñas.

De todas maneras, la sensación general era de satisfacción, concluyendo que 'La casa del dragón' será beneficiosa para la ciudad por el dinero que ha dejado y porque, de una u otra manera, se hará promoción turística de la ciudad. En ese punto, surgió un debate: ¿está bien o mal que las productoras rueden gratis en Cáceres y se les den facilidades para cortar el tráfico o aislar zonas?

Quienes están en contra de la gratuidad, argumentan que es un poco paleto y provinciano esto de entregarse en cuerpo y alma a las productoras y que en otras ciudades, esto no pasa. Puede ser lo primero, pero no es cierto lo segundo. La gratuidad cacereña está extendida por casi toda España. Y no solo por las ciudades pequeñas y los pueblos.

Ahí está el caso de Sevilla, donde se han puesto en marcha una serie de ventajas fiscales para que los rodajes de películas, anuncios publicitarios y programas de televisión, donde una parte importante del metraje discurra en Sevilla y la ciudad resulte promocionada en el exterior positivamente, no abonen tasas de ocupación de la vía pública, de acceso de vehículos, de cortes de tráfico ni de parking de vehículos técnicos. Y en Sevilla, en 2021, se han tramitado 123 solicitudes de rodajes de producciones audiovisuales ante la ventanilla única de Sevilla&Me, desde la que se unifican y facilitan gratuitamente los permisos y licencias municipales. Los rodajes se han convertido en una poderosa industria temporal y las ciudades, también Cáceres, luchan con todas sus armas por atraerlos.