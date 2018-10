Los rockeros tienen cistitis

La pasada Semana Santa asistí a un funeral en la basílica de Santa Eulalia de Mérida. Al acabar la ceremonia, entré en unos baños portátiles situados en el exterior de la iglesia y la sensación fue la misma que he padecido en cuanto baño portátil he entrado en Extremadura: asco.

Si pongo el ejemplo de unos baños situados junto a una basílica es para quebrar el tópico de que estas letrinas transportables se montan solamente en los festivales de música, donde, parece ser idea general, da lo mismo lo que instales porque a los festivaleros les importa un bledo mear en cualquier sitio. Pero ya ven, es igual si se trata de una plaza de toros portátil, una Semana Santa, un mercado medieval o un festival de jazz, blues, Womad o indie. A la hora de mear, te tienes que aguantar o hacerlo tapándote la nariz y cerrando los ojos. Y si no, haber venido meado de casa.

Si eres hombre, la evacuación mingitoria tiene un pase: lo haces rápido, no respiras y sales corriendo de la caseta. Pero si eres mujer, la cuestión se complica y no hay manera de abstraerse del asco. Normalmente, bueno, retiro lo de normalmente... ¡Siempre! Es decir, en cualquier acto público con letrinas móviles, nada más verlas, con su color azul desvaído, sus bajos sucios y corroídos, el aspecto desvencijado y el olor nauseabundo que te saluda cuando te aproximas... Todo eso convierte el rincón de mear en una experiencia irrespirable y en el recordatorio de que nos queda mucho para dignificar nuestros festivales.

Parece que si vas a escuchar música, ya sea gratis, ya sea pagando, por el hecho de divertirte bailando y tomando algo, ya no tuvieras derecho a la higiene y perdieras la dignidad, porque cuando entras en un mingitorio portátil te sientes arrojado al inframundo de la arcada y la grima, la peste y el asco, lo nauseabundo y lo maloliente.

A pesar de que me gusta escribir en libertad y no autocensurarme nunca, reconozco que no me atrevo a describir con detalle lo que uno se encuentra en estas casetas del terror que, imagen lamentable donde las haya, adornan nuestros cascos monumentales cada vez que en ellos se canta, toca, interpreta o baila. Parece como si los organizadores quisieran realzar la estética del espectáculo contraponiéndola al feísmo del wáter-móvil.

Durante el otoño, se celebran en la parte antigua de Cáceres cuatro festivales de música seguidos: empieza el indie, sigue el jazz, continúa el blues y acaba con la música irlandesa. Este año, los vecinos puntúan la estética de los montajes de estos conciertos y lo que peor parado sale es el aspecto evacuatorio: los servicios portátiles no hay por dónde cogerlos, son feos, incómodos, desagradables y, encima, se colocan en zonas tan estratégicas como la fachada de una concatedral o la puerta de un palacio renacentista.

Y no crean que estos horribles artilugios transportables son exclusivos de Cáceres y Mérida, en cuanto festival y aglomeración se celebra en la región, allí están estas casetas anunciando con su fealdad que los viejos rockeros tienen cistitis de tanto aguantarse.

Podría pensarse que estamos ante un tema menor, que lo importante es la música, que los baños portátiles son todos así, pero no, mentira. Hay baños portátiles dignos donde da gusto entrar. Los descubrí este verano, precisamente en un festival de blues celebrado en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Y nada más descubrirlos, entré a fotografiarlos. Son una especie de bungalows amplios, blancos, dignos y limpios. Dotados de jabón, agua corriente y todos los servicios, demuestran que hay conciertos dignos hasta para mear.