Rock y poesía en Chinato's Bar

Fito Cabrales (Fito & Fitipaldis), Robe Iniesta (Extremoduro) e Iñaki Antón (Platero y Tú) se plantearon en 1996 formar una banda circunstancial y grabar un solo ... disco en el que pondrían música a poemas del cuarto protagonista de esta historia: Manolillo Chinato. El disco se llamó 'Extrechinato y tú', empezó a grabarse en 1999, se lanzó en 2001 y se ha convertido en un hito en la historia del rock español. Son nueve canciones y un cierre titulado como el autor de las letras: 'Manolillo Chinato', que aparecía en la portada desnudo y a caballo.

Era un disco para escuchar en casa o, como mucho, en el bar, así que no hubo gira. Se grabó en Euskadi y en Puerto de Béjar, el pueblo de Manolillo, donde tiene su Chinato's Bar y donde grabaron una especie de orquesta de cencerros que aparece en el segundo corte del disco: 'Juguete de amor'. Colocaron micrófonos en un puente romano de piedra que hay en el pueblo, les dieron un palo a los miembros de la banda para que pastorearan las vacas hasta el puente y, recuerdan, «montamos la de dios».

El pasado 8 de julio se presentó en la librería El jardín secreto de Plasencia un libro que cuenta el proceso de creación del disco. Su autor es Javier Martínez Alcaraz y el libro se titula 'Poesía básica. Extrechinato y tú ensancha el alma'. Alcaraz (Almería, 1980), Chayi en el mundo del rock, es periodista y colabora en diversas publicaciones musicales. Pero el alma de aquel disco fue Manolillo Chinato, un singular personajes que, con 70 años, sigue viviendo en Puerto de Béjar y mantiene su espíritu de ganadero, poeta y ciudadano libre.

En su campaña rockera y rapera de 2015, el candidato Monago acabó un discurso en el hotel Ritz con unos versos de Manolillo Chinato

Su nombre real es Manuel Muñoz Sánchez, pero todo el mundo lo conoce por su apodo literario y musical: Manolillo, porque su madre descendía de la familia cacereña de los Manolillos de Serradilla, y Chinato, porque su abuelo paterno, un histórico ganadero de Puerto de Béjar, se adornaba con el sombrero típico de Malpartida de Plasencia.

Antes de ser famoso y salir en las portada de la revista Rolling Stone y cerrar los telediarios, Manolillo fue carnicero. «Con 22 años me quedé con la carnicería y las vacas de mi padre. Tuve novias en todos los pueblos de alrededor, pero acabé casándome con Ana, una muchacha 20 años menor que yo con la que vivía puerta con puerta y a la que veía saltar a la comba. Tenemos una hija», me contaba hace años tomando una cerveza en el Chinato's Bar. Y aclaraba: «Yo me siento extremeño. No renuncio a Salamanca ni a mi pueblo, pero mi corazón es extremeño y no me importa dónde esté la frontera porque mis fronteras las marco yo. Si me pierdo, que me busquen en las sierras de Extremadura».

Su diosa definitiva es la naturaleza. Asegura llevarse bien con Jesucristo, pero estar mosqueado con la Iglesia. «Como decimos los serradillanos: Yo no creo en Dios, creo en el Cristo», proclamaba mientras paseábamos por Puerto de Béjar. Después, jugaba al futbolín, partía leña, se sentaba al piano y confesaba: «Los políticos ya no me tientan como antes porque saben que soy de tendencias anarquistas».

Hace ocho años, el candidato Monago, en plena campaña, acabó un discurso en el hotel Ritz con unos versos suyos. Se lo conté por teléfono y me respondió que no lo conocía, pero que Robe le había dicho que José Antonio Monago era bastante digno y Manolillo se puso contento: «Lo invito a comer, le pongo unas botas, y me lo llevo al campo para que se relaje, que tendrá muchos líos». Monago ya no tiene tantos líos y Chinato es fiel a su estilo de vida: «Mi patria sigue siendo mi cachino de valle y mi sierra». Para conocer mejor su poesía y el disco que inspiró, solo hay que leer 'Poesía básica. Extrechinato y Tú ensancha el alma'.