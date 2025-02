La Roca de la Sierra persigue la normalidad a la espera de que lleguen las ayudas

Las casas de las calles Montijo y de La Constitución en la localidad pacense de La Roca de la Sierra están vacías en su mayoría. ... Todas tienen las ventanas entreabiertas para que corra el aire y espante una humedad que se ha metido en las paredes de las habitaciones, hoy sin muebles.

Han pasado casi tres semanas desde que una tromba de agua provocada por la borrasca Efraín hizo desbordar el arroyo La Troya, un fenómeno que cogió desprevenidos a los roqueños sobre las nueve de la mañana del 13 de diciembre. Todavía se aprecia la marca que revela hasta dónde subió el agua aquel día y esta semana en los corrillos se comentaba que de haber ocurrido de noche hubiera habido muertos, pues el agua superó el metro y medio en el interior de muchas cocinas, salones y dormitorios. Según comentaba un vecino apoyado en una de las barandillas que queda en pie junto a lo que ahora es un manso arroyo, «el pueblo está triste. Se ha notado en las fiestas, sobre todo entre la gente más mayor».

Aquella 'zona cero' extremeña se recompone poco a poco con muchos de sus vecinos despojados de sus bienes, pendientes del seguro o del consorcio que ampara a quienes no tienen póliza y alojados en casas de familiares o de alquiler.

En el Ayuntamiento no son pocos los que acuden a averiguar si habrá ayudas, de cuánto dinero y cuándo llegarán. No obtener respuestas concretas cuando ya han pasado más de veinte días está empezando a generar descontento y pesimismo. El alcalde La Roca de la Sierra, Luis Pilo, de Unidas Podemos, no explica en qué punto está esta cuestión pues dice que él no hace declaraciones.

Dos días después, el viernes pasado, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el convenio, por valor de 4 millones de euros, destinado a las familias cuyas viviendas de 54 ayuntamientos extremeños se vieron afectadas, por el cual la ayuda será de 20.000 euros por vivienda como máximo, en aquellos domicilios cuyas familias tengan ingresos mensuales inferiores a unos 2.600 euros al mes.

Ampliar Una de las pasarelas peatonales sobre el arroto La Troya, que se desbordó el pasado 13 de diciembre. J. V. Arnelas

La realidad es que, ante la catástrofe, los miembros de la corporación municipal no han hecho piña precisamente. Juan Manuel Hurtado, concejal del PP en la oposición, decía que su grupo, al igual que en la pandemia, se puso a disposición del equipo de gobierno tras esta última riada. «No ha contado con nosotros para nada, ni nos da información ni ha convocado un pleno extraordinario para ver cómo se van a hacer las cosas. Se han abierto varias cuentas de colectivos para donaciones de dinero pero ni sabemos cuánto se ha recaudado ni para qué. A la gente lo que le preocupa es que saquen las ayudas, sobre todo los que no tenían seguro de hogar para que les puedan mandar albañiles. Pero solo les piden papeles y les dicen que tienen que esperar. Mi opinión es que habiendo tantas casas afectadas hay poca transparencia», criticaba el edil popular.

Tomás Sánchez, edil del PSOE, se quejaba también de que no estén siendo informados. «Formo parte de la comisión de seguridad y el alcalde ni la ha convocado. Sé que a la gente que ha ido a pedirla le están dando ropa y en mi caso, que presido la sociedad de Cazadores, hicimos una colecta e ingresamos 2.710 euros al Ayuntamiento esta semana, pero no nos dan mucha más información», señalaba.

Puente aún roto y cerrado

De momento, no se ha movido una piedra de los soportes del viejo puente que se desmoronó, por lo que sigue cerrado al tráfico y hay que dar un rodeo. A pocos metros, barandillas arrasadas por el agua están todavía señalizadas con precintos de plástico. Junto al arroyo que se desbordó como nunca antes se había visto en el pueblo, se ven algunas obras ya realizadas en las que se han lucido muros, pero también desconchones cuya reparación sigue a la espera. Tampoco se han repuesto señales que tres semanas después siguen dobladas como muestra de la fuerza que alcanzó la corriente aquel martes por la mañana.

Lo que sí se ha habilitado desde el primer día es un servicio de recogida de enseres que antes era quincenal y se convirtió en diario para despejar las calles. Sigue activo, pues esta semana todavía seguían viéndose colchones, sofás y frigoríficos en las puertas de algunas viviendas que quedaron anegadas. «Son de gente que tiene aquí casa, pero vienen en festivo y han aprovechado las navidades para estar limpiando estos días de vacaciones y han sacado ahora sus cosas fuera. También hay gente que tenía cosas en las cocheras desde hace varios días para intentar arreglarlas, pero no han sido capaces y las van sacando ahora. El Ayuntamiento se encarga de recogérselas y tirarlas en un punto donde luego lo recoge Diputación», decía esta semana Mónica Benítez, que junto a Sandra Gutiérrez recorría el pueblo con una camioneta.

Ampliar Mónica y Sandra, trabajadoras municipales que la semana pasada seguían recogiendo enseres de las puertas de algunas casas. J. V. Arnelas

Un lugar que aún no está operativo es la biblioteca del Pueblo, situada a pocos metros de la rivera y cuya encargada se encontró todos los libros empapados y los muebles inservibles en la mañana del día 13. Según contaba esta semana su responsable, ha habido gente que ha donado libros para poder restablecer el servicio cuanto antes, pero los muebles no han resistido y va a pasar tiempo hasta que se restablezca este servicio cultural. De momento, los que tratan de recomponer sus vidas cuanto antes son vecinos cuyos testimonios ha recabado HOY

Pedro Vecino de la calle Constitución «No tenemos ya muebles, ni camas, ni cocina, ni nada»

La calle Constitución fue una de las más afectadas por la riada. En una de las casas vive Pedro Román con sus abuelos, que rozaron la tragedia el 13 de diciembre cuando pensaron que no podían salir mientras subía el nivel y tuvieron que ser ayudados por los vecinos.

Luego llegó la otra parte. «El agua la quitamos en el mimo día, pero con barro estuvimos cuatro días. Primero mis abuelos se fueron a casa de una tía, yo a la de mi madre y luego ya fuimos de alquiler los tres, aunque no ha sido fácil encontrar casa. Dicen que darán ayudas para esto. Allí estaremos hasta que arreglemos esta porque hemos perdido todos los muebles y no tenemos ni lavadora ni cocina ni cama ni nada. Dicen que el consorcio cubrirá algo a los que no tenemos seguro».

Ampliar Pedro Román se ha ido con sus abuelos a vivir de alquiler. José vicente Arnelas

Sus cálculos son regresar entre o cuatro meses. «Lo que pasa es que ahora nos hemos quedado sin nada. De tener todas tus cosas a quedarse sin nada... hasta el coche perdí. Estaba trabajando fuera pero lo tenía aquí aparcado. Me hubiera durado un par de años, pero me ha dado el consorcio 1.200 euros y he comprado otro nuevo porque lo necesito para trabajar».

Pilar Ferretería Ferroca «Hacía falta reabrir la ferretería para levantar el ánimo»

Una de las imágenes más impactantes aquel 13 de diciembre era la ferretería de Sixto Durán y María del Pilar Ramírez con sus artículos flotando. Desde entonces él dice que no se ha quitado las botas de agua y todavía está quitando barro. Aunque la puerta también se la llevó el agua, el martes pasado el negocio reabrió. En gran parte ha sido gracias a que su hija Pilar y su yerno, Carlos, pidieron vacaciones en el trabajo y volvieron al pueblo desde Barcelona para ayudar.

Ampliar Pilar y su marido han venido de Barcelona a ayudar a los padres de ella. J. V. Arnelas

«Cuando me llamó mi madre ese día pensaba que le había pasado algo a mi padre. Luego vi los vídeos y les dije que al menos podía subir a su casa a dormir para animarlos. Pero pensé que era imposible que se apañaran ellos solos. Los vecinos se han volcado en fregar y ayudar. Yo tramité documentación desde Barcelona con el consorcio, pero a la semana me presenté aquí. Se han perdido muchas cosas, otras como la tornillería se han oxidado y las cajas se han deshecho, pero esto ya tiene otro color, al fin se ve el suelo y por eso hemos abierto. Aunque vendamos cuatro lejías, a mis padres les hacía falta para que levantaran el ánimo. Lo malo es a ver qué le dan a mi padre por una furgoneta que le servía para lo que él necesitaba porque están dando dos duros por los coches».

Marí Vecina de al avenida Montijo «A la casa le han salido grietas, tengo miedo de volver»

Una de las casas más afectadas por la riada del 13 de diciembre fue el número 5, un bajo con patio de la avenida Montijo, en la margen izquierda del arroyo La Troya que se desbordó e hizo llegar el agua a más de metro y medio de altura. «No queda absolutamente nada», decía esta semana desde el interior su inquilina, María Luisa Pérez, que casi tres semanas después aún sigue durmiendo en casa de su hijo después de aquella fatídica mañana en que se alojó de urgencia en la de su hermana.

Ampliar María Luisa en su casa la semana pasada, donde se ve dónde llegó el agua. J. V. Arnelas

Mientras mostraba el estado en que había quedado su vivienda, ya sin muebles y solo con algunas botellas apiladas en el suelo, decía que ya no quería volver. «Solo vengo porque tengo unos 'gatinos' ahí arriba para verlos, pero tengo miedo de volver, no quiero estar ya aquí porque le han salido grietas y las paredes son de tierra como las de las casas que había antiguamente y ha tenido muchos golpes de los topetazos que dieron los muebles aquel día, que los he perdido todos, no ha quedado ni uno».

En esa casa María Luisa llevaba viviendo treinta años con su familia y su plan ahora es esperar a ver qué le dicen desde el Ayuntamiento. «Todavía no sabemos nada de las ayudas. Nos dicen que nos esperemos».

Rosa Vecina de La Roca de la Sierra «Mi marido y mi hijo tienen que hacer 70 kilómetros por una carreterita sin cobertura»

Uno de los efectos que aún perdura tras la riada del pasado día 13 es el socavón que abrió la lluvia en el kilómetro 45 de la N-523, a apenas cuatro kilómetros de la Roca de la Sierra. Rosa Macedo, vecina de esta localidad tiene a su hijo y a su marido José Antonio, cada uno en un turno, trabajando en la gasolinera de Puebla de Obando, el pueblo siguiente al socavón, por lo que cada día han de dar un rodeo de 33 kilómetros que tiene a esta madre de los nervios. «Se tienen que ir por la carreterita de Villar del Rey y no hay cobertura, así que en cuanto sale mi marido me llama para avisar porque está en un estado tan malo esa carretera que no sabemos lo que le puede pasar en el camino. El otro día vi que tardaba y salí a buscarlo y todo porque ahora hay mucha afluencia de coches y esa carretera está malísima, la gente corre demasiado y es un peligro. Antes tardaban menos un cuarto de hora y ahora salen a las nueve de la noche y llegan casi a las diez».

Ampliar Rosa Macedo tiene a su marido y a su hijo trabajando en Puebla de Obando. J. V. Arnelas

Por otro lado, Juan Manuel es de la Roca y trabaja de carnicero en Puebla de Obando, contaba su hermana, que hace poco se fue andando hasta el puente del Barbero que había en la carretera y que el Gobierno va a habilitar. Lo vio y ella no se explica que, desde el pasado día 13, aún no se haya puesto en servicio ese trazado de menos de un kilómetro para sortear el socavón.