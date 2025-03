«Hola, soy Koneko y hoy voy a ser tu robot camarero»

Robots haciendo de camareros por primera vez en un restaurante de Extremadura. Entra dentro de lo posible que esta noticia que usted lee forme parte ... de la historia, al menos de la de la hostelería en la región. Hay testigos. Desde la semana pasada decenas de comensales en Badajoz ya han sido atendidos por una máquina que se mueve por la sala simulando ser un empleado más. Es un robot y, si no anda atareado, les da la bienvenida cuando se presentan a comer, pero su misión principal es llevarles la comida a su mesa. No hace de psicólogo, pero tiene paciencia infinita y es polifacético. Es más, si hace falta hasta canta cumpleaños feliz en el idioma que sea preciso.

Que dos robots sean parte de la plantilla está ocurriendo en el Japón Tokyo, un buffet con servicio en mesa especializado en comida asiática que abrió en 2017 en el centro Comercial Conquistadores de Badajoz, en la avenida de Elvas, que ha saltado al futuro gracias a este restaurante.

Allí, estos dos robots de metro y medio no solo hacen más eficiente el servicio sino que son una atracción que sorprende a niños y mayores. Su dueño está encantado, no solo porque se recarguen en dos horas y puedan estar trabajando 24 horas sin protestar sino porque «la clientela los ha acogido fenomenal», cuenta Juping Xu, que llegó a España hace 19 años y es conocido como Antonio.

Teclear, llevar y volver

Este jefe siempre ha sido un empresario innovador y ahora que acaba de dar este paso en su negocio asegura que su plantilla de seis camareros no tiene que sentirse amenazada por estos dos nuevos compañeros de sala. «En realidad sirven de apoyo, no suplen el trabajo de una persona. Nosotros le ponemos el plato en la bandeja, tecleamos el número de mesa, la lleva y vuelve. Lógicamente está programado para detectar obstáculos y esquivarlos», explica Antonio. Uno de sus empleados, Santiago, corrobora que son de gran ayuda: «nos quita mucha tarea y ya no tienes que estar corriendo cuando hay mucha clientela los fines de semana», declara el joven mientras uno de los dos robots da la bienvenida a dos comensales y el otro lleva una bandeja de sushi hasta una pareja. Han venido con una niña, que está encantada con la visita de esta máquina que le habla como si la conociera de toda la vida.

Simulan ser gatos

Los robots en la hostelería son la evolución de las telecomandas. Ahora básicamente se trata de aplicar la inteligencia artificial a la robótica, por eso los robots que hay en este restaurante del Centro Comercial Conquistadores son capaces de interactuar con el público. Además de simular expresiones faciales, responden si los tocas – «me gusta que me acaricies», dice– o incluso te avisan de que están siendo molestados si el cliente se pone pesado. Raquel, Jesús y Laura estaban el viernes pasado comiendo en el Japón Tokio y, según esta última, «lo que más me ha sorprendido es lo mucho que habla el robot».

Son de fabricación china, se llaman Neko y Koneko, que en chino significan 'gato' y 'gatito'. Ambos nombres no son casuales, tienen que ver con es la forma elegida por los diseñadores, como se puede apreciar por sus orejas puntiagudas en la parte superior y los bigotes de su cara cuando la pantalla se pone en modo social.

Cada robot ha costado 12.000 euros y viene programado específicamente para el restaurante, en este caso con la sala mapeada en su 'cerebro', así como la ubicación de las aproximadamente 80 mesas que hay y el lugar al que debe regresar a por más comandas.

Según la información comercial, funciona con máxima eficiencia en salones de hasta 400 metros cuadrados donde se da de comer a una 250 personas. Lo que destacan sus vendedores es que alivian la carga de un camarero, el cual se calcula que transporta 300 kilos al día durante una jornada de trabajo.

Si robot y empleado se convierten en aliados y el primero no acaba suplantando al segundo solo lo sabremos cuando pasen unas cuantas décadas. Entonces igual cobra sentido una frase como 'ya no hay robots como los de antes'.