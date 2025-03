Robles dice que Defensa aún evalúa terrenos que no usa en Extremadura para dedicarlos a viviendas

Qué alcance tiene el proyectil que dispara un vehículo Pizarro, cómo está la situación en Ucrania según los altos mandos de la Extremadura XI, si ... se ha terminado la obra de la cocina que visitó en 2021, si el instructor del nuevo simulador de disparo prefería el Leopard o el Pizarro para combatir... La ministra de Defensa, Margarita Robles, preguntó sobre todas estas cosas ayer en la Base General Menacho, donde se mostró cercana y curiosa y además se reunió con familiares de la sargento Debora Grau, muy querida en la brigada y que falleció en mayo de 2021 durante unas maniobras en Santa Pola (Alicante).

A continuación, dirigió unas palabras de agradecimiento a una representación de las distintas unidades, un centenar de personas aproximadamente con las que compartió aperitivo antes de despegar de nuevo en helicóptero al filo de las dos de la tarde y regresar a Madrid.

Sancha Brava en Badajoz

Sin embargo, un tema que atañe a su ministerio y que más ha dado que hablar esta semana ha sido la cesión de terrenos que Defensa no usa para la construcción de viviendas sociales. Robles tenía los datos extremeños en la cabeza: 117 viviendas en Badajoz, 88 en Plasencia y 268 en Mérida. También habló del proceso que se seguirá con el Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) como intermediario a quien Defensa transmitirá la propiedad de los terrenos que ya no utiliza. Ante la pregunta de los plazos que se manejan para concretarse las primeras cesiones de suelo la ministra contestó «lo antes posible».

Según dijo, «toda España es consciente de que una de las prioridades que hay es el uso de la vivienda, y la vivienda pública es absolutamente esencial y por eso desde el Ministerio de Defensa, que tenemos muchos inmuebles que no están en uso». Robles recordó que este paquete que permitirá levantar 20.000 viviendas sociales es solo uno más de otros y recalcó que «a lo largo de este mandato, propiedades que no se utilizaban por el Ejército de Tierra y las hemos ido cediendo a comunidades y ayuntamientos para quienes no puede acceder a la vivienda».

Sobre este nuevo lote y en el caso concreto de Badajoz, la ministra fue preguntada por qué el cuartel de Sancha Brava, en desuso hace años y mucho más cerca de la ciudad, no se ha contemplado y sí el que existe frente a la base aérea (colonia militar Carlos Haya), tal y cómo comentó ayer el alcalde pacense Ignacio Gragera. Según manifestó la ministra, «todos los inmuebles del Ministerio de Defensa están siendo objeto de evaluación. Llevamos cinco años. En este paquete van ocho millones de metros cuadrados, pero vamos a seguir examinando los terrenos que hay en distintas ciudades de España para ver qué posibilidades hay, por tanto aquí no se cierra nada sino que el Ministerio de Defensa sigue valorando posibilidades. Pero prefiero ser seria y verlo cuando las cosas hayan avanzado en trámites para hacer la transacción correspondiente».