«Robas 50 kilos de aceitunas y te llevas 80 euros»

Al tener el aceite un precio tan alto, la aceituna se ha vuelto un bien muy codiciado para los ladrones en el campo.

Ahora mismo, ... desde Viñaoliva calculan que el precio del aceite rondará los nueve euros, una cantidad que se mantendrá en el tiempo. Por poner en contexto: hace tan solo dos años oscilaba entre 1,60 y los dos euros.

«Sale muy bien robar, te llevas un sueldazo. Robando 50 kilos te llevas 80 euros, más que un jornal, y con esos precios que se barajan…», afirma Miguel Monterrey, presidente de Viñaoliva. El kilogramo de aceituna salía antes a 30 céntimos, por lo que no merecía la pena robar ni vender. Hoy los puestos ya salen con un precio de venta de euro y pico el kilo.

Por otro lado, Eusebio Pérez, presidente de la sectorial de aceituna de mesa de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura, explica que la aceituna se paga por rendimiento. «Pongamos un ejemplo: cien kilos de aceituna están al 15%; es decir, que cada cien kilos de aceituna salen, de media, quince de aceite».

Entonces, las cuentas se echan sobre el kilogramo. Pérez pone el ejemplo calculando que el aceite esté a 8 euros el litro, no a 9. «Pongámoslo con 8 euros porque todavía no tenemos claro el precio: así, si tenemos cien kilos de aceituna, y de estos nos salen 15 litros de aceite –que, recordemos, cuesta 8 euros el litro– obtendremos 120 euros. Ese precio, a su vez, se divide entre los cien kilos que vamos a molturar, por lo que nos saldría a 1,20 el kilo de aceituna», explica.

También, como Monterrey, incide en la idea de que no solo son ciudadanos rumanos los que roban. Que muchos agricultores compran lo robado a 60 céntimos y, como ya tienen los papeles que marcan la trazabilidad, luego lo venden a precio normal. «Al rumano no le sale tan sencillo llevarlo a un puesto, por eso esta figura del agricultor que no va al campo a robar, pero que también lo hace a su modo, está tan presente», señala.

Del mismo modo, indica que 200 kilos de aceitunas, que pueden valer 300 euros, se tardan dos horas en recoger. «Hay que vigilar los puntos de compra y atacar con las denuncias. Porque, si no les pasa nada, se llevarán otros cien kilos. Y así sucesivamente».