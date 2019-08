Road movie

UN pequeño huerto con un olivo, las pocas cosas que necesitamos las necesitamos poco. Que para descansar, se sentaba sobre una piedra y apoyaba la cabeza sobre un madero, bajo la escalera. Su cuerpo parecía hecho de raíces de árboles.

Esta vez fuimos en coche. Olía a bosque seco, olía a un olor tranquilo y no se oía nada más que los pájaros, el airecillo en las ramas, los jadeos del perro, las chicharras. Un hombre meditaba en el jardín, así que paseábamos sin hacer ruido. Bebimos el agua de la fuente milagrosa sin ninguna fe, solo por sed, nos mojamos la nuca y los hombros, el escote. Ya hay muchas hojas en el suelo, lo he notado porque crujen cuando las piso, y yo no quería revelar mi presencia al que buscaba y tenía cerrados los ojos. El claustro más pequeño del mundo, por ver el cielo, una cruz, un mosaico azul. Todos los alcornoques y las chumberas y las retamas celebrando el verano sin zapatos y con las piernas colgando, sentadas cerca de la fuente junto a los maceteros salvajes.

Te he contado que creo que venía. O que creo que cuando venía no había carretera. Que es un vía crucis hasta arriba. Te he contado lo de los escarabajos peloteros de detrás de la iglesia, al lado del lavadero. Todo el tiempo allí. Lo de las flores amarillas que nos comíamos. Que enseguida se acaba el pueblo y más allá hay jabalíes. Que no había camino de cemento. Que creo que era aún más grande y más viejo. Que había dos bares en la plaza. Que siempre lo recordaba triste y que resulta que está lleno. Porque me lo has dicho: qué bien huelen las higueras en este sitio. Imagina a esas mujeres lavando en agosto, cuando el agua es un placer. Mira, unas cigüeñas hacen la vida en la Torre del reloj.

La foto era de dos toallas secando delante de una fachada encalada que nos deslumbra. Dos toallas de fondo rojo con dos toros negros ocupándolas por completo. Y dos hombres sentados a la puerta. ¿Cuándo se construyeron las piscinas y cambiaron las tardes? ¿Cuándo se fueron las moscas? La has titulado algo así como: relax antes de cenar, en italiano. No he gritado nunca más de lo que grité en esta misma calle, cuando me quisieron llevar a la escuela el primer día y tuvieron que arrastrarme mis dos padres casi adolescentes. Me parece que después callé para siempre. Me metía cinco chicles en la boca e intentaba darles vueltas a pesar del dolor.

Luego hay un puente, sus ruinas, sobre el barro. Hay un atardecer grandioso en cada curva. No sé pescar pero ahí quiero, porque tú lo hacías. En un azul de mosaico plateado con una casa vacía en la loma que sobresale. El rosa furioso del final de la tarde volviendo a casa. Las fotos van a quedar movidas, 'cara', y además, los cristales están llenos de moscas reventadas.