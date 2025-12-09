El rincón extremeño donde la actriz Begoña Vargas ha encontrado su paraíso otoñal Así es la eco-casa en el Valle del Jerte a la que se ha escapado Begoña Vargas con sus amigas para recargar energía durante la 'Otoñada'

Irene Toribio Martes, 9 de diciembre 2025, 15:19

Visitar el Valle del Jerte siempre es un acierto, pero hacerlo en noviembre es descubrir su versión más especial. Durante la 'Otoñada', el valle se transforma en un espectáculo de ocres, rojos y amarillos que invita a desconectar y respirar naturaleza en cada paso. Las gargantas y cascadas, rebosantes por las lluvias, hacen de cada mirador y sendero un auténtico placer para los amantes del paisaje.

Pero la 'Otoñada' ofrece mucho más que naturaleza: mercados llenos de sabor, música, teatro, concursos y una gastronomía que combina tradición y temporada, convirtiendo la visita en un auténtico mosaico cultural que impulsa la economía local y refuerza la identidad de la comarca.

Una de las caras conocidas que ha querido disfrutar de esta temporada tan especial es la actriz de 'Berlín', Begoña Vargas, que se ha escapado con amigas a Eco House Cerrás Agroturismo, una joya sostenible, disponible en Airbnb, que demuestra que lujo y respeto por el medio ambiente pueden ir de la mano.

La finca, construida bajo criterios de sostenibilidad, está integrada en el entorno natural y opera mediante recursos propios, como energía solar, agua procedente de una fuente de la finca y un sistema de calefacción por aerotermia. Estos elementos permiten reducir su impacto ambiental y garantizar un funcionamiento autosuficiente.

La vivienda presenta un diseño basado en materiales naturales, con presencia de madera y un porche de castaño. Su ubicación ofrece vistas únicas: directas a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos y al Valle del Jerte, uno de los principales atractivos paisajísticos de la zona. Una escapada entre cerezos y castaños ideal para desconectar y recargar energías.

