El riesgo de viajar por la «carretera del infierno»

césar muñoz guerrero Domingo, 5 de diciembre 2021 | Actualizado 06/12/2021 13:05h. Comenta Compartir

De las diecisiete comunidades españolas, Extremadura es la que tiene una capacidad mayor para almacenar agua. Casi 1.500 kilómetros de costa interior rodean 175 embalses en los que caben 14.225 hectómetros cúbicos. Estos prodigios de la ingeniería alcanzan todo el territorio y forman parte de las infraestructuras fundamentales de las zonas donde se ubican por su valor económico y ambiental. Pasajeros y visitantes los recorren incansables en todas las estaciones del año. Pero en la comarca de Cijara, situada al noreste de la provincia de Badajoz, es más factible la comunicación con el resto de la autonomía que la que existe entre las localidades de la ribera, distanciadas apenas unos kilómetros entre sí.

Rodeada de cerros y olivares, Helechosa de los Montes está casi al borde del pantano. Es la mayor población (626 habitantes) de las cuatro que se hallan en su área de influencia inmediata y abarca en su superficie el anejo de Bohonal, cuyo casco urbano está al otro lado del agua. Más adelante se encuentra el municipio de Villarta de los Montes. Para ir a Bohonal y Villarta hay que salir de Helechosa y llegar al paraje de Las Boyerizas. Allí se localiza el cruce de donde parten las tres carreteras que unen estos núcleos. Hay siete kilómetros a Bohonal, 14 a Helechosa y 17 a Villarta.

Son distancias minúsculas. A partir de una proyección sobre el mapa, nada indica que se pueda tardar hora y pico en ir de un sitio a otro. La realidad es que a Helechosa y Villarta acceden con más facilidad los transeúntes circunstanciales y los turistas del resto de la región, que llegan a través de calzadas arregladas por Herrera del Duque, a 40 kilómetros de ambos lugares. Por su parte, los habitantes del entorno no hacen las mediciones en kilómetros, sino en minutos perdidos en esquivar cada uno de los baches que salpican el trayecto o en el dinero que les cuestan las reparaciones de rigor cada cierto tiempo.

Y de Cijara

El trazado que conecta Helechosa, Bohonal y Villarta recibe el nombre de Y de Cijara y lleva dos décadas esperando que las administraciones se hagan cargo de la situación. Como viene informando HOY desde hace años, las vías son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que las construyó en forma de caminos que sirviesen a la red de accesos a la presa de Cijara. La obra comprometida la pagarán a partes iguales la propia Confederación, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, que asumirá posteriormente la titularidad de los tramos. Con todo, el asunto no solo está en cuándo den comienzo, sino en los plazos de finalización. El último anuncio público es que se destinarían 10,2 millones, en unas obras que debían haber comenzado en noviembre y alargarse 18 meses.

«Mucha gente de Madrid dejó de venir por la carretera. Hay casas que han cerrado», explican en Villarta de los Montes

La comarca, una de las más vaciadas de Extremadura y con problemas de abastecimiento de recursos tan básicos como el combustible para los automóviles, no puede permitirse muchos dispendios. «Nos da igual que nos digan cuándo arrancan los trabajos», afirma José Plaza, que camina por el arcén a la salida de Helechosa. Está jubilado y a diario labra un huerto que tiene en las cercanías. Conoce bien la carretera porque en los setenta ayudó en su construcción.

«Veníamos con las caballerías a transportar el asfalto que había al principio, que sí era de calidad. Al empezar a estropearse lo tapaban de vez en cuando. A veces venían por la mañana y a mediodía ya estaban en Villarta. Echaban tierra y zahorra en los huecos y dejaban un firme criminal por el que no se podía circular». Por eso les cuesta pensar que esta ocasión vaya a ser la buena. Más aún después de ver lo que sucedió precisamente con la misma carretera en dirección contraria. Ese sentido va a la presa y también se restauró después de otros tantos años, pero el proceso se paralizó y se quedó a medias durante meses hasta que se terminó. «Por este lado son 35 kilómetros lo que queda por arreglar. No es tanto», afirma Plaza.

Ampliar La enfermera María Jesús Muriel con su vehículo de trabajo, cedido por Agricultura. César Muñoz

Comenta que están acostumbrados a ver cómo se remedian necesidades similares en otros puntos de la región y, sin embargo, no saben de ningún caso que se haya alargado en el tiempo tanto como el suyo. «No nos creemos nada de nadie», dice, en una expresión que repiten sus paisanos.

Ya dentro de Helechosa, a la izquierda, los pacientes esperan su turno en el exterior del centro de salud. Abre todos los laborables y sus profesionales prestan servicio las 24 horas del día. Los martes y los jueves de la semana se ocupan de Bohonal, adonde tardan una hora en llegar. La enfermera, María Jesús Muriel, vive en Helechosa desde hace 20 años. Cuenta que los desplazamientos a Bohonal acabaron con su vehículo particular. «Antes íbamos con nuestros coches: un día el médico llevaba el suyo y otro día yo. Una vez cogí mal un bache, el radiador falló y me quedé sin coche. Después de aquello nos plantamos porque la carretera ya estaba intransitable». Reclamaron y la Consejería de Agricultura les cedió un todoterreno.

«Esta carretera –prosigue– es nuestra salida natural. Por ella íbamos a Bohonal a ver a familia y amigos, a los bares que abrían durante el año y a las fiestas, que eran muy buenas. Los domingos, al mercadillo de Horcajo, que nos pilla relativamente cerca. También la usábamos para acercarnos a Toledo sin dar la vuelta por Talavera y para irnos de vacaciones pasando por Ciudad Real». Recuerda que los fines de semana la comarca se llenaba de cazadores y pescadores: «Llegaban autobuses llenos y ahora muchos han dejado de venir».

Ampliar Varios tramos de la calzada entre los tres municipios que forman la Y de Cijara. César Muñoz

Otro usuario habitual de la carretera es el párroco Humberto Ortega, que atiende las iglesias de Helechosa y Bohonal. «En agosto cumplí ocho años. Al principio iba en mi coche. Poco después la carretera se puso imposible». Desde entonces, un feligrés le presta un 4x4 cuando tiene que ir a Bohonal. Va, como mínimo, una vez a la semana. Además de los baches, señala que la niebla es constante en el invierno a causa del pantano. «Es verdad que no nieva mucho, pero sí suele helar, y las placas de hielo se quedan en las curvas». En verano tuvo que sustituir a su compañero de Villarta y vio que le merecía más la pena ir por pistas de tierra. En la época estival es cuando más percibe que faltan visitantes: «La gente quiere veranear en su pueblo, pero se lo ponen difícil».

De camino a Villarta se ven los baches amenazantes de los que tanto se habla en la zona. En lo alto de Las Boyerizas hay un solitario operario de la compañía concesionaria del tramo que va del cruce a Bohonal. Reconoce que la obra se prolongará bastante porque van a ensanchar la carretera, instalar cunetas y quitamiedos. La maquinaria vendrá de Cáceres y contratarán personal en los pueblos del entorno. El hombre saca de una furgoneta las señales que tendrá que colocar a lo largo de la mañana por el trozo que corresponde a su empresa.

El párroco, Humberto Ortega, se desplaza de un pueblo a otro en un todoterreno que le ha prestado un feligrés

El camino continúa en una bajada que concluye en el puente del Guadiana. En dirección a Navalpino se ve el viejo puente de la Mesta, que el cronista de Villarta, Theófilo Acedo, fecha más de quinientos años atrás. Pero en el pueblo se toman las cosas con más filosofía. Nada más entrar, a la derecha, hay una tienda con un letrero de Helados Royne. En la puerta se reúne un corrillo de tamaño bastante digno. Entre sus miembros está el pintor José Pablo Sánchez, que padece los incordios de la carretera cuando su trabajo le lleva por los municipios de la comarca. Otro de los tertulianos es Pedro Guadalupe, 'el Cigarro', que relata cómo en el cruce famoso estuvo varios años colocada una pancarta que daba la bienvenida a «la carretera del infierno». No dudan en dar por buena la sentencia.

Menos pescadores

Villarta tiene unas características muy concretas, entre las que estaba su relación privilegiada con los lugares vecinos. Se nota en su forma de recibir a los forasteros y en la preocupación que tienen por el hecho de que el problema les esté robando algunas visitas. «Mucha gente de Madrid dejó de venir por la carretera. Hay casas que se han cerrado y no se sabe cuándo volverán a abrirse». El dilema se amplía también por el lado de la pesca, actividad que hasta no hace tanto tiempo les reportaba unos beneficios que ya no ven.

«Hasta que no la veamos acabada, nada de nada». La frase con la que se despiden refleja el sentir de la comarca entera, que a estas alturas de la historia ya necesitará ver para creer. El camino de vuelta tiene el atractivo único de la reserva nacional del Cijara, cuyos atajos se bifurcan y se expanden por debajo de los pinos. El aire es un puñal y se nota que dentro de poco empezará a hacer de las suyas. Por las calles de Bohonal no hay gente al atardecer. En la penumbra de una puerta, una chica joven se arrebuja en una cortina.

Durante años una pancarta situada en uno de los cruces daba la bienvenida a la 'carretera del infierno'

La carretera que sigue más allá de Bohonal es la misma que parte del cruce de Las Boyerizas. Cuando el coche remonta la subida se ven las Casas de la Tía Agustina, que son la parte que se llegó a construir de un proyecto de pueblo de colonización. Hacia Anchuras sigue el paisaje de rañas y vallejos, sobre una carretera castellanomanchega en suelo extremeño. Este asfalto está bien asentado hasta que se llega al cruce.

A la izquierda, tras una treintena de kilómetros, hiberna en otoño el Poblado de Cijara. Es el cuarto pueblo a la orilla del pantano y fue el lugar de residencia de los ingenieros de la presa. Pilla lejos de la que llaman «carretera del infierno». A la derecha, la superficie de Extremadura se extiende por la raña de Valdeazores. Aquí marcan los kilómetros unas señales de las que alguien borró la titularidad del tramo. Dejaron el hueco vacío, como un guiño a los viajeros que transitan por carreteras sin nombre.

El turismo rural, perjudicado por el estado de la carretera Desde el momento de su construcción, los vecinos de Helechosa, Bohonal y Villarta se han servido de la carretera como vía de comunicación más habitual. De ahí que la preocupación por su estado no se haya limitado a pedir el mantenimiento del firme, sino que además se han planteado iniciativas para que la ruta tuviese un tirón propio. Al pie del cruce de Las Boyerizas están los apartamentos rurales que desde su construcción fueron una de las esperanzas de la gente del entorno. Y antes de llegar a Helechosa está el área recreativa denominada La Barca, que cuenta con bar, mesas de picnic y embarcadero propio, además de zonas de baño e infantiles y rutas de senderismo. El complejo fue fruto del intento de montar una de las áreas naturales con mayor atractivo turístico de Extremadura. En la actualidad, sin embargo, se encuentra cerrado, a la espera de tiempos mejores.

Comenta Reporta un error