Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna A pesar del descenso, el empresario de Jerez de los Caballeros sigue encabezando las grandes fortunas de Extremadura con un patrimonio superior a los 900 millones de euros

Irene Toribio Martes, 4 de noviembre 2025, 11:57

Extremadura vuelve a tener representación en la exclusiva lista de los 100 españoles más ricos de Forbes 2025. Lo hace, una vez más, de la mano de Ricardo Leal Cordobés, fundador de Cristian Lay. El empresario jerezano ocupa el puesto número 55, con un patrimonio valorado en 900 millones de euros, un incremento de 50 millones respecto al año anterior. Sin embargo, desciende una posición en el ranking nacional.

El mapa de la riqueza en España

Amancio Ortega sigue liderando la lista con un patrimonio de 109.900 millones de euros. De hecho, su nombre está incluido en la World's Billionaires List (lista de multimillonarios de Forbes Estados Unidos), donde se sitúa en el número nueve este 2025.

Le sigue su hija, Sandra Ortega, con 10.000 millones. Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, ocupa el tercer puesto con un patrimonio de 8.000 millones de euros, justo antes de Juan Roig, propietario de Mercadona, con 7.900 millones de euros.

Cierra la lista, en el puesto número cien, el matrimonio formado por Mar y Miguel Ángel García-Baquero, dueños del grupo lácteo García-Baquero, con 450 millones de euros.

Un referente empresarial nacido en Extremadura

Ricardo Leal Cordobés, nacido en Jerez de los Caballeros (1955), fundó Cristian Lay en 1981, una firma de joyería que con el tiempo se ha transformado en un grupo empresarial diversificado con presencia en sectores como la química (Iqoxe), la energía (Gas Extremadura) y la metalurgia.

Su trayectoria empresarial y su capacidad para reinventarse lo han convertido en el rostro más visible de la riqueza extremeña.

El pulso económico de Extremadura

Pese a su presencia algo más discreta en el ranking de grandes fortunas nacionales, Extremadura revela en 2025 un perfil económico con rasgos propios de «perseverancia y arraigo», apunta Forbes.

También tienen fuerte presencia entidades familiares como Conesa (Manuel Vázquez Gimón y Rosa Calleja Hidalgo) o Grupo Tany Nature (Atanasio Naranjo Hidalgo), que sustentan la economía regional con el agroalimentario, las conservas o la transformación energética.

En conjunto, las grandes fortunas de 2025 ensanchan el mapa nacional de la riqueza, consolidando una tendencia al alza que comenzó hace un par de años, y en la que Extremadura sigue manteniendo un papel visible.