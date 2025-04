A la rica rosca frita

Se han acabado las ferias de Cáceres y ahora llegan las de Plasencia. Después, toda Extremadura será una feria perpetua, de pueblo en pueblo, de ... ciudad en ciudad, hasta octubre, cuando se celebra la feria de las ferias, la de Zafra. En estos festejos, son habituales las casetas de vendedores ambulantes de delicias extremeñas, fundamentalmente miel, quesos, chacina y dulces.

En Extremadura, distinguimos entre pasteles y dulces. Los pasteles son, teóricamente, más finos, están rellenos o cubiertos con crema, merengue, nata o almíbar y diversos complementos los enriquecen: coco, plátano, yema tostada... Llamamos dulces a las elaboraciones tradicionales, las mismas que nuestras abuelas llevaban al obrador de la panadería, donde hacían cola para hornearlas.

No olvidaré estas ferias de Cáceres: fue lanzar los fuegos artificiales de inauguración y ponerse mi nuera de parto, así que, al tiempo que empezaba la feria, me convertía en abuelo. Ya puedo presumir de mi anhelada nietina, pero me quedé sin feria salvo en un detalle: me acerqué a los puestos del paseo de Cánovas y me compré una docena de roscas fritas en El Miajón.

En ese puesto ambulante, venden unos lomos de Castuera muy ricos, quesos de media región y productos de la matanza, pero lo que me tiene enganchado son las roscas fritas, que preparan al instante. Durante el día, tienen una sartén humeante en la que fríen la masa recién hecha, después espolvorean las roscas con azúcar y, al mojarlas en un café con leche, siento que estoy disfrutando de la feria, aunque sea en casa.

Las roscas fritas aparecen en el puesto 19 de la clasificación mundial de dulces populares que publica la plataforma gastronómica Taste Atlas. El primer puesto lo ocupa el cruasán y de las golosinas españolas, solo el churro, en cuarto lugar, supera a las roscas. Taste Atlas publica otra clasificación anual de los mejores pasteles dulces y salados del mundo, que encabezan los pasteles de Belem portugueses. Ahí, las roscas fritas bajan al 180. Pero eso es porque los de Taste Atlas no han probado las rosquillas recién fritas de El Miajón, que son tan de verdad y tan tradicionales que la masa se pega al paladar mientras te seducen su delicadeza, sus matices y su sabor tradicional.

No es fácil encontrar roscas de tanta calidad. En Cáceres, las hacían muy ricas en Dulcelandia, junto al túnel que comunica las calles Salamanca y Antonio Hurtado, pero ya cerraron por jubilación. Aunque yo creo que los de Taste Atlas no han probado nunca dulces extremeños, si lo hicieran, esa clasificación mundial cambiaría drásticamente. En su lista recogen las rosquillas de Alcalá de Henares y las madrileñas de Santa Clara, una selección tan centralista como incompleta.

Si se dieran una vuelta por Extremadura, se volverían locos decidiendo en qué puesto colocar las tejas de Ansorena o los bollos de La Cubana pacenses. Por no hablar de los pasteles que los cacereños han bautizado a su manera: trabucos (piononos o bizcochos enrollados de coco), bambas (berlinas), roscas de Málaga (roscas de yema) o petisús (los éclairs franceses).

Magdalenas huevunas de La Zarza, bizcochos de almendra de Puebla de Obando, mostachones de Higuera la Real, bollos turcos de Jerez de los Caballeros, mazapanes de Ceclavín, bodigos de Tamurejo, que me recuerda Pilar García de Pruneda que ya aparecen en el Lazarillo. A Pilar, por cierto, le encantan las roscas de alfajor de Casar de Cáceres y yo estoy deseando que mi nietina crezca para empezar a guiarla por la excelsa dulcería de la tierra donde ha tenido la suerte de nacer.