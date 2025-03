Patricia García: «Mi madre embarazada se salvó en la riada y yo quiero ser meteoróloga»

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 4 de noviembre 2022, 11:58 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

«Fue un proceso de ciclogénesis. Una borrasca subtropical que en teoría no tenía que haber tocado tierra. Pero entró por el suroeste peninsular y tocó tierra en la zona de Portugal y el Golfo de Cádiz. Se produjeron una serie de procesos tormentosos bastante fuertes alrededor de esa borrasca y ocurrió lo que ocurrió».

Este acertado análisis sobre el tiempo en Badajoz el 6 de noviembre de 1997 es de Patricia García Barrados, que estudia para ser meteoróloga. Su futura profesión está marcada en parte por su destino, porque ella se salvó de la riada de Badajoz antes de nacer.

Patricia cumplirá 25 años el próximo 7 de mayo . Evidentemente no tiene recuerdos de la tragedia aunque le han contado muchas veces cómo se salvó su familia por muy poco y cómo perdieron su casa. Ella es la esperanza y el futuro. «Te marca, pero estoy orgullosa de mi historia».

Vídeo. Patricia García Barrados y su madre, Yolanda Barrados Torvisco, señalan una de las partes del Cerro de Reyes afectada por la riada. J.V. ARNELAS

Ha estudiado Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Extremadura, en Cáceres. También ha completado un máster de Desarrollo Rural y ahora está completando uno de Meteología, que es su vocación. «Ser la chica del tiempo me encantaría», dice Patricia que es consciente de que su vida está marcada por un fenómeno meteorológico, «por una ciclogénesis».

Le han contado muchas veces cómo fue su llegada al mundo. «Mi madre estaba embarazada de mí, y al perder la casa le dieron un piso en la Estación y allí fui cuando nací. Cuando tenía un año vinimos al piso construido por la Junta y aquí es donde tengo mis recuerdos».

Su abuela también le ha hablado muchas veces de esa noche. «Me dice que llegaron mi madre, mi padre y mi hermana a su casa, que tocaron fuerte a la puerta, que la noche estaba muy mala y que se asustó mucho. Mi madre le contó que estaba entrando el agua», dice esta joven, que sin tener recuerdos directos de la tragedia, está marcada.

Le gusta mucho el Cerro de Reyes, aunque no conoce la zona donde vivió su familia porque todas las casas han desaparecido. Ahora es un enorme solar lleno de escombros. «Por aquí sacaba al perro con mi padre y me contaba cómo era la zona, quién vivía aquí...».

Le gustaría que esos solares se convirtiesen en un parque, tal y como está previsto en el Plan General, para borrar las heridas de la riada. «Creo que nos merecemos algo mejor, como otros barrios. Bajar aquí a pasear y que fuese una zona verde».

Patricia cuenta su historia en el solar que un día fue la casa de su familia, pero que ella nunca conoció porque quedó destrozada por la riada y fue demolida poco después. Mientras habla la mira con orgullo su madre, Yolanda Barrados Torvisco (45 años), que cree que su pequeña sería una buena «chica del tiempo». Es guapa, estudiosa y locuaz. «Comenzó a hablar antes que andar, con nueve meses», presume su madre.

Yolanda camina por ese solar enorme junto al Calamón, entre las calles Sisones y Milano, donde se acumulan los escombros de una treintena de casas. Se para cerca del parque del arroyo. «Esta era la nuestra. Hasta hace poco se podía ver el suelo del salón».

«Vivía aquí. Era una casa de una sola planta, pero con terraza y bastante grande. Tenía tres habitaciones, salón, cocina y un baño», recuerda. En 1997 esta pacense estaba casada, tenía una niña de dos años, también llamada Yolanda y acababa de saber que estaba embarazada de tres meses. Por eso decidió arreglar una de las habitaciones de su casa para Yolanda, que saldría de la cuna y dejaría sitio al nuevo bebé. «Estaba bastante ilusionada con el cuarto y esperando la llegada de la hermana. La riada se llevó el cuarto».

Les salvó el Real Madrid

Esa noche se salvaron porque no estaban dormidos. Una familia de cuatro miembros murió muy cerca de allí atrapados dentro de su casa porque no reaccionaron a tiempo. Yolanda y su marido, sin embargo, estaban viendo el partido de Champions del Real Madrid con el Olympiakos. «Sentimos mucho ruido en la calle y mi marido se asomó a ver lo que pasaba. Nos alertaron y salimos de casa. Nos dio tiempo a salir», dice aliviada.

Yolanda cogió en sus brazos a su hija mayor y subió con ella la cuesta de su casa. «La niña se acuerda y mira que era pequeña. Miró hacia atrás y me dijo: mamá, mamá, que vienen las olas. Aún lo recuerda y tiene 27 años», cuenta esta madre muy emocionada.

Desde su casa se fueron a la parte alta del barrio, a Las 400, a casa de su madre, donde se refugiaron. Su casa quedó destrozada. «El agua llegó hasta arriba. Todo. No pudimos recuperar nada. Cogimos unos cacharros y algo de ropa para intentar salvarlos, pero imposible sacarlos adelante. Del cuarto de la niña recién puesto no se salvó nada. Desapareció».

Además de perder muebles, electrodomésticos y ropa, perdieron muchos recuerdos familiares. Yolanda lamenta que apenas tiene fotos de su hija mayor. «Lo que le he ido quitando a una y otra abuela».

«Gracias a Dios el embarazo siguió bien», dice esta afectada por la riada que, eso sí, confiesa que se pasó un mes llorando después de la tragedia. Eran conscientes de que se habían salvado por muy poco, perdieron todo lo que tenían y conocían a muchos de los vecinos que murieron.

Además perdieron su barrio, su calle, la convivencia. Yolanda asegura que era una zona muy agradable para vivir, con un callejón sin tráfico en el que los niños podían jugar con seguridad en la calle. «Nos realojaron en Carolina Coronado (San Fernando). Allí estuvimos dos años y luego nos dieron una casa aquí en el Cerro. Yo quería volver a este barrio, siempre me ha gustado».

Ayudó a sacar gente de las casas Manuel Peinado: «Me marcó la imagen de una mujer que no pude alcanzar y se ahogó en su casa»

Vídeo. Manuel Peinado en el puente del Cerro de Reyes donde vio llegar la riada hace 25 años J. V. Arnelas

En la calle Santiago, junto al Camino del Calamón, Manuel Peinado se para. Observa un solar donde queda un trozo de pared, los restos de una casa derruida. «No pude hacer nada», se lamenta. «Se quedó atrapada».

En esta zona del Cerro de Reyes Manuel vivió el momento más duro de su vida. Estaba ayudando a los vecinos a salir de sus casas en plena riada, mientras el agua subía de nivel, y no pudo salvar a una víctima que se ahogó encerrada en su casa.

«El agua subía y vimos a un hombre, su marido, en la azotea. Nos gritó que le ayudáramos, que le ayudáramos por favor que su mujer se estaba ahogando dentro», recuerda. Manuel Peinado estaba en la zona alta de la calle, que tenía una pendiente. La vivienda estaba abajo, a unos 30 metros. El marido de la mujer atrapada no podía bajar de la azotea y ella no era capaz de salir. Este vecino, que estaba ayudando junto con dos amigos, decidió agarrarse a la verja de otra casa e ir avanzando poco a poco, pero la fuerza del agua le levantaba los pies. «Si yo entraba, me llevaba la corriente. Había cables sueltos pegando chispazos. No pude, fue la que me quedó más marcada. No pude entrar a ayudar a ese hombre que gritaba que se ahogaba su mujer», repite.

Han pasado 25 años y en este tiempo este pacense apenas ha hablado de lo que vivió esa noche. Nunca ha querido contarlo, a pesar de que muchos le recuerdan como una de las personas que salvó vidas al sacar a afectados de sus casas. Pero no le gusta hablar de ello porque son recuerdos muy dolorosos que ha decidido, por el aniversario de la tragedia, compartir con HOY.

Tres amigos

Manuel Peinado tiene 50 años. Con 24 años regentaba una freiduría en la calle Isidro Pacense de Badajoz, en San Roque. La noche del 5 de noviembre de 1997 cerró su negocio cerca de la medianoche. Estaba con dos amigos, el propietario de la tienda de bicicletas que había cerca, Lolo García y el hermano de este, Pablo. «En la calle no había nadie. Decidimos dar una vuelta con el coche porque había llovido mucho».

Cogieron la carretera de Sevilla y pararon en la mitad del puente de acceso al Cerro de Reyes (actual avenida Luis de Góngora). «Siempre solíamos venir a ver la subida del Rivillas. Y como había llovido tanto, nos imaginamos que iría crecido».

Una vez en el puente se dieron cuenta de que su predicción era cierta, pero mucho más peligrosa de lo que esperaban. «El agua subía excesivamente rápido, como cuando viene un tzunami, era una barbaridad», dice Peinado que ha vuelto al puente 25 años después y mira con angustia el cauce del Rivillas. «Aquí había un coche», dice señalando un lateral del puente, «un Ford Fiesta de los bomberos con el 080 en la puerta y acabó en los jardines de más allá». HOY captó una fotografía de cómo quedó ese vehículo hundido en el barro a cientos de metros del lugar en el que lo habían aparcado.

Ampliar El coche de los bomberos que fue arrastrado por la riada

Al ver que el agua subía muy rápido, decidieron mover su coche porque se dieron cuenta de que la fuerza del agua podía llevárselo. Subieron a un alto «y en cuestión de segundos esto estaba inundado. Ya no podíamos volver para atrás».

Estaban atrapados y se dieron cuenta de que las calles más bajas del barrio se estaban inundando y que el agua empezaba a entrar en las casas. Decidieron ir a la zona más vulnerable, la más baja. Llegaron junto a Neumáticos José Luis, en Pardaleras, y decidieron llamar a las puertas para que la gente saliese de sus casas porque el agua seguía subiendo.

«Íbamos llamando y, a veces no nos abrían, y rompíamos las puertas. La gente estaba dormida en sus casas y, cuando se despertaba el agua les llegaba por aquí», recuerda Manuel señalando su cintura. «Y encima sin luz, había saltado todo. Imagínate que te despiertas, pones el pie en el suelo y pisas agua».

Este vecino recuerda muy bien a la primera persona que ayudó a salir de su vivienda. Era una vecina portuguesa que no quería marcharse sin encontrar sus papeles. La convenció para que lo abandonase todo y se pusiese a salvo.

Desde esta zona inundada de Pardaleras se desplazaron hasta el Camino del Calamón, delante del colegio Leopoldo Pastor Sito. Allí vivió Manuel el peor momento de la noche al ver como se ahogaba esa mujer.

Pasaron horas y horas salvando gente. «A uno lo cogimos del brazo cuando ya le arrastraba la corriente», recuerda. Poco a poco se fue sumando mucha gente a ayudar «pero había mucho desconcierto, no sabíamos qué estaba pasando en otros sitios. No había móviles como ahora».

De las casas, recuerda Peinado, también rescataron muchos animales, incluso cabras.

Sobre las seis de la mañana continuaban trabajando, «con muchísimo frío», junto a Puerta Trinidad. «La última mujer que saqué de su casa tenía 80 años, estaba aquí», dice señalando un solar en la esquina de Eugenio Hermoso y Ronda del Pilar. «Recuerdo que tuve que cogerla en brazos y me caí porque, con el agua, no vi el bordillo. La dejé en la tienda de motos Derby que había al lado y me senté encima de un coche muerto de cansancio».

Peinado explica porqué no ha querido contarlo estos años. «Yo no soy protagonista de nada en ningún momento, solo ayudé en lo que pude, pero es cierto que estuvimos aquí desde el primer momento y sacamos a gente que pudo quedarse atrapada en sus casas».

Ahora Manuel Peinado es representante de recambios y pasa a diario por la avenida Luis de Góngora. «Todos los días cojo esta curva y me acuerdo perfectamente de todo. Fue algo muy fuerte para olvidarlo».

