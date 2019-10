La revuelta ecuatoriana desde lejos Alexandra regresó hace quince días. «Si llego a viajar más tarde no me dejan salir», dice. :: Casimiro Moreno Varios indígenas asentados en Extremadura dan su visión sobre la crisis que atraviesa su país J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 14 octubre 2019, 08:30

Hay ahora mismo un país que tiene encima el foco de la prensa internacional y es Ecuador, donde las imágenes de las fuerzas de seguridad cargando contra el pueblo son impactantes. En Extremadura viven cientos de ecuatorianos, muchos menos en cualquier caso que hace una década cuando comenzó un éxodo sin precedentes y miles de ellos se instalaron en España gracias a convenios que facilitaron la llegada de mano de obra desde este país latinoamericano.

Con la crisis y la falta de trabajo muchos de ellos regresaron a su país de origen, pero hoy en Badajoz todavía permanece una colonia dispersa de ecuatorianos. A ella pertenecen Alexandra, su sobrino Claudio y su cuñado Leonardo. Son de la localidad andina de Ambato, de un tamaño algo mayor (178.000 habitantes) que la capital pacense. Allí su alcalde, Javier Altamirano, declaró estado de emergencia la semana pasada, según informa el diario El Comercio, por falta de seguridad, de salubridad y de agua. Recolección de basuras en busca de alimento y asaltos a comercios son ahora mismo parte del panorama del lugar que dejó atrás Alexandra Chango hace doce años para instalarse en Extremadura. Estos días sigue la actualidad con inquietud, y cada vez que telefonea, no sabe qué va a encontrarse.

Hay violencia en las calles, falta de agua y alimentos y creen que la televisión estatal está manipulando para echarles a ellos la culpa

Ella tiene 32 años y llegó a Badajoz para estar con su marido gracias a un programa de reagrupación familiar. El resto permanece allí. Precisamente hace quince días estaba de vacaciones en Ecuador. «Si hubiera elegido otra fecha posterior no podría haber regresado a España, ya que donde vivo está a dos horas y media de la capital, las vías están cortadas ahora mismo y no se puede viajar. La verdad es que cuando yo estuve allí no presentí nada de lo que está pasando, todo parecía normal, la gente salía adelante cada uno con su negocio, pero ahora me duele mucho lo que está ocurriendo. Mi madre fue a ver a mis hermanos a Guayaquil y me ha dicho esta semana que no hay comida, que están pasando necesidades», dice esta ecuatoriana que trabaja en ayuda a domicilio y tiene un hijo que nació en Badajoz. Según recuerda, cuando ella tenía 13 años hubo una revuelta parecida, pero esta es más grave, asegura.

«De repente leí en el móvil que empezaba un paro de taxistas en mi ciudad, pero pensé que duraría un día» Leonardo Chango, Lleva doce años en Badajoz

«Quieren que nuestros compatriotas odien a los indígenas y nosotros queremos paz, no odio» Claudio Paul Yancha

Tanto ella como sus familiares son indígenas y están todos preocupados por el devenir de los acontecimientos, ya que las protestas que están teniendo lugar, primero en Quito y ahora en Guayaquil, tienen tintes violentos y parte de su familia está allí. Según dicen, las informaciones que se difunden están manipuladas y tratan de manchar la imagen del colectivo indígena al que pertenecen y señalarlo culpable de las revueltas.

Como se sabe, el pueblo ecuatoriano protesta contra el paquete de medidas económicas implantado por el Gbierno de Lenín Moreno, que llegó al poder en 2017 y, entre otras decisiones, como bajar salarios, ha aumentado el precio del combustible. Esto último ha desatado paros generales y ha bloqueado el país, lo que incluye cierre de negocios y dificultades crecientes para conseguir agua potable y alimentos.

Claudio Paul Yancha, de 24 años, lleva doce en Badajoz y está estudiando, pero sigue con inquietud los acontecimientos. «Es la primera vez que vivo esto desde que tengo consciencia. La protesta en Ecuador es un derecho, y cuando la han hecho los pueblos originarios se ha beneficiado todo Ecuador. En este caso están ocultando cosas y están mostrando que los indígenas están incitando a las protestas y eso es totalmente erróneo, falso. Hay infiltrados para pasar información al poder», dice este joven que se informa a través de lo que cuelgan sus paisanos por Facebook.

Racismo entre compatriotas

Su tío, Leonardo Chango, de 35 años, llegó hace doce años a Badajoz después de su hermano y trabaja repartiendo prensa. Dejó allí a su mujer y su hijo, que se juntaron con él hace ocho años en Extremadura. Él estuvo en Ecuador hace nueve meses y no sospechaba que su país pudiera estar atravesando un momento así. «Todo estaba tranquilo, no había rumores», decía esta semana.

Los tres son de la provincia de Tungurahua y Leonardo también se enteró del conflicto que estalló en su país hace apenas una semana por redes sociales. «Estaba de madrugada trabajando -relata- cuando vi las primeras noticias por el móvil. Empezó una protesta de taxistas en mi ciudad y pensé que no duraría más de un día. Otras veces que recuerde, como máximo han sido dos días de paro, pero ya van más de siete días de paro general. Mis seres queridos tienen un dolor muy fuerte porque el mismo alcalde de la ciudad de Guayaquil nos trata como indios y no somos de la India sino indígenas, hay mucho racismo entre los propios ecuatorianos y las televisiones de Ecuador no están transmitiendo la verdad porque están compradas por el Gobierno, que no da la cara pese a que ha habido ya muchos muertos», dice este ecuatoriano que se siente decepcionado por su presidente. «A lo largo de la historia -tercia su sobrino Claudio- el pueblo indígena siempre ha sido traicionado. Nos han utilizado para muchas cosas. Compran nuestros votos, pero nunca han beneficiado al pueblo indígena, que siempre ha luchado por todo Ecuador, no solo por sus paisanos, y hoy las televisiones están incitando para que odien a los indígenas y dicen que, por su culpa, hay violencia. Quieren dar una mala imagen y que nuestros compatriotas odien a la etnia indígena, pero lo que nuestra gente busca es paz, no odio», afirma.