¿Revolución de las sonrisas?

Nos está tocando vivir tiempos difíciles en los que ser capaces de mantener el equilibrio es, más que nunca, una habilidad al alcance de pocos. El equilibrio exige caminar un paso tras otro, en línea recta, la mirada puesta en algún punto perdido del horizonte, parar cuando conviene, acelerar la marcha si es preciso, compensar con un aleteo de los brazos la posición del cuerpo. A veces exige negar para avanzar. Que desmienta la lengua lo que hacen las manos. Ante todo, no caer. Mantener la verticalidad para no precipitarse en el abismo, porque caer significaría perder, y perder implicaría desaparecer. El alambre debe tensarse en su justa medida. Lo suficiente para que el peso no lo combe, pero no de forma excesiva para evitar que se rompa.

Los políticos independentistas no han llegado hasta aquí para caer ni tampoco para cortar de pronto el alambre. Ellos, que llevan años dándonos lecciones en esto de caminar sobre la cuerda floja, nos han ofrecido esta semana que termina un curso acelerado en gestión de equilibrios imposibles.

Tras conocer la sentencia del procés, pudimos ver el martes cómo el presidente Torra no dudaba en situarse detrás de las pancartas de los manifestantes y al lado de los mossos de escuadra que velaban por el orden público. Torra nos recordó a aquellos actores de la tragicomedia clásica que salían al escenario portando dos máscaras, una que expresaba el horror y el dolor y otra que representaba la alegría. El actor, según la situación, iba colocándose sobre el rostro una u otra. El president no ha dudado en intercambiar sus máscaras cuando ha sido necesario, en un difícil juego de equilibrios que le permitiera representar su papel institucional de hombre de estado que debe acatar una sentencia si no quiere terminar en la cárcel. Pero, claro, cómo renunciar en un momento histórico como este al independentista que lleva dentro, capaz de desafiar al mismo estado que representa. Imposible no sucumbir a la tentación.

En esta lucha de contrarios, Torra se ha atrevido apenas a balbucir que la violencia no le representa, pero no ha sido capaz de condenarla. Que sean otros los que tiren la piedra para que no peligre mi mano. Que otros envistan y abran paso para que pueda yo entrar triunfalmente caminando sobre los escombros.

Las cámaras de televisión han acercado sus objetivos, quizá más que nunca, a los lugares del centro de Barcelona donde ardían contenedores y volaban objetos sobre los agentes del orden público. En unas imágenes cargadas de tensión hemos podido ver que quienes se exponían en las calles no eran más que adolescentes y chavales de poco más de veinte años, curtidos en la práctica del desorden público. Con toda probabilidad son los mismos que vemos, tras los eventos deportivos, encaramados a las farolas, blandiendo bengalas y rompiendo escaparates. Resulta difícil pensar que un ciudadano vaya a transformarse de repente en un energúmeno incendiario y en diestro lanzador de vallas sobre la policía. Esto, como todo, requiere una escuela.

En su puesta en escena el mundo independentista ha sabido diseñar un siniestro reparto de papeles. Los más jóvenes abandonan las aulas de secundaria y de la universidad para hacer el trabajo sucio, mientras los supuestos representantes, bien resguardados, cuentan a las cámaras y a los micrófonos del mundo la historia ideal de un pobre país oprimido que lucha por la independencia a base de sonrisas, con las armas de su discurso moderado y poniendo por delante la defensa del orden. Miquel Bunch, consejero del interior de este idílico lugar, nos explica pacientemente que esto no es lo que parece, que aunque Torra no condena la violencia, es un hombre pacifista «en su interior». Mientras nos habla, sobre sus palabras tranquilizadoras se impone la crudeza de las imágenes en las que vemos consternados cómo se agrede y se provoca a los agentes de policía. Pero Bunch sigue desgranando su cuento del «aquí no pasa nada», y hasta se atreve a reprender a los muchachos díscolos y a darles una suave colleja: «Hemos de decirles que ni se pueden romper los cordones policiales, ni estropear mobiliario urbano, ni lanzar objetos contundentes».

Si algo ha aprendido el mundo independentista en el ya largo procés es que este equilibrio macabro resulta preciso. Necesitan la actuación de camorrista profesionales que, ocultos bajo capuchas y pasamontañas, sean capaces de prender hogueras en el centro de Barcelona y de agredir a un policía sin que les tiemble el pulso. No pueden prescindir de ellos porque necesitan el ruido y el caos que provoca la violencia para que su causa no pase sin pena ni gloria. Sin embargo, a la vez, tienen que seguir tejiendo la leyenda del pueblo oprimido que no detiene su marcha pacífica hacia la libertad.

Ellos saben que, ahora más que nunca, deben encontrar ese difícil equilibrio. El silencio en las calles podría transmitir cansancio, pérdida de objetivos, desaparición de ese punto en el horizonte hacia el que avanzan. La excesiva cercanía a la violencia podría acarrear el desprestigio de la causa y una respuesta judicial más dura. Por eso, que desmienta la lengua lo que hacen las manos. Que sean los más jóvenes, casi niños, los que reciban los golpes. Es preciso no caer, caiga quien caiga.