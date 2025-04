No seas revisor de Renfe

Ser revisor de los trenes que unen Extremadura con Madrid se ha convertido en una profesión de riesgo. No es solo que haya viajeros que ... golpean al empleado de Renfe, como pasó hace unos días en un tren que venía a Extremadura, sino que, según el Comité de Empresa de la compañía ferroviaria, los trabajadores sufren insultos, amenazas y desprecios.

He sido testigo de varios incidentes que demuestran lo complicado que es ser revisor en la linea de Extremadura. El momento más complicado es la salida de Madrid y los primeros kilómetros hasta Torrijos, cuando parte del pasaje es ingobernable e indómito en el peor sentido de la palabra. Suben grupos sin mascarilla que se sientan donde les da la gana, atemorizan al revisor si les pide que se pongan la 'careta' y ocupen sus asientos, suben vendedores de linternas mágicas, de bocadillos, de lotería, de todo lo imaginable, a pesar de que está prohibida la venta a bordo, pero los revisores procuran no complicarse la vida hasta pasar Leganés, cuando el pasaje se normaliza y viaja tranquilo con su mascarilla y en su sitio.

Pero no crean que ahí se acaban los problemas del pasaje porque es entonces cuando empiezan los incidentes del tren: retrasos, paradas, averías, cambios del Alvia al Talgo y del Talgo al Alvia, rápidos lentos, rápidos con 'overbooking' porque han sustituido a un tren con más asientos, rápidos sin fuerza tractora, sin aire, sin agua...

Y se inicia la rebelión del viajero normalito, el que va con mascarilla, paga su billete y ocupa su asiento, que se desespera y no insulta al revisor, pero sí insulta a Renfe y escupe ese insulto de trazo grueso en la cara del revisor, como diciéndole: «Insulto a la compañía, sí, pero su representante en el tren eres tú y a ti te lo dedico».

En septiembre, un Alvia, con origen en Badajoz y destino Madrid, se estropeó a la entrada de la estación de Cáceres, hubo que cambiar de tren y las revisoras daban pena porque estaban muy agobiadas, empatizaban con los viajeros y se multiplicaban trasladándoles las maletas, llevándolos al bar a hidratarse, tranquilizándolos y bajando a por botellines de agua en Talavera, que luego repartían por los vagones. Para más inri, una revisora se olvidó el bolso con móvil, dinero y documentación en el Alvia averiado y la pobre mujer sudaba angustiada mientras se convertía en el frontón donde rebotaban los insultos a Renfe.

Los revisores de los trenes extremeños están en primera línea de fuego, son los parapetos que reciben la munición disparada contra los directivos. Lo dicho, una profesión de riesgo cuyos problemas se han agravado con los bonos para viajar gratis. Ahora, los trenes van llenos y si hay asientos libres es porque alguien ha hecho trampa. Los revisores, en consecuencia, tienen que trabajar a destajo picando billetes, controlando asientos y vigilando en las estaciones. Los cometidos se han multiplicado, las incidencias persisten y la tensión en los trenes se hace a veces extrema con un único juez de paz: el revisor, que hace de servicio de orden, intermediario, psicólogo y apaciguador.

La situación, además, durará todo el año que viene porque los bonos seguirán funcionando en 2023. Y está muy bien, pero si tiene que viajar, puede despedirse del ferrocarril porque no encontrará billete. Hace un mes, intenté sacar uno a Pamplona para mediados de enero y he tenido que optar por el avión Badajoz-Madrid-Pamplona. No había plazas en alguno de los trayectos con dos meses y medio de antelación. Lo del tren extremeño es una mezcla de aventuras, thriller y 'road movie' y los revisores son los héroes de la película.