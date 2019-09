Reunión de ilustres de ayer y hoy Feliciano Robles, extremeño de origen (nació en El Torno) en Sevilla, ciudad donde reside. :: Manu Gómez El profesor jubilado Feliciano Robles ha recopilado en un blog las vidas de los extremeños más relevantes | Ha desarrollado 177 biografías divulgativas agrupadas por áreas y que incluye a muchos personajes que todavía viven J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 22 septiembre 2019, 12:24

Saber que un pueblo tiene o tuvo entre sus vecinos un personaje relevante eleva la autoestima. Extremadura ofrece un amplio catálogo de personajes ilustres, si bien entre el gran público apenas trascienden una docena de ellos.

Hay un profesor jubilado de origen extremeño que vive en Sevilla que se ha dedicado a recopilar toda la información que hay sobre personas extremeñas que dejaron huella en su ámbito profesional. Se trata de Feliciano Robles, ingeniero técnico industrial y licenciado en Ciencias de la Educación, de 71 años y que emigró de su pueblo natal, El Torno, en el valle del Jerte, cuando tenía 14 años. En 2011 empezó a editar en su blog de Internet las biografías de extremeños que él considera ilustres y cuya información estaba dispersa. Ya tiene 177 nombres que suponen un práctico resumen sobre las mentes más brillantes de Extremadura.

«Con lo que más me he roto la cabeza ha sido que al titularse el blog 'extremeños ilustres' esto tiene muchas connotaciones. Puede haber históricos, populares, públicos, famosos, pero ilustres ya es otra cosa, así que al final me he centrado en el ámbito científico, técnico, así como su capacidad literaria y artística. Además, me busqué asesores extremeños que son divulgadores de la cultura como José Antonio Ramos, Javier Feijóo, Feliciano Correa..., con el fin de recuperar una cultura propia que a veces nos resulta difusa. De paso a mí, como jubilado, me ha servido de estímulo entrar en contacto con figuras relevantes de la cultura española», explica a modo de introducción Feliciano Robles.

Así, citando una breve lista aparecen extremeños como el arquitecto Dionisio Hernández Gil, pintores que van desde Timoteo Pérez Rubio (1896-1977) o Juan Barjola (1919-2004) a Mon Montoya (1947); personalidades de la literatura como Víctor Chamorro (1939), Dulce Chacón (1954-2003) o Javier Cercas (1962), entre otras; músicos como Bonifacio Gil (1898-1964), Porrina de Badajoz (1924-1977), Antonio Guisado (1929), Luis Pastor (1952), Nando Juglar (1952) o Raquel Cantero (1978). También aparece una lista de poetas del siglo XIX como José de Espronceda (1808-1842) o Carolina Coronado (1820-1911) que llega hasta la actualidad con la reciente Medalla de Extremadura Ada Salas (1965) o Irene Sánchez Carrón (1967). En cuanto al cine y el teatro hay nombres como Juan Margallo (1940), Miguel Murillo (1953) o Maruchi León (1965), entre otros muchos.

La segunda parte de esta colección de biografías realizadas por Feliciano Robles corresponde a las ciencias. En este epígrafe salen, por citar algunos, Benito Arias Montano (1527-1598), Eladio Viñuela (1937-1999) o Jesús Usón (1947). La tercera parte, dedicada a las Humanidades, se divide en Filología, Filosofía, Historia, Pedagogía, Periodismo y Sociología.

«En ocasiones contacto con sus familias para que revisen la biografía y aporten algún dato más»

Por último, cierran la recopilación de biografías los bloques de Ingeniería, Justicia y Medicina, así como un último capítulo dedicado a mujeres, de las que hay 27 entradas de un total de 177.

Robles justifica esta minoría de féminas. «Se debe a una situación general del pasado, no solo en Extremadura sino de toda España. No olvidemos que las mujeres no estudiaban carreras universitarias, y las que lo conseguían les costaba desarrollar una carrera profesional larga porque terminaban atendiendo a sus padres, a sus hijos... No es que no quiera yo incluirlas, es que no las había. Supongo que esto con el tiempo irá cambiando, pero a día de hoy todavía tengo poca esperanza en la equidad profesional mientras no se vea que se comparten los roles en los hogares y las familias», explica.

Por otro lado, de entre los descartes, Robles admite que hay muchos personajes conocidos fuera de su lista, por ejemplo los conquistadores. Según justifica, hay personas sobre las que se han realizado múltiples biografías y está todo dicho de ellos, por eso le pareció innecesario sumarlos a esta recopilación, aunque no por ello los considera irrelevantes.

De entre todos los nombres cuyas vidas ha analizado, dice Robles que Eladio Viñuela es el más le ha impactado. El bioquímico e investigador científico nacido en 1937 Ibahernando (Cáceres) y fallecido en 1999 era esposo de la brillante científica Margarita Salas. Cuando indagó sobre él, Robles, cuyo parte era tratante de cochinos, se sorprendió de sus estudios para erradicar el virus de la peste porcina africana que por entonces estaba causando en Extremadura unos daños económicos muy importantes.

Personajes

De entre todos los personajes ilustres en cuyas vidas ha ahondado, prácticamente la mitad están vivos. Valga otra tanda de ejemplos: Pedro Bureo (1942), Andrés Bas (1944), Jesús Ramos (1950), Agustín Muñoz Sanz (1953), Antonia López (1967), Milagros Frías (1955), María Coronada (1945), Cristina Almeida (1944) Emilio de Llera (1951), Jesús García Calderón (1959), Feliciano Correa (1941) José María Álvarez (1947), Ascensión Hernández Triviño (1940), Juan Rodríguez Pastor (1958), Basilio Sánchez (1958), José Cercas (1959), Álvaro Valverde (1959), o Ricardo García Lozano (1946).

«En muchos casos contacto con la familia para que me aporten algún dato más, pero si están vivos contacto con ellos y les envío la biografía que tengo para que la revisen o añadan datos», dice este profesor jubilado que habla de su trabajo 'Extremeños ilustres' como algo vivo que está en permanente proceso de revisión y por ello recibe en su correo electrónico mensajes sobre apuntes que hacen los lectores de su blog.