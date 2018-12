El retrato de la natalidad extremeña

Cuando era pequeña, Estrella Valverde jugaba a imaginarse con 30 años. Incluso dibujaba entre superhéroes, princesas y paisajes la que sería su futura familia: un marido, dos bebés y ella. Hoy está a punto de cumplir 33 y nada de eso forma parte de su realidad. Esta extremeña vive en un piso en el barrio de Tetuán (Madrid) con su novio, Jaime Galeano, de 31. Ambos nacieron en Cáceres y tienen planes de boda para 2019. A lo de ser padres prefieren no ponerle fecha.

«El cambio de ciudad, la búsqueda de empleo, la inestabilidad laboral, lo deprisa que va todo... Son muchas las razones que ni siquiera nos han permitido plantearnos cuándo tendremos nuestro primer hijo», reconoce Estrella justo después de terminar su turno en la tienda en la que trabaja. Lo hace de lunes a domingo normalmente y parte de su tiempo libre lo dedica a estudiar Pedagogía por la UNED. Es su segunda carrera. Primero hizo Magisterio.

Por su parte, Jaime es licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio y cuenta con un máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. «Sabía que en Extremadura no tenía futuro, así que nos vinimos a probar suerte y nos ofrecieron más oportunidades», explica este joven, que es director del área de sistemas de información geográfica de una empresa ingeniera de telecomunicaciones. Hace de enlace entre proyectos de España y Finlandia y, tras varios años de esfuerzo, puede decir que tiene un puesto estable. «Lo que antes pasaba a los 20, hoy en día empieza a llegar a los 30. Antes no puedes planear nada», confiesa.

Él y Estrella, que llevan siete años como pareja, son parte de una estadística que en las últimas semanas ha dejado unos cuantos titulares que ponen de manifiesto el batacazo de la pirámide de población extremeña. En la primera mitad de este año, la región sumó un total de 3.818 nacimientos y 6.153 muertes, lo que equivale a un saldo vegetativo negativo de 2.335 personas, según el INE. La natalidad lleva años en regresión, pero entre enero y junio de 2018 se ha desplomado. Los 3.818 bebés de esos seis meses son un 10,3% menos que los de las mismas fechas de 2017.

Jaime y Estrella coinciden cuando se les pregunta por las medidas que se deberían poner en marcha para que esas cifras cambien. «Los políticos tienen que tomar conciencia de que la bajada de la natalidad es un problema grave. El cheque bebé no vale para nada, solo para comprar unos pocos pañales», afirma Estrella, que se sincera y reconoce que le han preguntado en varias entrevistas de trabajo si tiene pensado ser madre. «Todos sabemos por qué lo preguntan», comenta. «Conozco a mujeres a las que han despedido tras quedarse embarazadas», añade. Por ejemplos como ese defienden que hay que abogar por políticas de conciliación familiar y laboral, jornadas completas e intensivas o el teletrabajo.

En el mismo sentido se manifiesta el profesor de Geografía de la Universidad de Extremadura y experto en Demografía Antonio Pérez. Considera que las razones de la caída de natalidad en la región extremeña se debe a varios problemas. Alude al envejecimiento demográfico y a la escasez de mujeres en edad fértil por la emigración femenina. «En esta comunidad, con un cierto carácter tradicional, siempre han solido tener más hijos, pero desde el año 2000 eso ha empezado a caer y ahora estamos por debajo de la media nacional», afirma Pérez.

Él cree que han penetrado las ideas modernas y urbanas en los ámbitos rurales. «Eso se nota en las estadísticas. Las mujeres extremeñas se casan menos y cada vez más tarde. Si acceden a la maternidad lo hacen a partir de los 32 años de media», añade antes de referirse a los hijos de madres inmigrantes. «Esa población es la que ha hecho que la natalidad no caiga más, pero tras la llegada de la crisis económica las personas de otros países se empezaron a marchar».

Sin solución

Asegura que las previsiones no son esperanzadoras. Las estadísticas marcan un descenso poblacional y de natalidad, así como un incremento de la tasa de mortalidad. «Estamos abocados a un proceso de despoblación galopante», sentencia tras referirse a que 44 municipios extremeños –35 de la provincia de Cáceres y nueve de la de Badajoz– no registraron ningún nacimiento en 2017. Ese año el número de alumbramientos ascendió a 8.495 en la región, con una tasa bruta de natalidad por cada mil habitantes del 7,92, según el Instituto de Estadística de Extremadura.

Con esos datos encima de la mesa ya es tarde. «Las medidas se tenían que haber tomado hace mucho tiempo como han hecho en otros países. Por ejemplo, en Francia y Noruega pusieron en marcha iniciativas para conciliar la vida familiar y laboral y ahora están cosechando lo que sembraron hace cuatro décadas», asevera Pérez.

Lamenta que en España solo se han preocupado por este asunto esporádicamente. «Aquí no existe flexibilidad horaria y el principal problema que tienen las madres es qué hacer con sus bebés tras las baja de maternidad. Mientras que en otros países es de un año, aquí solo es de cuatro meses».

Está seguro de que la caída de la natalidad no se debe principalmente a la falta de deseo por ser padres. Lo demuestra con datos. El avance de la última encuesta de fecundidad del INE que alude a 2018 revela que casi tres de cada cuatro mujeres desearían tener al menos dos hijos. El principal incentivo que demandan es el aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad. También la flexibilidad en el horario de trabajo.

En esa misma encuesta se hace referencia al porcentaje de mujeres que acceden a tratamientos de fertilidad. El 5,4% de las que tienen entre 18 y 55 años residentes en España se ha sometido alguna vez a un proceso de reproducción asistida.

Es el caso de la cacereña Laura Santos. Tiene 31 años y se casó con Vidal Aguirre (35 años), también de Cáceres, en 2012. En la mente de los dos siempre rondó la idea de ser padres pero no fue hasta diciembre de 2017 cuando nacieron sus mellizas. Tuvieron que recurrir a un tratamiento de fertilidad y, después de varios intentos en la Seguridad Social, acudieron a una clínica privada. «Tras un largo proceso hoy tenemos dos hijas preciosas», dicen sonrientes Laura y Vidal, que no descartan tener más niños en un futuro.

Hay quien sabe que ese momento no llegará ningún día. Lo tienen decidido. Forman parte de un grupo de gente a los que desde hace no muchos años se les llama 'Childfree' (sin niños). Es un término usado para describir a quienes no tienen ni desean tener hijos. Han dejado de avergonzarse por reconocer que no quieren ser padres. Así lo creen por convicción.

Este movimiento social surgió en la década de 1970 en Estados Unidos y su idea ya se ha extendido por todo el mundo. Incluso algunos de sus miembros defienden espacios libres de niños y acogen tanto a quienes quieren esterilizarse para no procrear como a aquellos que no pueden tener hijos por problemas de fertilidad con el objetivo de ayudarles a vivir plenamente sin hijos.​

Pueblos que desaparecerán

Para el geógrafo Antonio Pérez cambiar esa forma de pensar es complicado y la única alternativa para que no desaparezcan municipios pasa por crear trabajo y traer a población joven. «Extremadura en ese sentido está abocada al fracaso. Hay territorios que hay que repoblar. Por ejemplo, el 75% de los municipios en la región tienen unos 2.000 habitantes y es muy difícil que se salven de la despoblación», afirma.

Estrella antes pasaba algunas temporadas de verano en una de esas localidades, Valdefuentes, donde viven unas 1.200 personas. En ella conserva algunos amigos. La mayoría están fuera de la región. Su hermano también se tuvo que marchar de Extremadura para trabajar y ahora vive en Bruselas. El de Jaime en Santiago de Chile. «Ese es el deprimente retrato. Muchos amigos están en ciudades grandes como Madrid. Solo dos o tres se han quedado en nuestra tierra y de ellos la excepción la marca el que tiene hijos», lamenta Estrella.

Esa excepción tiene el nombre de una de sus mejores amigas. La conoce desde los tres años y se llama Sandra Nevado (32 años). Ella y Tomás Crespo (38 años), su marido, tuvieron una hija hace cuatro meses. Desde entonces les ha cambiado la vida. Ellos siempre quisieron ser padres. «Supimos que era el momento perfecto cuando ambos encontramos la estabilidad laboral y ya teníamos nuestra propia casa», comenta Sandra, quien reconoce que le gustaría tener otro bebé. Por ahora, prefiere esperar un poco. «Tu vida da un vuelco de 180 grados cuando eres madre. Es mucho trabajo, cambia por completo tu día a día, pero el esfuerzo y las pocas horas de sueño merecen la pena».

Lo mismo opina Ana María Jiménez. Es orientadora educativa en la localidad de Castuera y tiene tres hijos junto a su marido Cristóbal Romero. Viven en Villanueva de la Serena y a su día le faltan horas. Se levanta a las cinco de la mañana para hacer todas las tareas. «No paro ni un segundo, pero me compensa», dice tras reconocer que le hubiera gustado tener otro bebé. «Por la edad ya no puedo, pero vengo de una familia de cinco hermanos y mi infancia ha sido muy feliz».

Asegura que, entre su círculo de amigos, ella es «el bicho raro». Reconoce que es de las que piensan que la caída de la natalidad está muy relacionada con el actual ritmo de vida. «Es complicado compaginarlo todo, pero si se quiere se puede. Es comodidad en algunos casos y en otros hay factores como la estabilidad o las posibilidades de conciliación». Confiesa que está acostumbrada a escuchar este tipo de frases: «No sé cómo lo haces, cómo puedes o de dónde sacas el tiempo y la fuerza». Palabras que en tiempos de baja natalidad suenan a superheroína.

Jaime y Estrella emigraron a Madrid «Extremadura no da empleo y así no se puede tener hijos»

A los porcentajes y cifras de la caída de la natalidad, los extremeños Jaime Galeano y Estrella Valverde le ponen rostro. También palabras. Son duras pero realistas. «Extremadura no ofrece futuro, no da empleo y sin trabajo no se puede tener un hijo», coinciden estos jóvenes que llevan siete años juntos y actualmente viven en Madrid.

Ella se graduó en Magisterio y él es licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio. Los dos también estudiaron en la Universidad de Extremadura, pero esta tierra no les dio las oportunidades que buscaban.

Emigraron a la capital madrileña y después de cuatro años allí es cuando realmente pueden decir que tienen estabilidad laboral. «No hemos tenido tiempo ni para pensar si queremos ser padres», reconocen tras asegurar que si Extremadura les hubiera brindado la posibilidad de trabajar de lo que estudiaron hoy es muy probable que fueran padres

Ana María y Cristóbal tienen tres hijos «Hoy en día muchos no son padres por comodidad»

Ana María Jiménez y Cristóbal Romero viven en Villanueva de la Serena. Siempre supieron que querían ser familia numerosa. Se casaron en 2010 y luego llegaron los hijos. Tienen tres de cuatro, cinco y siete años. «No hemos tenido más por la edad, si no me hubiera gustado otro», reconoce Ana María.

Ambos trabajan en colegios y en los últimos años han sido testigos de la caída de la natalidad en Extremadura. Por ejemplo, en la última década en uno de los centros educativos que atiende han pasado de contar con 525 alumnos a 295, según apunta Ana María, que actualmente trabaja como orientadora educativa en Castuera. «La dificultad para conciliar la vida laboral y familiar hace que se retrase el momento de ser padres. En muchos casos no dan el paso por comodidad, prefieren no cambiar su modo de vida», explica tras asegurar que a ella el esfuerzo le compensa. «Mis hijos me llenan de felicidad», concluye.

Tomás y Sandra tienen una hija de 4 meses «Al lograr estabilidad laboral fuimos a por el bebé»

La vida de los cacereños Sandra Nevado y Tomás Crespo cambió por completo el pasado 28 de agosto. Ese día nació su primera hija.

Ellos se casaron en el año 2016 después de una década como pareja y tenían claro que querían ser padres. «Nos hacía mucha ilusión tener hijos, pero hasta que ha llegado el momento no hemos decidido dar el paso. Al lograr la estabilidad laboral fuimos a por el bebé», coinciden.

«Ahora lo primero es ella, ya no piensas casi en ti. Era algo de lo que éramos conscientes. Sabíamos que nuestra rutina iba a dar un giro de 180 grados. Se duerme menos, se sale menos, hay más preocupaciones, pero a nosotros nos compensa, nos llena de felicidad», añaden. Tanto es así que entre sus planes de futuro está tener otro bebé.

«Para compaginar la vida familiar y laboral contamos con la ayuda de los abuelos. Cuando sea un poco más mayor irá a la guardería», concluyen.

Laura y Vidal iempre han querido ser padres «Tras un largo tratamiento hoy tenemos mellizas»

Han estado cinco años intentado ser padres y lo han logrado. Las mellizas de Laura Santos y Vidal Aguirre nacieron en diciembre de 2017. Ellos forman parte de ese grupo de parejas que intentan tener un bebé y recurren a tratamientos de fertilidad.

«En la Seguridad Social nos hicieron cuatro inseminaciones artificiales porque por nuestras características decían que era lo más apropiado. No sabían la razón por la que no me quedaba embarazada. Eso no funcionó y volvimos a esperar para pasar a la fecundación in vitro, que tampoco fue bien y abandoné el tratamiento», explica Laura. «Es todo muy largo y siguen un protocolo que falla mucho», lamentan estos dos cacereños, que luego decidieron acudir a una clínica privada. «Allí en un mes me quedé embarazada», comenta la joven, quien recuerda que la mayoría de personas con las que coincidió que también se estaban sometiendo a los mismos tratamientos tenían entre 35 y 42 años.