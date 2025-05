Los retrasos del tren portugués

En el corredor ferroviario Sines-Badajoz, el tramo de solo 10 kilómetros Évora-Évora Norte lleva un retraso de cinco años. Si queremos encontrar consuelo ... en nuestras cuitas ferroviarias, no tenemos más que fijarnos en el plan Ferrovia 2020 del país vecino para sentirnos hasta privilegiados al contar ya con varios tramos del nuevo trazado extremeño en funcionamiento y con la puesta en servicio este verano, si todo va bien, de la electrificación entre Plasencia y Badajoz.

El problema es que, al llegar a Badajoz, hay que seguir hasta Lisboa y Sines y en ese punto es fundamental que el trazado portugués esté finalizado para que se imponga por la fuerza de los hechos una comunicación ferroviaria rápida entre Madrid y Lisboa por Badajoz. ¿Y cómo están las obras en Portugal? Pues regulín regulán.

Entre Elvas y Caya, las obras están acabadas. Son 11 kilómetros en los que se ha renovado completamente la vía y se ha electrificado. Se ha acabado con cuatro años de retraso, pero se ha acabado. Aunque luego hay que seguir hasta Évora para allí empatar con la vía en funcionamiento hasta Lisboa.

El tramo entre Elvas y Évora norte es el más largo de la línea. Son 81 kilómetros de vía nueva y única preparada para la alta velocidad. Se divide la instalación en tres tramos: Évora Norte-Freixo, Freixo-Alandroal y Alandroal-Linha de Leste. Los tres están en obras desde enero de 2020 y no consta fecha de finalización. Nadie se atreve por miedo a hacer el ridículo.

Hay otro tramo, este de 10 kilómetros, que une Évora Norte y Évora mediante una vía única de alta velocidad. La obra se está ejecutando por cinco empresas con un retraso de cinco años y tampoco hay fecha fijada de apertura. Lo importante, resumiendo, es que de los 102 kilómetros que unirán Badajoz y Évora y desde allí, hasta Lisboa y Sines, están 11 acabados y 91 en ejecución avanzada.

Ferrovia 2020 incluía en total 26 tramos de los que solo cuatro están acabados. Como en Portugal existe una tendencia a soslayar la unión con Madrid para apostar por la unión con Galicia y con Francia por Salamanca, no está mal conocer el estado de las obras en esos tramos. Y, desde luego, si se trata de una competición por ver qué tramo se acaba antes, podemos estar tranquilos porque la comunicación con Europa a través de Guarda y Vilar Formoso va lenta y el tramo a Galicia, aunque está acabado entre Nine y Viana do Castelo (43 kilómetros) y entre Viana y Valença do Minho (48 kilómetros), de poco sirve si la salida sur de Vigo, que aún tardará.

En cuanto a la alternativa por Vilar Formoso, el tramo de 40 kilómetros entre Guarda y Cerdeira está acabado, pero faltan los 29 kilómetros entre Cerdeira y Vilar Formoso así que los convoyes seguirán circulando durante un tiempo por la renovada línea de Covilhá, paralela a la frontera. Esta línea, que discurre en parte por bellas laderas serranas, estuvo cerrada desde 2009 hasta 2020. Se reabrió para dar un lento servicio alternativo a los trenes entre Lisboa y Guarda hasta que se acaben las obras en la línea que discurre más al norte, desde Coimbra hasta Viseu y la frontera salmantina. En conclusión, la renovación y modernización del tren en Portugal avanza lentamente, aunque parece que el primer tramo que se completará será el que permitirá viajar de Lisboa a Badajoz.