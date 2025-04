El robo de cable provoca retrasos en los trenes entre Badajoz y Madrid

Nuevo quebradero de cabeza para los usuarios del tren en Extremadura, que han sufrido en la mañana de este lunes nuevos retrasos en sus viajes. ... En esta ocasión los problemas han sido originados por el vandalismo en las vías del tren.

Según informan desde Adif, el tráfico ferroviario entre Badajoz y Mérida ha sufrido demoras desde primera hora de la mañana debido a un robo de cable en el tramo que se extiende entre Montijo y Badajoz. En concreto, se ha tratado de un corte intencionado de la fibra óptica que ha provocado la falta de mando sobre los enclavamientos, tanto en red convencional como en la nueva infraestructura que permite las relaciones directas.

Como consecuencia, se han tenido que restablecer manualmente los itinerarios para circular por la línea de red convencional, incorporando agentes en estaciones para establecer el bloque telefónico entre Badajoz, Guadiana, Montijo y Aljucén.

La vía ya está operativa, pero la circulación está determinada por la realización de bloqueos y cambios manuales, lo que conlleva una velocidad superreducida de los trenes, que icnrementa hasta en 90 minutos el tiempo de viaje en el tramo Badajoz-Cáceres. Renfe ha mantenido una serie de circulaciones por la vía convencional, otras se han reprogramado y se han puesto autobuses.

La incidencia no está resuelta, aunque a las 17:05 horas se ha restablecido el bloqueo automático entre Aljucén y Badajoz, por lo que la incidencia de bloqueo manual ha quedado en el trayecto La Garrovilla-Montijo.

Los ladrones se han llevado parte del material de la vía, lo que ha provocado daños en el sistema de señalización automático de la infraestructura ralentizando los servicios entre las estaciones de Badajoz y Madrid. Dicho problema está causando demoras en los viajes de todos los trenes que circulan entre estas dos estaciones, incluso en el Alvia, que aunque ha podido salir a la hora programada, ha llegado con dos horas de retraso a su destino.

Desde Renfe informan que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros del Intercity 190 entre Mérida y Badajoz así como para los pasajeros de otros servicios ferroviarios entre ambas ciudades hasta que se solucione la incidencia. «Los viajeros han sido informados por todos los canales de información de Renfe», manifiestan desde la compañía.

Según cuentan algunos usuarios a HOY, el Alvia ha arrancado a las 7,25 horas, tal y como estaba previsto, pero a los diez minutos ha realizado de manera puntual varias paradas. Finalmente se ha detenido antes de llegar a Mérida en mitad de la nada. Mercedes Navarro es una de las viajeras que hoy se ha visto afectada por esta situación. Es una profesora que trabaja en Mérida y que usa de manera habitual el tren para trasladarse desde Badajoz a la capital extremeña, donde imparte clases en un centro educativo. No es la primera vez que se ve afectada por un retraso del servicio. Este lunes, el trayecto que dura en circunstancias normales 30 minutos, ha tardado una hora y veinte. «He llegado 85 minutos tarde. No es cuestión de que roben cable. Hoy ha sido el robo, otro día son las averías y en otra ocasión es la falta de maquinista. Esto nos genera a los usuarios una inseguridad y una angustia muy grande. Siempre estamos con la incertidumbre de si llegaremos puntualmente o no al destino. Es indignante. Y no nos dan información. Cuando estábamos parados ha sido el revisor el que nos ha dicho lo que pasaba porque otro viajero se lo ha preguntado», comenta.

Este servicio ha llegado a Madrid, su destino final, a las 13.42 horas, dos horas después de la llegada prevista.

Ampliar El Alvia de este lunes llegando a Mérida a las 9.21 horas. La hora programada de llegada es a las 7.54 horas. HOY

Desde Adif informan que para que el tráfico ferroviario pueda funcionar esta mañana se está utilizando un sistema alternativo de señalización que exige que la circulación de los trenes sea más lenta cuando pasan por el tramo afectado por el robo. Aseguran, además, que los técnicos están evaluando los daños que se han producido en la infraestructura debido a este acto vandálico. Por otro lado, el personal que se ha desplazado al punto afectado está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.

Se da la circunstancia de que el portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del PSOE en el Congreso de los Diputados, César Ramos, estaba esperando el Alvia en la estación cacereña para ir a Madrid. Desde sus redes sociales se ha pronunciado sobre este nuevo capítulo de la historia de las incidencias del tren extremeño. Ramos ha lamentado lo ocurrid. «Estas cosas por desgracia pasan, lo que no es normal es que la megafonía de la estación siga anunciando que el tren está a punto de llegar. Pediré explicaciones y soluciones a Adif y Renfe», indica.

Indemnización por retraso

De acuerdo con el compromiso de puntualidad de Renfe, los viajeros que se vean afectados por retrasos pueden solicitar la indemnización a la que tienen derecho según el tiempo de retraso en la llegada.

Para el Alvia por un retraso superior a 30 minutos se realiza la devolución del 50% del billete y si la demora es más de una hora se devuelve el billete completo.

En el caso del Media Distancia, cuando la demora es superior a 15 minutos se reintegra al usuario el 25% del precio del billete. Si el retraso supera los 30 minutos la devolución es del 50%. En el caso de que sea superior a una hora se reintegra el precio total del billete.

Para el Intercity, se procede a la devolución del 50% del billete si el retraso igual o superior a 60 minutos y el 100% si la demora es de 90 minutos o más.

En cuanto a los Regionales, por un retraso de 30 minutos se devuelve el 25%; por un retraso superior a 45 minutos la devolución es del 50% y por un retraso superior a 60 minutos se devuelve el precio completo del billete.

El usuario podrá solicitar la indemnización una vez pasadas 24 horas desde la llegada del tren y cuenta con un máximo de tres meses desde la fecha del viaje para solicitar la indemnización.

¿Dónde se solicita la indemnización?

Si se opta por la devolución del importe en la misma forma de pago, se puede solicitar en renfe.com (para billetes pagados con tarjeta de crédito o con Puntos Renfe), o en las taquillas de la estación y agencias de viaje.

Si se elige la devolución en un código de descuento para el próximo viaje, se solicitará exclusivamente en renfe.com. Esta opción solo está disponible para billetes adquiridos con tarjeta de crédito o metálico. En este caso, hay un máximo de tres meses desde la fecha del viaje para solicitar la indemnización y un máximo de seis meses para comprar un nuevo billete desde que se obtuvo el código de descuento.

Si se prefiere la devolución en puntos Renfe, hay que solicitarlo a través de la web de la compañía. Esta opción solo está disponible para billetes adquiridos con tarjeta de crédito/débito o metálico. Los puntos se abonarán directamente a la cuenta del usuario, que dispone de un máximo de 3 meses desde la fecha del viaje para solicitar la indemnización y un máximo de 3 años para el consumo de los puntos.