El retorno del carburo

Un ministro austriaco o australiano ha dicho algo referido a un gran apagón. También recomendó comprar hornillos y velas. Su mensaje, existiera o no y ... fuera en Europa o en las antípodas, ha calado en las redes sociales de tierraplanistas y otros conspiranoicos, de ahí se ha extendido a los 'social bots', que han empezado a generar mensajes sobre la catástrofe, y la cosa ha acabado en el Facebook de la señora que viene a casa de mi suegra, que comenta que en su barrio las vecinas están haciendo acopio de velas, infiernillos, picón y carburo.

Al escuchar la palabra carburo, mi memoria ha dado un respingo, se ha empapado de nostalgia y me ha llegado aquel olor tan característico del carburo, ya saben, esas piedras que se introducían en un bote con agua. Se encendía una especie de palmatoria que se alimentaba con el gas del carburo y, además de alumbrar tenuemente, despedía un olor característico que me gustaba mucho porque lo asociaba con una casa en el campo, vacaciones con mis padres y mis hermanos y vida de catástrofe austriaca o australiana: no había agua corriente e íbamos a por ella a una fuente campestre; no había electricidad y, por lo tanto, nos alumbrábamos con carburo y no veíamos la tele ni escuchábamos la radio; no había agua corriente, así que nos lavábamos al aire libre en una palangana, y una cuadra hacía de retrete. Eran unas vacaciones maravillosas.

De ese apagón catastrófico no hace ni 40 años. En realidad, no era un apagón, simplemente es que no había llegado aún el encendido. Y no pasaba nada malo. Todo era bueno. Antes he escrito «ya saben» para referirme al carburo, pero he sido un poco ingenuo. La mayor parte de ustedes no saben qué es alumbrarse con un carburo. Cuando he recordado este rudimentario modo de tener luz en las casas, mis compañeros de 55 hacia abajo han puesto cara de extrañeza. «¿Has dicho carburo o carburante?», me han preguntado y yo les he respondido que si no conocen el carburo, lo van pasar mal como tenga razón el ministro «austr...».

Parece como si le hubiéramos cogido el gusto a las tragedias y como la pandemia ya no da para mucho, nos hemos metido en la cabeza que, dentro de nada, no vamos a poder encender la luz, no va a haber gas para el calentador ni para la cocina, nos ducharemos con agua fría y de la calefacción ya podemos olvidarnos. Aunque lo peor es lo de la comida. Y no porque no haya, sino porque a este paso se van a acabar los arcones congeladores y no podremos hacer acopio de alimentos frescos pensando en la hecatombe que va a llegar con el invierno. Aunque digo yo que si no hay electricidad, para qué queremos arcones congeladores.

Antes de la pandemia, se hablaba de que el gobierno bolivariano-comunista resucitaría las colas del hambre. El coronavirus nos hizo olvidar esos temores pues ya teníamos bastante con la pandemia. Ahora, vuelve el miedo y el pueblo llano culpa a los moros, un gentilicio que sorprende en Europa, donde no conocen eso del moro de la morería, porque son ellos, Marruecos y Argelia, quienes enredan con el gas y nos van a congelar.

Cada temporada, el pánico genera manías diferentes. En 2021, España hace acopio de mantas y comida, de picón para el brasero y carburo para la luz y hace 20 meses, atesorábamos papel higiénico. Las ministras nos explicaron el año pasado que los rollos de papel no se acabarían y nos aclaran ahora que lo del gas ya está arreglado, pero no dejaremos que la realidad nos estropee una buena sesión de pánico universal. Además, ¿a quién vas a creer, a la ministra o a tu cuñada?